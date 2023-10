A kitaszított Gulácsi Péter kemény videóval üzent a Lipcse edzőjének

Szeptember végén a Német Kupában a címvédő RB Leipzig 3-2-re nyert a másodosztályban szereplő Wehen Wiesbaden otthonában. A lipcseiek kapuját a magyar válogatott Gulácsi Péter védte, aki közel egy év után lépett újra pályára a súlyos térdsérülése után. Marco Rose, a lipcsei csapat vezetőedzője elmondta, hogy már nem Gulácsi a csapat első számú kapusa, azonban a magyar válogatott játékos frappáns videóval tudatta, hogy nem adja fel a harcot.

A 33 éves kapus tavaly október 5-én sérült meg a skót Celtic elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A találkozó 10. percében Gulácsi egy hazaadás után elpasszolta a labdát, ezt észlelve egy gyors irányváltás után bicsaklott meg a térde, ami után ápolni kellett. Később kiderült az elülső keresztszalag szakadt el az 51-szeres magyar válogatott kapus jobb térdében.

Öt nappal később meg kellett műteni Gulácsit, akinek így ki kellett hagynia szinte a teljes szezont, és csak idén szeptember végén térhetett vissza.

Ha ennyit kell kihagyni, és utána a kupában kell bizonyítani, akkor az nem könnyű. De a nehéz időszak után tettem egy lépést, nagyon büszke vagyok, hogy megcsináltam" - mondta Gulácsi a Wehen Wiesbaden ellen 3-2-re megnyert meccs után.

Marco Rose, a Lipcse edzője a találkozó után dicsérte Gulácsit, de azt már a meccs előtti sajtótájékoztatón világossá tette, hogy már nem ő a csapat első számú kapusa. Miután Gulácsi kidőlt, Janis Blaswich kapott bizalmat, élt is vele, kétségkívül kiválóan teljesít. A 32 éves német kapus vissza is került a Bayern München elleni Bundesliga-rangadóra, majd szerdán a BL-címvédő Manchester City elleni csoportmeccsen is ő védett.

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy Gulácsi Péter most egy frappáns videóval jelezte, hogy nem adja fel a harcot és vissza akar kerülni a kapuba. Az Instagram-oldalán megosztott videó háttérzenéje Sia nagy slágere, az Unstoppable (Megállíthatatlan), az összeállításban pedig láthatjuk, hogy Gulácsi a sérülésétől a visszatéréséig milyen gyötrelmes utat járt be, és most milyen elszántan edz.

„Egy év kemény munka, verejték, könnyek és áldozatok. Három műtét, több száz óra edzőteremben szabadnap nélkül. Az, hogy ilyen közel voltam ahhoz, hogy ne játszhassam újra azt a játékot, amit szeretek, megtanított értékelni mindent, amim van. Köszönöm mindenkinek, aki mellettem állt és segített ezen az úton! Visszatértem! – írta ki Gulácsi Péter.

A bejegyzését többek között korábbi csapattársai közül a már a Manchester City csapatát erősítő Josko Gvardiol, Nordi Mukiele (Paris Saint-Germain) és Andé Silva (Real Sociedad), a jelenlegiek közül Amadou Haidara, Christoph Baumgartner és természetesen Willi Orbán is lájkolta. Utóbbi azt is odaírta: "Bravó, Gula!"