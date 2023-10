Vért izzadva nyert az Atletico Madrid a BL-ben

Az Atlético Madrid és a Sahtar Donyeck is megszerezte szerdán első győzelmét a labdarúgó Bajnokok Ligája jelenlegi idényének csoportkörében.

A spanyol együttes hazai környezetben kétszer is hátrányba került a holland Feyenoorddal szemben, de a duplázó Álvaro Morata vezérletével, három komoly helyzetéből hármat értékesítve fordított.



Hasonló volt a forgatókönyv Belgiumban is, ahol a története első BL-szezonjában szereplő Royal Antwerp a szünetben 2-0-ra vezetett ukrán ellenfelével szemben, a vendégek azonban a két gólt szerző Danylo Sikannak is köszönhetően bő 20 perc alatt fordítottak és nyertek. A belga bajnok a 97. percben megszerezhette volna fennállása első pontját a legrangosabb európai kupában, de a csapatkapitány, a 127-szeres válogatott Toby Alderweireld csúnyán mellé rúgta a 11-est.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:



E csoport:

Atlético Madrid (spanyol)-Feyenoord (holland) 3-2 (2-2)



gól: Morata (14., 47.), Griezmann (45+4.), illetve Hermoso (7, öngól), Hancko (34.)



H csoport:

Royal Antwerp (belga)-Sahtar Donyeck (ukrán) 2-3 (2-0)

gól: Muja (3.), Balikwisha (33.), illetve Sikan (49., 76.), Rakickij (71.)