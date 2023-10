A szerbek legnagyobb sztárja nem játszhat a magyarok elleni Eb-selejtezőn

Szombat este a magyar labdarúgó-válogatott a szerb csapatot fogadja a Puskás Arénában Európa-bajnoki selejtezőn. A találkozón nem léphet pályára a szerb csapat legnagyobb sztárja, az olasz Juventusban futballozó Dusan Vlahovics.

A 23 éves szerb támadó szeptember 26-án még pályára lépett a Lecce elleni bajnoki mérkőzésen, ez után viszont hátfájdalmak miatt kihagyta az Atalanta elleni rangadót, majd múlt hétvégén a Torino elleni városi derbit is kénytelen volt kihagyni.

Vlahovics távolmaradását a szerb válogatott szövetségi kapitánya, Dragan Sztojkovics erősítette meg az Informer nevű lapnak adott interjúban.

Nem játszhat, mert fáj a háta, együtt érzünk vele. Az utolsó pillanatig kapcsolatban álltunk, de nem tudja vállalni a játékot. Egyetlen edző sem örül, ha sérülés miatt kiesik az egyik játékosa, és korábban már Bulgária ellen is megéreztük, ha nincs meg a három támadónk. Amikor láttam, hogy Vlahovics kihagyja a Juventus bajnokiját az Atalanta ellen, aggódni kezdtem, majd amikor a Torino ellen is kimaradt, már tudtam, nem számolhatok vele. Ugyanakkor most több időnk lesz felkészülni és tökéletesíteni a taktikát" – nyilatkozta Sztojkovics, aki azt is elárulta, hogy nem hívott be a keretbe más csatárt a sérült Vlahovics helyett.

A csoportelső magyar válogatott szombaton a második Szerbiát fogadja, majd jövő kedden a nyeretlenül sereghajtó Litvánia vendége lesz.