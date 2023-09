Kizárhatják a Barcelonát a Bajnokok Ligájából

Nem csillapodik a botrány a Barcelona körül, csütörtökön ugyanis vesztegetés gyanújával vádat emeltek a klub ellen a játékvezetői bizottság alelnökének történt kifizetések miatt.

Márciusban robbant a bomba, hogy a Barcelona 2016 és 2018 között 1,4 millió eurót utalt át a spanyol szövetség játékvezetői bizottságának alelnöke, José Maria Enriquez Negreira egyik cégének. Az érintettek nem tagadták, hogy az átutalások megtörténtek, de a gránátvörös-kékek azzal védekeztek, hogy tanácsadásért fizettek hét-nyolc millió eurót a vállalatnak.



Most a spanyol El Debate arról számolt be, hogy a bíróság vesztegetés gyanújával vádat emelt a Barcelona ellen, valamint Enríquez Negreirának, a fiának, Javier Enríquez Romerónak, illetve a katalán együtes korábbi elnökeinek, Sandro Rossellnek és Josep Maria Bartomeunak is bíróság elé kell állnia. Amennyiben elmarasztaló ítélet születik, úgy a katalán klubnak minden bizonnyal súlyos árat kell fizetnie, az egyik lehetséges büntetés, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kizárja a csapatot az európai kupasorozatokból, emellett a klubot a spanyol bajnokságból való kizárás is fenyegeti és komoly pénzbüntetéssel is sújthatják.

A La Liga már korábban közölte, hogy nem vizsgálódhat az ügyben, mivel az események több mint öt évvel ezelőtt történtek.