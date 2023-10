Újabb Fradi-csoda: egy óra káprázat egy sztárcsapat ellen

A Ferencváros 60 percen át szenzációsan, a fennmaradó félórában szimplán csak remekül játszva ért el 2-2-es döntetlent a Konferencia-liga csoportkörének második fordulójában, méghozzá az előző kiírás döntősének, a Fiorentinának az otthonában. A magyar bajnok továbbra is vezeti a csoportját, és újabb lépést tett a továbbjutás felé.

Ez a meccs tipikusan az volt, aminek az eredményét előzetesen alighanem mindenki látatlanban aláírta volna, de a lefújás után mégsem lehettek maradéktalanul boldogok a játékosok. Merthogy a Ferencváros úgy játszott 2-2-es döntetlent egy olasz sztárcsapat otthonában, hogy az utolsó 10-15 percet leszámítva végig közelebb állt a győzelemhez.

Azok után ugyanis, hogy az első két percben a Fiorentina kétszer is kapura lövésig jutott, a Fradi átvette az irányítást, és pontosan úgy zajlott a meccs, ahogy azt Dejan Sztankovics és stábja eltervezhette. A Ferencváros nem húzódott teljesen vissza a kapuja elé, inkább a pálya középső részén, a saját térfele támadóharmadában igyekezett labdát szerezni, és ez nagyon sokszor sikerült is. Ha pedig megvolt a labda, jöhettek a félelmetesen gyors, kevés, pontos passzból felépített támadások.

Az egyébként nagyszerű Adama Traoré hiányát általában megérezni a csapat támadójátékán, most viszont a mali szélsőt is sikerült pótolni. A jobbszélen rendre felfutó Marquinhos szerepe nem volt akkora újdonság, a teljes baloldalt bejátszó Ben Romdhane feltűnése a szélső szerepében azonban alighanem meglephette a firenzeieket, mert jó darabig nem találták a gyors, és rendkívül bátor tunéziai játékának ellenszerét.

Nem is csoda, hogy éppen az ő passza után találta a kapuba, és szerezte meg a vezetést a Fradinak Varga Barnabás.

Az előző idény gólkirálya egész egyszerűen elképesztő: a szezonban 17 meccsen 17 gólnál jár, a naptári évben pedig 37 találatot jegyez, amivel beérte a Manchester City sztárját Erling Haalandot a lista élén. Ő persze ezt a szokásos visszafogottsággal veszi tudomásul, amikor nyilatkozik, például egy bravúr után a Konferencia-ligában.

Ferencváros 60 percig egészen biztos, hogy minden mutatóban felvette a versenyt a Konferencia-liga előző kiírásának döntősével, a minőségi helyzetek tekintetében pedig jócskán túl is szárnyalta az olasz sztárcsapatot. A két gólon kívül volt még egy zúgó kapufája is a magyar bajnoknak, azzal pedig, hogy többet birtokolta a labdát, semmire sem ment a Fiorentina.

Persze a Serie A 7. helyezettjét nem szabad lebecsülni, mindenki tudta, hogy többre képesek annál, amit a Fradi az első órában engedett nekik, és miután Antonín Barák révén szépítettek, percről percre kerekedtek a magyar bajnok fölé. De még így is tulajdonképpen csak az utolsó tíz-tizenöt perc volt az, amikor látványos fölényben játszottak. Ekkor ők alakították ki sorra a helyzeteket, rugdosták be a labdát a kapu elé, vagy éppen rugdosták el a kapu előtt. Dibusznak ismét megvolt a szokásos óriási bravúrja - a léc alól tolta ki Bonaventura bombáját - azonban végül góllá érett az iszonyatos nyomás, és, ha vért izzadva is, de egyenlített a Fiorentina.

„Amióta Varga Barnabást leigazoltuk, van teteje a csapatnak. Tudtuk, hogy az Fiorentina magasan letámad, így variálni kellett, hogy nekik sem legyen túl egyértelmű, hogy felrúgdossuk rá a labdákat. Hatvan percig nagyon jól néztünk ki, tempóban, intenzitásban és játékminőségben is felvettük a versenyt a Serie A egyik legjobb csapatával. Ami tőlünk telt, megtettük, mindenki csúszott mászott. Az utolsó húsz percben rengeteg olyan szituáció volt, aminek bármi lehetett volna a vége. Több lövést is szemmel vertem, de szerencsére nem lett több gól" - mondta Dibusz Dénes, a Fradi magyar válogatott kapusa a lefújás után.

Érthető, hogy a lefújás után az olaszok voltak boldogabbak, míg a fradisták pályán és lelátón egyaránt csalódottan könyvelhették el, hogy "csak" döntetlent játszottak Firenzében. A Ferencváros ismételten érett játékot mutatott, és sokadik alkalommal bizonyította be, hogy a kontinens minden csapatának számolnia kell vele.

És, ha már szóba került a lelátó: Firenze vonzereje is benne van persze, ahogy az ellenfél lila-fehér színe is, de azért az több mint figyelemre méltó, hogy legalább 2000 magyar drukker volt a vendég szektorban, akik az elsőtől az utolsó percig buzdították a Sigér Dávidékat.

"Nagyon örülök az eredménynek, örülök a srácok teljesítményének. Tudtuk, hogy ez egy nehéz meccs lesz, de jól játszottunk és 70 percig tartottuk magunkat. A végére érezhetően elfáradtunk, de nehéz hiba nélkül védekezni egy ilyen nagy csapat ellen" - mondta a meccs után Dejan Sztankovics, a Ferencváros edzője.

„Abszolút nem vagyok szomorú és nem kesergek. Ez egy fantasztikus meccs volt. Ez egy plusz pont, amit szereztünk. Persze lehetett volna győzni, vagy még jobban játszani, de nincs miért bánkódni. A 60. perc környékén megszerezhettük volna, de a 97. percben akár meg is kaphattuk volna a harmadik gólt. Ilyen a futball. A Ferencvárosnál már az érkezésem előtt is nagyszerű munkát végeztek, és folyamatosan fejlődött a klub, ezt kell folytatni tovább velem is. Ez Magyarország első számú klubcsapata, amely bátor mentalitással rendelkezik, ezért nekem is bátornak kell lennem. Amiben már most látom a fejlődést, az a szervezettség és az akarat, de lesz ez még jobb is" - tette hozzá Sztankovics.

Kollégája, és barátja, Vincenzo Italiano pedig így értékelt a találkozót követően:

"Az első félidőben nagyon lassúak voltunk, nem is értem, hogy mit csináltunk, rengeteg helyet hagytunk a támadóiknak, akik nagyon veszélyesek, ha van területük. Az európai porondon már nincs könnyű ellenfél, akkor meg pláne, ha nem ismered igazán jól a riválist, majd kiderül, hogy egy félelmetes csapatról van szó. MI csak a cserék után tudtunk felpörögni. Annak viszont örülök, hogy egy már elveszettnek hitt meccset sikerült döntetlenre mentenünk. A szépítő gól előtt bevallom szerencsénk volt, utána viszont akár 4-5 gólt is rúghattunk volna."

A lefújást követően egy előttem ülő olasz kolléga, hátra fordult és a következőt mondta:

"Gratulálok, nagyszerű mérkőzés volt. Nagyon jó csapatuk van, nem tudtam, hogy a Ferencváros ilyen erős csapat" - ennél több dicséret aligha kell.

És, ha a fradisták csalódottak, pénteken az első dolguk az legyen, hogy ránéznek a Konferencia-liga F csoportjának táblázatára, amelyik két forduló után így néz ki: 1. Ferencváros 4 pont (5-3), 2. Genk 4 pont (4-2), 3. Fiorentina 2 (4-4), 4. Csukaricski 0 (1-5)

Folytatás a válogatott szünet után október 26-án 21 órakor a belga bajnoki ezüstérmes Genk otthonában.

Eredmény, Konferencia-liga, csoportkör, 2. forduló:

Fiorentina (olasz) - Ferencváros 2-2 (0-1)

Firenze, Artemio Franchi Stadion, v.: D. Schlager (német)

Fiorentina: Terracciano - Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi (Parisi 46.) - Bonaventura, Lopez, Mandragora (Barák 58.) - González, Beltran, Sottil (Kouamé 58.).

Ferencváros: Dibusz - Makreckis, S. Mmaee, Cissé, Ramírez - Abu Fani (Owusu 67.), Sigér, Ben Romdán (Besic 67.) - Marquinhos (Civic 82.), Varga B. (Pesics 82.), Zachariassen (Abena 89.).

gól: Barák 66., Ikoné 90+4., ill. Varga B. 25., Cissé 50.

A csoport másik mérkőzésén: Csukaricski (szerb) - Genk (belga) 0-2 (0-2).