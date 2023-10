Maradonát idézte a Real Madrid sztárja, milliárdos focistái teszik teljesen tönkre a Manchester Unitedet

A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában a Napoli-Real Madrid csoportrangadó szenzációs mérkőzést hozott. Az olaszok abszolút egyenrangú partnerei voltak a spanyol gigásznak, sőt, időnként veszélyesebben játszottak, ám Carlo Ancelotti csapata a nagyobb BL-rutinjának köszönhetően is nyert. A Bayern Münchenre csak ráijeszteni tudott a Köbenhavn, a Manchester United viszont az Old Traffordon is elbukott. Erik ten Hag borzalmas formában lévő csapata két meccs után pont nélkül az utolsó helyen áll az A csoportban, és egyre nagyobb bajban van. Az angol csapatok közül az Arsenalt is kellemetlen meglepetés érte, Schäfer András klubja, az Union Berlin pedig nagyon közel állt ahhoz, hogy megszerezze első BL-pontjait. Jöjjenek a főszereplők nyilatkozatai és a keddi játéknap további érdekességei!

Őrületes fordulatok és szenzációs gólok a Napoli-Real Madrid csoportrangadón

A BL-csoportkör második fordulója is tartogatott egy rangadót, a keddi játéknapon az olasz bajnoki címvédő Napoli fogadta a 14-szeres BEK/BL-győztes Real Madridot a Diego Armando Maradona Stadionban. A nápolyiaknál elcsendesedett a Victor Osimhen körüli botrány - a nigériai csatár előbb összeveszett az edzőjével, majd a TikTokon a saját klubja gúnyolta ki, mire a támadó a közösségi oldalain törölte az összes olyan képet, amelyen Napoli-mezben pózol -, a 24 éves futballista ott volt a kezdőben, bár csak helyzetekig jutott a Real-védők szorításában. A meccset így is az olaszok kezdték jobban, akik Kepa Arrizabalaga hibáját kihasználva a 19. percben Leo Ostigard fejesével előnybe kerültek.

Carlo Ancelotti együttese azonban remekül reagált és Jude Bellingham vezérletével hamar fordított. Az angol válogatott sztárigazolás előbb egy szemfüles labdaszerzés után adott gólpasszt Vinicius Juniornak, majd a 34. percben egy fantasztikus szóló - amihez azért az olaszok védelmének asszisztálása is kellett - végén bombázott a kapu bal oldalába. A 20 éves klasszis elképesztően hamar beilleszkedett a Realba és pillanatok alatt vezéregyéniséggé vált. Bellingham eddig 9 meccsen 8 gólt lőtt és 3 gólpasszt adott új klubjában, mindkét BL-csoportmeccsen betalált és a spanyol bajnokság góllövőlistáját is vezeti - mindezt úgy, hogy nem befejező csatár, hanem középpályás. Kilencedik Realos meccsén ráadásul hatodszor választották a mérkőzés emberének, a Napoli elleni teljesítményével rá is szolgált az újabb elismerésre.

Jude Bellingham in nine games since joining Real Madrid:



▪️ Eight goals

▪️ Three assists



Bargain pic.twitter.com/rnVguXPCJj — B/R Football (@brfootball) October 3, 2023

Az olasz csapat egyébként veszélyesen, sőt, helyenként jobban játszott az ellenfelénél, és a második félidő elején Nacho kezezése miatt büntetőhöz jutott, amit Piotr Zielinski magabiztosan értékesített. Ezt követően Rudi Garcia csapata beszorította a Realt, de nem tudta bevinni ellenfelének az újabb ütést, amely szép lassan újra magára talált és egy nem mindennapi bombagóllal egyenlített. A csereként beállt Luka Modric szöglete után Federico Valverde hatalmas erejű lövést küldött kapura, a labda megpattant egy védőn, majd a kapufáról Alex Meret kapus fejére vágódott és onnan a kapuba. A gólt végül az UEFA Meret öngóljaként könyvelte el, de a Napoli kapusa aligha tehetett róla, hiszen iszonyatos erejű volt Valverde bombája.

A Real innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet, 3-2-re nyert és újabb sikerével vezeti a C csoportot.

"Jó teljesítményt nyújtottunk, csalódott vagyok az eredmény miatt, hiszen egy nagyon jó meccset játszottunk. A futball ilyen, gólokat kell szerezned. Hasonló módon kell játszanunk a jövőben, folyamatosan fejlődnünk kell, bizonyos pillanatokban érettebben kell viselkednünk. Emellett többet kell birtokolnunk a labdát és még több aggresszivitásra van szükség a játékunkban" - értékelt a lefújást követően a Napoli francia vezetőedzője, Rudi Garcia.

Az olyan jó csapatok ellen, mint a Napoli, természetes, hogy a meccs bizonyos szakaszaiban szenvedsz. Modric bejövetelével még többet birtokoltuk a labdát és nagyobb kontrollt gyakoroltunk. A tapasztalatával és az általa képviselt minőséggel pontosan azt tette, amire szükségünk volt. Remekül helytálltunk és jól átvészeltük a mérkőzés szenvedősebb szakaszait, majd tudtuk, hogyan éljünk az adódó lehetőségeinkkel" - méltatta a csapatát és Modricot Ancelotti, aki 2018 júliusa és 2019 decembere között a Napoli edzője volt.

A meccs emberének választott Bellinghamtől megkérdezték, hogy szerinte olyan szintű gólt lőtt-e, mint a Napoli-legenda Maradona, ám a 20 éves sztár szerényen kezelte a kérdést.

"Szerintem ezt túlzás lenne állítani. Szép volt, de amit láttam a YouTube-on és különböző felvételeken, azok alapján azt kell mondjam, hogy Maradona nyilvánvalóan jobb volt, mint én. De őszintén megmondom, hogy Vinicius a legtehetségesebb csapattárs, akinek az oldalán valaha játszhattam. Szerintem ő a világ legjobbja. Nagyon jól megértjük egymást a pályán" - méltatta brazil csapattársát, a Real első gólját szerző Viniciust Bellingham.

A C csoport másik meccsén a BL-újonc Union Berlin közel állt ahhoz, hogy megszerezze első győzelmét az elitsorozatban, hiszen Sheraldo Becker két góljával 2-0-ra is vezetett, ám a Braga még az első félidőben szépített, majd később fordított. A portugálok a győztes gólt a 94. percben szerezték meg, sikerükkel pontszámban beérték a második Napolit és a gólkülönbségük is megegyezik az olaszokéval.

Újabb csúfos manchesteri BL-kudarc

Az A csoport rangadójára már az első fordulóban sor került, akkor a Bayern München 4-3-ra legyőzte a szebb napokat is megélt Manchester Unitedet, így Erik ten Hag együttesének szüksége lett volna egy győzelemre a csoportkörben. A borzalmas szezont futó, a Premier League-ben is csak a tabella 10. helyén szerénykedő együttesre ezúttal az Old Traffordon a török Galatasaray várt. A mérkőzést jól kezdték a hazaiak, Marcus Rashford beadását a dán sztárigazolás, a Bayern ellen is eredményes Rasmus Höjlund a léc alá fejelte, ám az öröm nem tartott sokáig, mert gyorsan egyenlített az ellenfél. A Unitedben korábban megfordult Wilfred Zaha egy hosszú indítás után maga elé tudta tenni a labdát és a teljes manchesteri védelem asszisztálása mellett a kapuba lőtt. A gólnál Diogo Dalot is hibázott, aki képtelen volt a labdához férkőzni, és a potyagólokat számolatlanul kapó André Onana kapus is kifejezetten rosszul helyezkedett.

A 67. percben Höjlund egy remek szóló után újra vezetést szerzett, de megint képtelen volt megtartani előnyét a United, amely három perc múlva ismét gólt kapott. A 77. percben aztán a Bayern ellen is rengeteget hibázó Onana újabb hajmeresztő bakit követett el: a 16-os előterében eladta a labdát, ezért Casemiro került nehéz helyzetbe, aki felrúgta a gólhelyzetben kilépő ellenfelét, ezért a bíró kiállította. Mauro Icardi ugyan kihagyta a 11-est, viszont pár perccel később hőssé vált, mert eldöntötte a meccset. A találkozót emberhátrányban befejező Manchester United ráfizetett a súlyos hibákra és újabb vereséget szenvedett. Az angolok két kudarccal indítottak, és jelenleg pont nélkül állnak az A csoport utolsó helyén. A United ezelőtt a BL-ben soha nem veszítette el az első két csoportmérkőzését és ezeken sosem kapott korábban hét gólt, a Galatasaray viszont először nyert Angliában.

This was Galatasaray's first EVER win on English soil.



It came against Manchester United in the Champions League at Old Trafford.



History for the Turkish side! pic.twitter.com/o2OuE39Cp1 — ESPN FC (@ESPNFC) October 3, 2023

Totálisan irányítottuk a mérkőzést, majd lábon lőttük magunkat azzal, hogy ilyen gólokat ajándékoztunk nekik. Ilyen kritikus pillanatokban egyszerűen jobban kell védekeznünk. Ez bosszantó, mert nem könnyű gólokat szerezni ebben a sorozatban, koncentráltabbnak kell lenni, csapatként együttműködni, hogy ne kaphassunk ilyen gyorsan gólokat. Jobban meg kell tartanunk a labdát és irányítanunk a játékot, ezekben fejlődnünk kell" - bosszankodott a lefújást követően Erik ten Hag, aki szerint még nyitott az A csoport és mindent elkövetnek a továbbjutás érdekében.

A Manchester Unitednek a játékoskerete alapján simán tovább kellene jutnia ebből a csoportból, de az elmúlt két meccs után ezt már közel sem lehet biztosan kijelenteni. Elképesztő, hogy az eurómilliós, forintban számolva milliárdokat érő sztárfutballisták milyen hajmeresztő hibákat vétenek hétről hétre: olyanokat, amiket alacsonyabb szintű bajnokságokban is kíméletlenül megbüntetnek, nemhogy a Bajnokok Ligájában. A Galatasaray elleni meccs nagy részében a United irányította a játékot, de ismét ráfizetett a döbbenetes bakikra, amelyek végül eldöntötték a meccset. Onana az első és a harmadik török gólnál is borzasztóan rosszul helyezkedett, és nagy szerepe volt abban, hogy Casemirót kiállították és 11-est kapott az ellenfél. A Galatasaray második találatánál is eltolódott az egész hazai védelem, az üresen hagyott gólszerzőre senki sem figyelt. A szezonban eddig 10 meccsen 18 gólt kapott a csapat, ennél rosszabbra legutóbb az 1966/1967-es évadban volt példa, ráadásul az egyik legjobb hátvédet, Lisandro Martínezt műteni kell, így hónapokra kidőlt a sorból.

18 - Manchester United have conceded 18 goals in 10 matches in all competitions this season, their most after 10 games of a campaign since 1966-67 (20). Indeed, Sheffield United (19) are the only Premier League side who have conceded more than them this term. Fragile. pic.twitter.com/2ZeSOC4DXR — OptaJoe (@OptaJoe) October 3, 2023

"Nem csak azért volt számomra ez egy különleges gól, mert az Old Traffordon lőttem, hanem azért is, mert ez az első BL-találatom. Erről álmodtam, hogy a Bajnokok Ligájában játszhassak a legjobb játékosokkal és örülök, hogy a gólommal győzelemhez segítettem a csapatunkat. Minden meccsen a győzelemre törekszünk, ez a mentalitásunk, és a ma esti siker egy nagy üzenet" - nyilatkozta a Galatasaray első gólját szerző Wilfred Zaha, aki korábban a Manchester Unitedben is futballozott.

Az A csoport másik meccsén a dán Köbenhavn a második félidő elején ráijesztett a Bayern Münchenre, amely aztán magához tért és fiatal sztárjai révén fordított, igaz, a 95. percben Sven Ulreich kapus bravúrja is kellett a 2-1-es győzelemhez. A 67. percben Jamal Musiala szenzációs cselek után egyenlített, majd Thomas Müller önzetlenségét követően a 18 éves Mathys Tel lőtte a győztes gólt. A francia tinisztár a Manchester United ellen is csereként beállva döntötte el a meccset, akárcsak ezúttal. Thomas Tuchel a 77. percben küldte be Leroy Sané helyére a tehetséges támadót, aki a 83. percben már eredményes volt. A fiatal csatár 49 percenként gólt lő ebben a szezonban, ami a legjobbnak számít a topligákban játszó futballistákat tekintve.

49 - Mathys Tel has averaged a goal every 49 minutes for Bayern Munich this season; the best ratio of any player across all competitions for a team in Europe's big five leagues (min. 250 minutes played). Diamond. pic.twitter.com/Rrchg9HjKI — OptaFranz (@OptaFranz) October 3, 2023

Ha nincs meg az egyéni szikra, akkor nagyon nehezek tudnak lenni az ilyen meccsek. Időbe telhet, mire a döntő pillanat eljön, és mi most sokat vártunk. Musiala villanása révén jött az egyéni plusz és ez meglökte az önbizalmunkat. A cserék is remek energiával szálltak be, ez is kellett a győzelemhez, no meg némi szerencse" - értékelt a meccs után Tuchel.

A Bayern hat ponttal vezeti az A csoportot, ahol a Manchester Unitedre kemény folytatás vár, az angolokat jelenleg a Köbenhavn és a Galatasaray is megelőzi.

Meglepő Arsenal-vereség, Sergio Ramos a bírót szidta

A B csoportban a BL-be hat év szünet után visszatérő Arsenal könnyed, 4-0-s győzelemmel indított a PSV Eindhoven ellen az első fordulóban, ám a második körben megszenvedett a francia Lens együttesével. Gabriel Jesus ugyan a 14. percben vezetést szerzett, de a hazai csapat 10 perc múlva egyenlített, majd a második félidő közepén eldöntötte a meccset és bezsebelte a három pontot.

"A támadóharmadban nem voltunk eléggé veszélyesek, bizonyos területeket nem támadtunk. A PSV elleni meccshez képest a 16-oson belül keresendő a különbség: néhány nagy helyzetet kihagytunk, valamint nem védekeztünk elég jól a góljaiknál. Nem értük el a célunkat ma este, de sokat tanultunk ebből a meccsből" - mondta a mérkőzés után az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta, aki Bukayo Saka állapota miatt is aggódhat, bár egyelőre nem tudni, mennyire súlyos az angol válogatott szélső sérülése.

Mikel Arteta: "It doesn’t look good.”



An injury to Bukayo Saka adds salt to the Arsenal wound. https://t.co/FxqO6p2jZk — Squawka (@Squawka) October 3, 2023

A B csoportban a PSV-Sevilla mérkőzés 2-2-es döntetlennel ért véget, az őrült végjátékot hozó találkozón a 86. és a 95. perc között három gól is esett. A gólpasszig jutó Sergio Ramos szerint szégyen, hogy nem tudtak nyerni, és a legendás spanyol védő úgy vélte, a bíró is ellenük volt.

Kétszer is vezetni idegenben és nem nyerni, ez szégyen. A játékvezető sokkal jobban a főszerepbe helyezte magát, mint kellett volna. Az egyenlítő góljukat megelőző szabálytalanság, a tizenegyes, Pedrosa meg nem adott gólja: úgy éreztem minden ellenünk szólt" - nyilatkozta a lefújást követően a világ- és kétszeres Eb-győztes hátvéd, aki Francesco Totti óta a legidősebb játékosként adott gólpasszt a Bajnokok Ligájában.

37 - Sergio Ramos (37 years and 187 days) is the oldest player to provide an assist in the @ChampionsLeague since Francesco Totti against CSKA Moscow in September 2014 (37 and 355).



Longevity. pic.twitter.com/BZwCvD6KJq — OptaJose (@OptaJose) October 3, 2023

A D csoportban rendezett kora esti mérkőzésen a Real Sociedad magabiztosan győzött 2-0-ra a Salzburg otthonában, míg a kvartett másik összecsapásán az előző idényben BL-döntőig jutó Inter Marcus Thuram góljával 1-0-ra legyőzte a Benficát Milánóban. A portugálok nehéz helyzetben vannak, két meccsen rúgott gól nélkül, két vereséggel állnak a csoportjuk utolsó helyén.

Hosszabbítás:

Végezetül jöjjenek a keddi játéknap további érdekességei:

A Besiktas 2009-es sikere óta a Galatasaray az első török klub, amely képes volt idegenbeli BL-meccset nyerni egy angol csapat ellen. Mindkét együttesnek a Manchester United ellen jött össze ez a bravúr.

A Bayern München immár sorozatban 18 idegenbeli sikernél jár a BL-csoportkörben, amellyel megdöntötte a Barcelona rekordját.

Bukayo Saka az öt európai topligában az első játékos a szezonban, aki legalább 5 gólnál és 5 gólpassznál jár minden sorozatot figyelembe véve. Az Arsenal klasszisa a Lens ellen gólpasszt adott.

Jude Bellingham 9 meccsen 8 gólnál és 3 gólpassznál jár a szezonban a Real Madridban.

Utóbbi 14 Old Traffordon lejátszott BL-meccséből hetet veszített el a Manchester United, éppen annyit, amennyit a korábbi 96 hazai BL-találkozóján.

Thomas Müller a 101. meccsét nyerte a legrangosabb európai kupasorozatban. A Bayern ikonja ezzel utolérte Iker Casillast, és már csak Cristiano Ronaldo (115 sikerrel) előzi meg ebben a tekintetben.

Vinicius Junior a 16. BL-gólját szerezte a Real Madridban, ezzel utolérte Roberto Carlost, így holtversenyben ők a spanyol gigász legeredményesebb braziljai az elitsorozatban.

Marcus Thuram az Inter harmadik francia BL-gólszerzője. Az első kettő Youri Djorkaeff (1998) és Patrick Vieira (2006) voltak.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:

A csoport:

Manchester United (angol)-Galatasaray (török) 2-3 (1-1)

gól: Hojlund (17., 67.), illetve Zaha (23.), Aktürkoglu (71.), Icardi (81.)

kiállítva: Casemiro (77., Manchester)

FC Köbenhavn (dán)-Bayern München (német) 1-2 (0-0)

gól: Lerager (56.), illetve Musiala (67.), Tel (83.)

Az állás: 1. Bayern München 6 pont, 2. Galatasaray 4, 3. Köbenhavn 1, 4. Manchester United 0

B csoport:

Lens (francia)-Arsenal (angol) 2-1 (1-1)

gól: Thomasson (25.), Wahl (69.), illetve Gabriel Jesus (14.)

PSV Eindhoven (holland)-Sevilla (spanyol) 2-2 (0-0)

gól: de Jong (86., 11-esből), Teze (95.), illetve Gudelj (68.), en-Nesziri (87.)

Az állás: 1. Lens 4 pont, 2. Arsenal 3, 3. Sevilla 2, 4. PSV 1

C csoport:

SSC Napoli (olasz)-Real Madrid (spanyol) 2-3 (1-2)

gól: Ostigard (19.), Zielinski (54., 11-esből), illetve Vinicius Jr. (27.), Bellingham (34.), Meret (78.-öngól)



Union Berlin (német)-Braga (portugál) 2-3 (2-1)

gól: Becker (30., 37.), illetve Niakate (41.), Bruma (51.), Castro (94.)

Az állás: 1. Real Madrid 6 pont, 2. Napoli és Braga 3-3 (4-4), 4. Union Berlin 0

D csoport:

Internazionale (olasz)-Benfica (portugál) 1-0 (0-0)

gól: Thuram (62.)



Salzburg (osztrák)-Real Sociedad (spanyol) 0-2 (0-2)

gól: Oyarzabal (7.), Mendez (27.)

Az állás: 1. Real Sociedad 4 pont (3-1), 2. Internazionale 4 (2-1), 3. Salzburg 3, 4. Benfica 0