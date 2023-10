Szalai Attila csapata drámai meccsen döntött klubrekordot

Szalai Attila csapata, a Hoffenheim hosszabbításban szerzett góllal 3-2-re győzött a Werder Bremen otthonában a német labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A Hoffenheim kétszer is vezetést szerzett, de a hazaiak másodjára a 91. percben egyenlítettek, azonban még erre is volt válasza a vendégeknek, akik utána Marius Bulter góljával így is elvitték a három pontot Brémából, ahol a magyar válogatott védő nem kapott játéklehetőséget.

A Hoffenheim sorozatban negyedszer győzött idegenben, ami új klubcsúcs.

Bundesliga, 7. forduló:

Werder Bremen-TSG 1899 Hoffenheim 2-3 (1-2)