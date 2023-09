Messi nélkül senkit nem érdekel Beckham csapata, mégis az egekbe emelték a bérletárakat

Kezd botrányosba fordulni a hangulat az Inter Miami háza táján, miután a Lionel Messit foglalkoztató, és részben David Beckham tulajdonában lévő klub drasztikusan megemelte a következő szezonra szóló bérletek árát.

Háborognak az MLS-ben szereplő Inter Miami leghűségesebb szurkolói, miután a klub közzétette a következő szezonra érvényes bérletárakat. Ezek szerint a bajnokikra érvényes éves belépők ára megháromszorozódott, és az eddigi 867 dollárról 2720 dollárra emelkedett. Ez forintban azt jelenti, hogy 320 ezerről hirtelen 1 millió forint lett a bérlet ára.

És ez csak a szimpla lelátói székre szól. A kiemelt ülőhelyekre (club seats) 13005, míg a VIP boxokb 45900 dollár (4,8 millió, illetve 16,9 millió forint) a legdrágább éves bérlet ára.

Left is 2023 season tickets

Right is 2024 season tickets



Inter Miami CF ticketing department HELLOOO???? pic.twitter.com/BWIBtqhOWB — Matthew Henao (@MatthewHenao3) September 28, 2023

Mindez természetesen Lionel Messinek "köszönhető", akinek az érkezése óta elképesztő érdeklődés van a liga egyébként egyik leggyengébb, minden bizonnyal a rájátszásról is lemaradó csapata iránt. Már Messi érkezésének lebegtetése is megsokszorozta a jegyárakat, ráaádsul a klub "dinamikus árazást" alkalmaz, azaz a kereslet függvényében emeli az árakat - nagyjából mint a fapados légitársaságok.

A miami jegymizéria másik oldala is Messihez köthető: miután kiderült, hogy az argentin sztár nem lép pályára a US Open Cup döntéjében (amit 2-1-re elveszített a Miami a Houstonnal szemben) százával jelentek meg a jegyek a viszonteladói oldalakon, ahogy a csapat következő bajnoki meccseire is, különösen az idegenbeli találkozókra.

Az egyik oldalon például a szombati New York City FC elleni meccsre 600 jegyet kínálnak eladásra, melyek ára napról napra esik: ami szerdán még 156 dollár (57400 forint) volt, azt csütörtökön már 129 dollárért (47500 forint) is meg lehetett kapni. Máshol már 60 dollár (22 ezer forint) alatt is lehet jegyhez jutni.

És akkor arról még nem is szóltunk, hogy Messi maradása koránt sem nyugszik betonbiztos alapokon a floridai csapatban. Az argentin többször is kifejtette, hogy a karrierjét a nevelőegyesületében, a Newell's Old Boys labdarúgócsapatánál szeretné befejezni, és, hogy ennek mikor jön el az ideje, az egészen biztosan csak rajta múlik.