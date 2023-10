Hatalmas botrány tört ki a Real Madridnál

Az egykori spanyol rendőrfőnök, José Manuel Villarejo egy rádióműsorban elárulta, hogy a Real Madrid labdarúgócsapatának elnöke, Florentino Pérez többször részese volt már illegális tevékenységeknek, melyek egy része a játékvezetőkhöz kötődik. A Real elnöke jogi lépéseket tesz a rágalmazás miatt.

Az év elején derült ki, hogy a spanyol játékvezetői bizottság korábbi alelnöke és a katalán bírói testület vezetője, José María Enríquez Negreira legalább 3 éven át, 2016 és 2018 között jelentős pénzösszeget kapott a számlájára a Barcelona labdarúgócsapatától.

Éppen a katalán klubbal kapcsolatos dolgokról beszélgettek Villarejóval egy rádióműsorban, amikor a korábban börtönbe is zárt exrendőrfőnök elmondta, hogy ez nem csupán a Barcelonánál van így.

„Minden elnök ezt csinálja. Florentino Pérez is. A Real Madridnál már a Negreira-ügy előtt is hasonlókról lehetett tudni. De lehetetlen bármit is tenni olyan ügyekben, amiben benne van Florentino Pérez. Ő érinthetetlen. Bárki, aki szembe akar szállni vele, halálra van ítélve. A néhai [Alfredo Perez miniszterelnök-helyettes] Rubalcaba, aki megrögzött Real Madrid-szurkoló volt, azt szokta mondani, hogy ne is gondoljak a madridi bokszra, mert olyan, mintha egy tévéstúdióban lennék" – idézte a goal.com Villarejót.

Az elhangzottakra előbb a La Liga elnöke, Javier Tebas reagált.„Villarejo két dolgot mondott, az egyik, hogy Florentino megvesztegetett bírókat, a másik, hogy érinthetetlen. Az elsővel nincs mit tenni, ehhez konkrét bizonyítékok kellenek. A második részét viszont elhiszem. Azért is hiszem el, mert ezt nem Villarejo, hanem Pérez volt jó barátja, Rubalcaba, a volt belügyminiszter mondta neki. És erről mindenki tud, ez egy objektív tény" – nyilatkozta a Pérezzel nem túl jó kapcsolatot ápoló Tebas.

A Real Madrid azóta egy hivatalos közleményt is kiadott, amelyben leírták, hogy Florentino Pérez azonnali jogi lépéseket tesz Villarejo ellen az elhangzott vádjai miatt.