A magyar kapus drámája: újra meg kell küzdenie a posztért, ami egyszer már az övé volt

A szezon egyik legnagyobb rangadóját rendezik kora este Németországban, a Leipzig-Bayernt. Ilyen párosításban eddig 18 mérkőzést rendeztek a történelemben, és mindig játszott magyar válogatott játékos. Most Willi Orbán sérülése miatt nem lehet a keretben, míg a majdnem egyéves kihagyás után szerdán a Német Kupában visszatérő Gulácsi Pétert valószínűleg csak a kispadra jelöli edzője. Vagyis félő, hogy megszakad egy nagyszerű sorozat.

Gulácsi Péter 5 éves korától 8 éven keresztül a BVSC gyerekfocistája volt, majd a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiára került. Innen igazolta le 17 évesen a világhírű Liverpool. A szenzációs esetről 2007-ben ezt mondta a szép jövő előtt álló kapus itt, az Origón:

Még márciusban küldött nekem egy dedikált kesztyűt Pepe Reyna, de bevallom, akkor csak nagyon titkon reméltem, hogy egyszer majd közösen gyakorolhatunk. Azóta mintha álomvilágban élnék, hiszen júliusban már többször is együtt edzhettem vele." Gulácsi a Liverpool felnőtt csapatában 2009 nyarán mutatkozott be, és az ősz során is (amikor az angol sztárcsapat két mérkőzést is játszott a Debrecennel a Bajnokok Ligájában) a keret tagja volt.

A 2009-es év azért érdekes, mert akkor alapítottak egy új egyesületet Németországban, melyről sokan azt mondták, hogy hamarosan hall még róla a világ, annak ellenére, hogy csak az ötödosztályban kezdhette szereplését.

Ezt a csapatot úgy hívják: RB Leipzig.Az Angliában védő Gulácsi ha hallott is erről az új német társaságról, aligha gondolta, hogy valaha is szerepet játszhat az ő életében.

Ő jól érezte magát Angliában, annak ellenére, hogy a Liverpool többször is kölcsönadta alsóbb osztályú csapatoknak. 23 évesen mégis országot váltott, és Ausztriába került, a Red Bull Salzburghoz.

Itt már bizonyára felfigyelt a Leipzigre, melyhez Mozart városának gárdáját sokkal szorosabb kapcsolat fűzte annál, hogy ugyanez a cégcsoport volt a főszponzora. Alapember lett Salzburgban, és még mielőtt Németországba igazolt 2014 januárjában egy 3-0-s Bayern elleni diadalnak lehetett részese. Ezen találkozó után ezt mondta:

Ausztriában óriási visszhangja volt a győzelmünknek, és nekünk is megfelelő visszajelzés, hogy uraltuk a Bajnokok Ligája-győztes elleni meccset... Örülök, hogy jól sikerült a mérkőzés, ráadásul nem tartalékos csapattal találkoztunk, nagyjából ugyanazok a játékosok léptek pályára a Mönchengladbach ellen egy héttel ezelőtt. Annak is örültem, hogy Mario Götze és Mario Mandzukic sem tudott túljárni az eszemen."

Vagyis az Ausztriában eltöltött időszak is hasznos volt számára, majd 2015 nyarán váltott, és Lipcsébe költözött.

Akkor a 2009-ben alapított csapat a Bundesliga2-ben szerepelt, ide érkezett Gulácsi. Nem ő lett a csapat egyetlen magyar játékosa, ugyanis Kalmár Zsolt is ott szerepelt. A mai Leipziget figyelemmel kísérők további három ismerős nevet is találnak a 2014-15-ös keretben: Lukas Klostermann, Emil Forsberg és Yussuf Poulsen. Továbbá egy „bizonyos" Joshua Kimmich, aki még a harmadosztályban csatlakozott a csapathoz, de Gulácsi érkezésekor a Bayern Münchenhez igazolt. Ezekkel a nevekkel is igazolhatóak azok állításai, akik már az alapításkor, 2009-ben is megmondták, hogy inkább előbb, mintsem utóbb erről a gárdáról fog hallani mindenki. Ráadásul 2015 nyarán olyan focisták érkeztek a másodosztályú csapathoz, mint Marcel Halstenberg, Marcel Sabitzer, és Willi Orbán.

A Gulácsi érkezését megelőző szezonban a 34 éves Fabio Coltorti számított elsőszámú kapusnak, aki 21 bajnokin védett, míg a 24 esztendős Benjamin Bellot 13-on. A magyar játékosnál 10 évvel idősebb Coltorti még gólt is szerzett, és az új szezonban is vele kezdődött a Leipzig összeállítása.

Ám 2016. február 17-én a Braunschweig elleni mérkőzésen megsérült, Gulácsi Péter érkezett a helyére, és ezzel egy fantasztikus széria vette kezdetét. A 8-szoros svájci válogatott kapus ezt követően mindössze egy bajnokin kapott szerepet, pedig még két évig a klubhoz tartozott. A 2009-ben alapított Leipzig pedig (már Gulácsival a kapuban) 2016-ban feljutott az első osztályba.

A Leipzig első Bundesliga1-es szezonjában Gulácsi a Darmstadt elleni mérkőzésen nem tudott csapata rendelkezésére állni, a többi 33 bajnokit végig védte. Második lett a Leipzig, és indulhatott a Bajnokok Ligájában. Ott is Gulácsi brillírozott, ahogy a 2019-20-as menetelés során is, amikor a Leipzig az elitliga elődöntőjébe került.

A Leipzig történetének első hat Bundesliga1-es évében mindössze hét mérkőzést hagyott ki. Ez a labdarúgás történetében világszinten is óriási dolog! Ráadásul 2019-ben, 2020-ben és 2021-ben az utolsó fordulóban azért hiányzott, mert a már téttel nem bíró találkozón edzője az egész évi becsületes munkájának elismeréseként rendre „megajándékozta" tartalékját egy mérkőzéssel. Túlzás nélkül állítható azt sem tudta senki Németországban, hogy ki a Leipzig másodikszámú kapusa 2016 és 2022 között. Nem kellett tudni!

Aztán a majdnem hét „bő esztendő" után eljött az a szörnyű pillanat tavaly november 5-én a Celtic elleni Bajnokok Ligája találkozón. Az elitligában vívott 32. találkozóján.

32 évesen.

Szegény Coltorti 2016-ban 34 éves volt, amikor a magyar kapus átvette tőle a szerepét. A Gulácsi helyére kerülő Janis Blaswich viszont kevesebb, mint egy évvel fiatalabb csak nála. Vagyis felesleges párhuzamot keresni a hét évvel korábbi kapusváltással. Blaswich viszont jól helyettesítette a magyar játékost.

Pedig rá sok mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy korszakos zseni. Talán azt, hogy későn érő típus, de lehet, hogy csak nem fedezték fel a tehetségét korábban. Huszonnégy éves koráig a Mönchengladbach amatőrcsapatában védett, egy percet nem játszott a profik között. A 2015-16-os és a 2017-18-as pontvadászatban legalább a Bundesliga3-ban védett (előbb a Dynamo Dresden, majd a Hansa Rostock csapatában), ebben az osztályban fizetett focisták vannak. Végre 27 éves korában bemutatkozhatott a legmagasabb osztályban. Ám nem Németországban, hanem Hollandiában. Négy évig volt a gyenge középcsapat, a Heracles Almelo kapusa, majd tavaly, 31 évesen ment vissza hazájába. Úgy, hogy életében nem szerepelt a Bundesliga első két osztályában. Nyilván tisztában volt vele, hogy Lipcsében annyi szerepe lesz, hogy edzhet a nagyokkal, játszhat a kétkapus játékban, bemelegítheti Gulácsit a meccsek előtt, majd végig nézheti a találkozókat a kispadról. Nagyjából arra a szerepre számíthatott, mint Sven Ulreich (vagy korábban Tom Starke) Münchenben, aztán a pályafutása végéhez közelítve a sors nagy lehetőséget adott neki.

Blaswich élt vele, kevés hibával, néha bravúrokat bemutatva helyettesítette a magyar kapust, akik látták a Leipzig tavalyi meccseit ezzel gondolom egyetértenek. A német szaksajtó is így látta, a tavalyi bajnokságban a lipcsei gárdából csak a középpályás osztrák Xaver Schlager kapott nála jobb átlagosztályzatot. Az edzőt, Marco Rosét már a szezon elején kérdezték, hogy a magyar kapus meggyógyulása után ki lesz az első számú, de akkor kitérő választ adott. Ma viszont már „színt kell vallania"!

Gulácsi Péter a legutóbbi két magyar válogatott találkozón már ott volt társaival, de a pályára még nem tért vissza. Ez utóbbi viszont megtörtént szerdán a Német Kupában. A Wehen Wiesbaden elleni meccsen majdnem egy év után ismét Gulácsi Péter nevével kezdődött az RB Leipzig összeállítása.

Sajnos nem valószínű, hogy a Bayern elleni rangadón is így lesz ez. Ugyanis a kupatovábbjutás után már egyértelműbben fogalmazott Rose edző, mint korábban:

Péter tizenegy-tizenkét hónap után tért vissza. Ez egy fontos pillanat mindannyiunknak. Vagyis most már verseny lesz a kapusposztért. De nem fogok kapust cserélni háromnaponta." Nyilván Blaswich kiegyensúlyozott teljesítményén túl a kapuscsere elmaradásának oka Gulácsi meccshiánya, és nem az, hogy gyengébb lenne vetélytársánál. És legkevésbé sem a statisztika az oka, bár kétségkívül érdekes, hogy az eddig (három különböző színtéren) lejátszott 18 olyan mérkőzésből, melyen a Leipzig ellenfele a Bayern volt, a szász csapat csak hármat nyert meg, és ebből kétszer Blaswich védett.

Tavasszal az utolsóelőtti fordulóban (amikor az RB ezzel majdnem elvette a Salátástálat a Rekordbajnoktól), és az idei szezon előtti Szuperkupában. Sőt, mivel 2022 őszén a lipcsei 1-1 alkalmával is ő állt a kapuban, a német még nem volt vesztes csapat tagja a Bayern ellen.

Ám ne feledjük Gulácsi nagy tetteit sem a Bayern ellen! A Salzburg mezében játszott 3-0-s győzelmen túl lipcseikéntkétszer nem kapott gólt a bajorok mindig félelmetes támadóitól, ezek közül az egyik, a 2020. február 9-i, müncheni 0-0 különösen értékes, ugyanis annak a szezonnak a további részében minden bajnokin szerzett gólt a Bayern, aztán a 2020-21-es és a 2021-22-es évad kétszer 34 találkozóján is, és legközelebb 2022. szeptember 17-én, a legutóbbi pontvadászat 7. fordulójában, az augsburgi lengyel, Rafal Gikiewicz tudta Gulácsi után ismét érintetlenül tartani a kapuját egy bajnokin a bajorok ellen.Sorozatban 87 Bundesliga találkozón találtak kapuba a Bayern játékosai azt követően, hogy Gulácsi „falat épített eléjük".

A szombat kora esti meccs esélyese (mint szinte minden német bajnokinak 11 éve) a Bayern München. A Leipzigből sérülés miatt hiányzik a Szuperkupában mesterhármast szerző Dani Olmo, a német válogatott talán elsőszámú csatára, Timo Werner és válogatottunk erőssége, Willi Orbán. Utóbbi azért fájdalmas nekünk, magyaroknak, mert a történelemben még soha nem találkozott úgy ez a két csapat (pedig vívott eddig 14 bajnokit, két-két Német Kupa- és Szuperkupa-találkozót), hogy ne legyen a pályán magyar válogatott focista. Félő, hogy ez lesz az első ilyen mérkőzés, szerencsére a Bayern kispadján lesz egy magyar edző, Lőw Zsolt személyében. Ő régi, kedves ismerősként üdvözölheti Gulácsi Pétert, akinek volt trénere Salzburgban és Lipcsében is.

Vagyis csak nem lesz teljesen magyarmentes ezúttal sem a Bundesliga évek óta egyik legnagyobb rangadója, a Bayern München és az RB Leipzig találkozása.