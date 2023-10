A kulisszák mögött: így ünnepelte Mbappéék kiütését az öltözőben a Newcastle - videó

A Newcastle United 4-1-re verte a PSG-t szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek második fordulójában. Az angol sztárcsapat ezzel története során először nyert legalább három góllal a BL-ben, így nem csoda, ha óriási volt az öröm a lefújást követően.

A Newcastle játékosai nem csak a pályán, de az öltözőben is folytatták az ünneplést. Láthatón óriási volt az öröm, ugráltak, táncoltak a játékosok. Volt is rá ok, mivel a PSG 2001 márciusa után először kapott négy gólt BL-csoportmeccsen.