Szoboszlaiék edzője reagált a videobíros botrányra

Jürgen Klopp úgy véli, a Tottenham Hotspur elleni londoni labdarúgó Premier League-mérkőzés újrajátszása lenne a helyes megoldás azután, hogy csapatát, a Liverpoolt súlyos videóbírós (VAR) hiba miatt megfosztották egy szabályos góltól.

A vendégek emberhátrányban voltak, amikor Luis Diaz a 34. percben - 0-0-s állásnál - szabályos gólt szerzett, a bíró azonban les miatt ezt nem adta meg és a VAR sem avatkozott közbe. Később kiderült, azért, mert a videószobában azt hitték, a pályán gólt ítélt a játékvezető, és egyértelmű volt a helyzet, így jelezték, hogy nem írják felül a döntést. A játékvezetőket, a mérkőzések hivatalos közreműködőit tömörítő szervezet (Professional Game Match Officials Limited, PGMOL) elismerte, hogy "jelentős emberi tévedés" történt.