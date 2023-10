Szoboszlai megint a hónap játékosa lehet Liverpoolban - szavazzon!

A Premier League-ben szereplő Liverpool FC hivatalos honlapján megkezdődött a szavazás a hónap legjobb játékosáról. A jelöltek között természetesen ott van Szoboszlai Dominik is, aki eddig mind a hét bajnoki mérkőzését végigjátszotta a liverpooli csapatban, múlt héten pedig a Leicester City elleni meccsen belőtte a szezon egyik legnagyobb bombagólját is.

A 22 éves magyar középpályás a Liverpool mind a hét idei bajnoki mérkőzésén kezdőként lépett pályára, ráadásul mindegyik meccset végigjátszotta. Szeptember elején az Aston Villa elleni bajnokin megszerezte első gólját a Liverpoolban, múlt héten pedig a Leicester City elleni Ligakupa-találkozón a szezon egyik legnagyobb bombagólját lőtte.

„Még engem is meglepett, milyen gyorsan beilleszkedett, tulajdonképpen az első perctől, ahogy megérkezett. Elit játékos, tele minőséggel, aki sosem áll le. Rengeteget tanul a játékból. Nem kell mondanom neki, hogy lőjön, tudja ezt magától ő is, még jobban is, mint én, rendkívüli képességei vannak. A Premier League-meccseken is látható, mindenki igyekszik blokkolni a kísérleteit, de ha a labda túljut a védőkön, jó eséllyel a kapuban köt ki" – méltatta a magyar játékost Jürgen Klopp, a Liverpool edzője.

A 70 millió euróért igazolt Szoboszlait már augusztusban is megválasztották a hónap legjobbjának Liverpoolban, szeptemberben viszont már két bombagólja is volt, ezzel megint jó eséllyel indul harcba a hónap legjobbjának járó címért.

Aki úgy érzi, Szoboszlai Dominik volt szeptember hónap legjobb Liverpool-játékosa, a linkre kattintva szavazhat.