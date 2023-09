Leleplezték Szoboszlai Dominik sikerének a titkát

A Liverpool labdarúgócsapatának magyar középpályása, Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a másodosztályban éllovas Leicester City elleni angol Ligakupa-mérkőzésen. A találkozó után sorra érkeztek a dicséretek Szoboszlai közösségi oldalára, az egyik csapattársa pedig sokatmondó üzenetet is írt neki.

Szoboszlai csak a 65. percben lépett pályára, de öt perccel később már róla szólt a meccs, miután egy elképesztően nagy góllal vezetést szerzett a Liverpoolnak. A találkozó után elárasztották a közösségi oldalát a gratuláló üzenetek, a meccsről kitett kép már több mint 360 ezer kedvelést kapott. A kommentelők között ott vannak persze a liverpooli csapattársak is, de Jude Bellingham és Gulácsi Péter is hozzászólt a bejegyzéshez.

Az argentin világbajnok csapattárs, Alexis Mac Allister ráadásul egy olyan üzenetet írt, amiből kiderül, hogy hogyan hangolódott a mérkőzésre Szoboszlai: matéteát fogyasztott. Mac Allister ugyanis ezt írta: „igyál továbbra is matét!" – ez pedig mint kiderült, a teljes liverpooli csapatnál hagyománnyá vált a meccsek előtt.

„Közben a Szobo [Szoboszlai] Instagram-posztja alatti kommentekből kiderült, hogy honfitársunk a meccs előtt ivott abból a bizonyos gumimaciszörpből. Issza Macca [Mac Allister], issza Darwin [Núnez], issza Ali [Alisson], néha Mo [Szalah] is, és a meccseket hosszas rituálé előzi meg, ahogy a srácok a termoszukkal, matétökükkel érkeznek meg a stadionba, a bombillával pedig szívják fel az élénkítő nedűt. És igen, most Szobo is ivott a cuccból, Macca megkínalta a sajátjából! Macca azt írta kommentben Dominik posztjára, miszerint »igyál továbbra is matét!«; amire reagálva Darwin spanyolul annyit írt: »hát milyen matét adtál neki, ezek után mindig innia kell majd, hahaha«. Persze, biztos vagyok benne, hogy Szobo a matétea nélkül is képes lett volna ilyen elementáris erővel bebombázni a léc alá a labdát, de lehet, hogy a végén még ő is rászokik az élénkítő hatású cuccra" – idézte a PoolBarátok nevű Facebook-oldalt a Magyar Nemzet.

Ezután a bombagól után pedig valóban nem lenne meglepő, ha Szoboszlai a folytatásban is fogyasztana matéteát a fontos mérkőzései előtt.