A meccsen kérte meg a barátnője kezét a magyar focista - videó

A Tiszaszentimre támadója, Baga Márk különlegessé tette a Jászboldogháza elleni vármegye II-es bajnoki mérkőzést, ugyanis a meccset megelőzően megkérte barátnője kezét, aki igent mondott.

A meccset megelőzően a csapatok felvonultak a pályára, és amikor a hazaiak a közönség felé fordultak, kifeszítettek egy „Hozzám jössz?" feliratú molinót. Ekkora Baga Márk odasétált barátnőjéhez, Nagyfalusi Nórához a pálya szélére – miközben a páros közös zenéje, Krisz Ruditól a Homokba rajzolt szerelem szólt –, majd letérdelt elé, és megkérte a lány kezét, aki igent mondott - írja a szoljon.hu.