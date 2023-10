Szenzációs Fradi-játék az olasz sztárok ellen

A labdarúgó Európa Konferencia-liga csoportkörének második fordulójában a G csoportot vezető Ferencváros a négyes favoritjának számító, a tavalyi kiírásban döntőig jutó olasz Fiorentina vendége volt. A magyar bajnok szenzációs játékkal, Varga Barnabás és Ibrahim Cissé góljával nagyon közel állt a győzelemhez, teljesen megérdemelten játszott 2-2-es döntetlent az olasz sztárcsapat otthonában.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása Firenzéből.

Firenze belvárosát csütörtök délelőttre elárasztották a Fradi-drukkerek. Hiába, Olaszország mindig is vonzó célpont, a lila-fehér ellenfél pedig csak rátesz erre egy lapáttal. Nem csoda, hogy közel kétezer fradista érkezett gyönyörű toszkán városba. Az elszántabb csoportok már éjszaka is keresték a kapcsolatfelvétel lehetőségét a helyi ultrákkal (a hírek szerint hiába), majd csütörtök délelőtt a belvárosban vonult fel több száz, "1899% Antiviola" feliratú egyenpólót viselő magyar drukker.

A hanggal és az erővel azonban érdemes volt spórolni, miután a Fiorentina műemléki stadionjában, az Artemio Franchiban (az UEFA harmadik elnökének a nevét viseli a szomszédos Siena pályája is) közel 40 ezer hazai drukkert kellett túlkiabálni.

A csapat természetesen távol tartotta magát a hangulatkeltéstől. Ezúttal a szó fizikai értelmében is, hiszen egy firenzei orvoskonferenciának - és persze a várost továbbra is ellepő turistáknak - köszönhetően, csak a 70 kilométerre lévő Arezzo mellett találtak szállást.

A Fiorentina a Cagliari elleni hazai 3-0-val, míg a Fradi az MTK elleni 6-1-el hangolt a meccsre, azaz mindkét csapat önbizalommal telve léphetett pályára.

Dejan Sztankovics a lehető legerősebb kezdőcsapatot küldte pályára, amiből csak a sérült Adama Traoré hiányzott.

A Fradi kezdője: Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Ramírez - Abu Fani, Sigér, Ben Romdán - Marquinhos, Varga B., Zachariassen.

Hazai részről Vincenzo Italiano is komolyan vette a meccset, hiszen erősebb kezdőt akarva sem tudott volna kiállítani az olasz csapat edzje.

A Fiorentina kezdője: Terracciano - Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi - Bonaventura, Lopez, Mandragora - González, Beltran, Sottil.

A Fradi negyed kilenc körül futott ki a pályára melegíteni, az addigra már teljesen megtelt vendég szektorból pedig ez fogadta őket:

Ahhoz képest, hogy csütörtök délután a Rai televízió egyik csatornáján egy egészen komoly összeállítást adtak le a Ferencvárosról, a firenzei stadion egyik kanyarja teljesen üresen maradt, és tíz perccel a kezdés előtt még a hazai ultraszektorok is elég foghíjasak voltak.

A Fradi tábor nem csak hangerővel, élőképpel is készült az olasz sztárcsapat elleni meccsre.

Első félidő

Nem volt meglepő, hogy a Fiorentina rögtön kézbe vette az irányítást, az viszont aggasztó volt, hogy a második percre már két lövésig jutottak az olaszok. Mielőtt nagyon megijedtünk volna egy Fradi-kontra megnyugtatott bennünket, hogy azért a magyar bajnok is pályán van. Kár, hogy az utolsó passz hosszú volt Varga Barnabásnak...

A 7. perc végén pedig meg is szerezhette volna a vezetést a Fradi: Terracciano rettenetes kirúgását Marquinhos fülelte le, 25 méterről eleresztett lövését azonban védte a dán kapus, Varga ismétlését pedig egy becsúszó védő blokkolta. Hatalmas helyzet volt!

A balszélsőt játszó Ben Romdán többször is jól tartotta meg a labdát, a 13. percben olyannyira, hogy már a tizenhatoson belül járt, visszagurított labdáját Sigér lőtte kapura, de pont Vargát találta telibe. Mindenestre a veszélyesebb helyzetek egyértelműen a Fradi előtt adódtak az első negyedórában.

A 18. percben ismét közel járt a gólhoz Fradi, egy gyors kontra végén Zachariassen tört be a tizenhatoson belülre, jobbról középre lőtt, az érkező Marquinhos pedig hat méterről kapu mellé pörgetett. De, ami ekkor nem sikerült, az sikerült a 25. percben!

Zachariassen lódult meg a jobboldalon, lerántották, de a mögötte érkező Ben Romdán tovább vitte a labdát, tökéletesen adott középre, Varga Barnabás pedig szokása szerint ugyancsak tökéletesen érkezett, és hat méterről a kapuba passzolt. Gyönyörű góllal vezetett a Fradi 1-0-ra!

A gólt ide kattintva tudja megnézni!

A Fradi-szurkolók tulajdonképpen nyugodtan nézhették a meccset, mert a Fiorentina játékából teljesen hiányzott az átütőerő, a lendület és a kreativitás. Bár többet volt az olaszoknál a labda, a meccs valójában abban a mederben folyt, ahogy azt a Ferencváros szerette volna. A magyar bajnok csapatként és egyénileg is felvette a versenyt az olasz sztárcsapattal.

Ha a 38. percben Ben Romdán egy kicsivel önzetlenebb és középre gurít az érkező Vargának, lehet, hogy már az első félidőben eldöntötte volna a meccset a Fradi. De a félidei 1-0-s előny miatt sem kellett szégyenkeznie, különösen úgy, hogy Dibusznak a ráadás perceiben, Nicolás González fejesénél kellett az első védést bemutatnia.

Második félidő

Jól kezdődött a második félidő, hiszen egy remek indítással Varga léphetett ki, elesett egy védő mellett, a német Schlager játékvezető pedig azonnal tizenegyest ítélt. Csak azért nem lehetett felhőtlen az öröm, mert a VAR-szobában kiszúrták, hogy lesről indult a magyar gólkirály. De sokat így sem kellett várni a második Fradi-gólra: az 50 percben Abu Fani nagyszerű szögletét az előre húzódó Ibrahim Cissé fejelte védhetetlenül a léc alá!

Sőt, Ben Romdán három perccel később a jobb kapufát találta telibe, és nem az olaszok kapusán múlt, hogy nem három góllal vezetett a minden tekintetben jobban játszó Ferencváros.

Azt meg kell hagyni, hogy a második gól után felpörgött a Fiorentina, amelyik a 60. percre már hármat is cserélt, és a 61. percben először rendezett komolyabb tűzijátékot Dibusz kapuja előtt, de Bonaventura végül 12 méterről a kapu fölé bombázott.

A 66. percben aztán egy szöglet után a csereként beállt cseh Antonín Barák fejelt védhetetlenül Dibusz kapujába (1-2), és egyértelművű vált, hogy rettentő kemény félóra vár a Fradira. A gól után Abu Fani és Ben Romdán helyére Owusu és Besic érkezett friss erőként a középpályára. Az első félidő remek támadójátéka után ekkor már védekezésben kellett "virítani", és a méterekről becsúszva blokkoló Sigér, vagy egy léc alá tartó labdát kitornázó Dibusz is hatalmasat alakított.

Sajnos a 79. percben Nicolás González is villant, az argentin csatár jókor volt jó helyen és közelről a kapuba passzolta a labdát, ami Kouamé lövése után kipattant az óriási bravúrt bemutató Dibuszról. De várjunk csak! Úgy bizony, most velünk van a VAR: Kouamé, ha centikkel is, de lesen kapta a labdát a lövése előtt., marad a 2-1 a Fradinak!

A ráadás perceiben aztán valahogy csak talált még egy gólt a Fiorentina, de a 2-2 is nagyszerű eredmény a fantasztikusan játszó Ferencváros számára.

Eredmény, Konferencia-liga, csoportkör, 2. forduló:

Fiorentina (olasz) - Ferencváros 2-2 (0-1)

Firenze, Artemio Franchi Stadion, v.: D. Schlager (német)

Fiorentina: Terracciano - Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi (Parisi 46.) - Bonaventura, Lopez, Mandragora (Barák 58.) - González, Beltran, Sottil (Kouamé 58.).

Ferencváros: Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Ramírez - Abu Fani (Owusu 67.), Sigér, Ben Romdán (Besic 67.) - Marquinhos (Civic 82.), Varga B. (Pesics 82.), Zachariassen (Abena 89.).

gól: Barák 66., Ikoné 90+4., ill. Varga B. 25., Cissé 50.