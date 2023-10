70 évesen lépett pályára bajnoki mérkőzésen a magyar focista

A Bács-Kiskun vármegyei harmadosztályú bajnokságban szereplő Helvécia játékosa, Csorba Zoltán betöltötte a 70. életévét, majd pályára lépett az Ágasegyházán vívott bajnoki mérkőzésen.

Vasárnap délután, az Ágasegyháza-Helvécia mérkőzésen a vendégek játékosa, Csorba Zoltán úgy lépett pályára, hogy előző nap betöltötte a hetvenedik életévét, alighanem egyfajta rekordot felállítva - írja a Baon.

"Meg is ünnepeltük a születésnapomat egy széles családi körben, ott volt az egész rokonság – nyilatkozta a lapnak Csorba Zoltán, akinek egyébként a fia is a Helvéciát erősíti, és akivel az ágasegyházai mérkőzésen hat percet töltött együtt a pályán. – Így aztán a családi kötelezettségeknek is eleget tudtam tenni, és annak is, amit a sport megkíván. Én ugyanis világéletemben a sportnak éltem, számomra a család, a munka és a sport volt az első – jelentette ki.

Nagy nap ez, de Csorba Zoltánnak, aki a legutóbb novemberben lőtt akciógólt a vármegyei harmadosztályú bajnokságban, bajnoki mérkőzésen, nem volt ez kitűzött célja. – Nem volt kitűzve magam elé konkrétan ilyen cél, hogy hetven évesen is még igazolt játékos legyek, inkább az volt számomra világéletemben természetes, hogy a sportnak éljek, és inkább az volt a célom, hogy minél tovább sportolhassak."