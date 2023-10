Hihetetlen meccset játszott az Újpest és a Diósgyőr az NB I-ben

A labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójában az Újpest hazai pályán 2-0-ra legyőzte az újonc Diósgyőrt, így a lila-fehérek átmenetileg feljöttek a dobogó harmadik fokára.

Remek hangulatban kezdődött az összecsapás, amely azonban hamar félbeszakadt néhány percre, mert a hazai szurkolók nyomán lila füst ülte meg a pályát. Miután helyreálltak a látási viszonyok, valamelyest az újonc vendégek voltak aktívabbak, de komoly helyzet nem alakult ki. Negyedóra elteltével átvette az irányítást a fővárosi együttes, amely közel járt a vezetés megszerzéséhez, de Kiss veszélyes lövése elkerülte a jobb sarkot, míg Tajti a bal kapufát találta el. A jó iramú meccset egy újabb közjáték zavarta meg, mert ki kellett cserélni az egyik szögletzászlót. A szünet előtti percekben a DVTK volt veszélyesebb, Pernambuco egyik lövése centikkel kerülte el az újpesti kaput, míg a másikat Banai védte, ahogy Jurina próbálkozását is. Az újpesti kapust egy ízben a szerencse is kisegítette, mert Lukács ziccerben elcsúszott.



A térfélcserét követően ugyanolyan élvezetes futballal folytatódott a találkozó. Ekkor az Újpest veszélyeztetett sorozatosan: Tajti ugyan másodszor is a kapufát találta el, de szöglete után Onovo már a kapuba fejelt.

Érdekesség, hogy a lila-fehérek az előző fordulóban mindkét góljukat sarokrúgás után szerezték. Lendületben maradt a fővárosi gárda, amely egy formás akció végén megduplázta az előnyét. A vendégek az utolsó tíz percben tudtak újítani, de a hajrában végül a szépítés sem jött össze, egy ízben Banai bravúros védéssel akadályozta meg a gólt.

A lila-fehérek a sikerükkel - többek között a miskolci riválist is megelőzve - feljöttek a harmadik helyre.