Eltűnt a Fradi edzője, Szoboszlai elképesztő magasságokban, életveszélyben a Forma-1-es sztárok

A hétfői nap sem telt eseménytelenül a sportvilágban, ha esetleg lemaradt volna a legfontosabb, legérdekesebb történésekről, akkor most egy helyen megtalálja őket. Visszapillantó.

Nem keltett különösebb meglepetést, hogy október 9-én, hétfőn Szaúd-Arábia hivatalosan is benyújtotta pályázatát a 2034-es labdarúgó-világbajnokság megrendezésére. Ráadásul egyedüli rendezőként, azaz szó sincs már arról, hogy az arab ország Egyiptommal és Görögországgal karöltve rendezzen. Ezeket az országokat lepöccintették a sakktábláról, miközben a FIFA-elnök, Gianni Infantino ördögi tervének utolsó puzzle-darabkája is a helyére került.

Minden idők legnagyobb doppingcsalását követte el a legendás amerikai kerékpáros, Lance Armstrong, akitől elvették az összes Tour de France-győzelmét, majd később maga is beismerte, hogy tiltott szerek segítségével nyerte meg hétszer is a világ leghíresebb kerékpárversenyét. A bukott sportoló azonban egy kocsmai beszélgetés során megismerkedett egy feltörekvő befektetővel, majd olyan szerencsés döntést hozott, amivel saját magát és a családját is megmentette az anyagi csődtől, sőt, manapság gondtalanul élvezheti a milliárdosok életét.

Kétgólos hátrányból mentett pontot a Debrecen a címvédő és listavezető Ferencváros otthonában az NB I 9. fordulójának záró mérkőzésén. A rangadó után a Fradi edzője, a szerb Dejan Sztankovics egy egészen elképesztő dolog miatt nem jelent meg a meccs utáni sajtótájékoztatón, ezért a segítője, Leandro de Almeida helyettesítette.

Sosem látott magasságokban jár Szoboszlai Dominik piaci értéke. A Transfermarkt frissítette az Angliában szereplő játékosok értékét, a Liverpool középpályása pedig ezen a listán is toronymagasan vezeti a magyar focisták rangsorát.

Szoboszlai már tíz meccsen van túl a Liverpoolban, és már ennyi idő után is kihagyhatatlan Jürgen Klopp kezdőtizenegyéből. Nem csoda, hogy a szakemberek szerint is az egyik legjobb igazolásnak bizonyult Angliában a magyar focista, akinek a statisztikái önmagukért beszélnek.

Az Izraelben játszó Koszta Márk nincs veszélyben az országot ért támadás után. A Makkabi Bnei Raina labdarúgója elmondta, a harcoktól távolabb, az ország északi részén lakik.

A mérkőzés arról is emlékezetes marad, hogy ifjabb Lisztes Krisztián a találkozó hajrájában gyakorlatilag kiállíttatta magát. Mi történt a fiatal játékossal? Miért várják már most sok tízezren a bajnokság első derbijét az Újpest elleni találkozót? Erről szólt az Origo sport podcast műsora.

A Chelsea legendás focistájának, a francia világbajnok Frank Leboeufnek csodaszép lánya van, aki modellként keresi a kenyerét. A 32 éves Jade az Insragram-oldalára tett ki egy videót, amelyben megmutatta rajongóinak, hogyan is zajlik nála az öltözködés egy hűvös októberi napon.

A versenyzők szerint a Forma-1 elérte a biztonságos versenyzés határát a 40 Celsius fokos hőségben rendezett vasárnapi Katari Nagydíjon, az pedig figyelmeztető jel, hogy többen is majdnem elájultak és súlyos kiszáradással küzdöttek, míg a hetedikként célba érő Esteban Ocon elmondta, hogy a futam alatt belehányt a sisakjába.

A Forma–1-es Katari Nagydíj hétvégéjén Max Verstappen bebiztosította a harmadik világbajnoki címét, Oscar Piastri pedig megszerezte az első F1-es elsőségeit – mégsem ezekre fognak emlékezni a szurkolók a loszaíli versenyről. Arra már inkább, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) követhetetlenül tartotta be a pályaelhagyásra vonatkozó szabályait, cserébe például Carlos Sainz az időmérős feltartását és a futamon Fernando Alonso a pályára való balesetveszélyes visszatérését lényegében büntetlenül megúszta. A mezőny pedig eközben rosszulléttel küszködött a pokoli hőségtől a és fáradtságtól, ugyanis a rossz minőségű gumik miatt az utolsó pillanatokban hozott kerékcserés szabály következtében muszáj volt folyamatosan maximális tempót autóznia mindenkinek. Úgy látszik, Verstappen nem tud érthetetlen szabályoktól és ijesztő pillanatoktól mentes hétvégén világbajnoki címet bebiztosítani. Többek között ezek is szóba kerültek a katari versenyhétvége utáni értékelésünkben.