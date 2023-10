Döbbenet: üres kapus ziccer sem volt elég Mbappénak - videó

A Paris Saint-Germain vasárnap este a Rennes otthonában javított a Newcastle United elleni 4-1-es BL-kudarc után, ám hiába a győzelem, mindenki a francia sztárcsapat világbajnok támadóján, Kylian Mbappén nevet.

Vitinha és Hakimi góljaival már a szünetben 2-0-ra vezetett a PSG, majd a második félidő elején ugyan szépített a házigazda, de a csereként beállt Randal Kolo Muani 58. percben szerzett találata eldöntötte a meccs sorsát.

A hajrában Kylian Mbappé is feliratkozhatott volna a góllövők közé, ám kétszer is hatalmas helyzetet hagyott ki. A 85. percben a PSG legnagyobb sztárja a saját térfeléről indulva tört kapura, kicselezte a védőjét, sőt már a kapus mellett is elvitte a labdát, de az üres kapuba nem tudott betalálni.

Mbappé immáron négy tétmérkőzés óta nem szerzett gólt, igaz, hét találattal még így is ő vezeti a francia bajnokság góllövőlistáját.

A magabiztos siker után a PSG nyolc forduló után 15 ponttal a tabella harmadik helyén áll.