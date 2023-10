Akkora tehetség volt, mint Cristiano Ronaldo, de 30 éves korára teljesen kiégett

Eden Hazard visszavonult. A hír talán nem rázott meg túl sok embert, de csak azért nem, mert az elmúlt években annak ellenére tűnt el a szemünk elől, hogy a Real Madrid focistája volt. A belga klasszis 32 évesen döntött a befejezés mellett, ami olyan szempontból érthető, hogy nem akart önmaga paródiája lenni. Nem akart alacsonyabb osztályokban, kisebb célokért küzdeni, hiszen Hazard egykoron a világ legjobbjai között volt. Karrierje csúcsán egy nagyon szűk társaság tagja lehetett, de a nagy magasságokból nagyon hamar jött a visszaesés.

Óriási tehetség, kinőtte a francia ligát

Akiért maga Zinedine Zidane emel szót, az rossz focista nem lehet. A fiatal Eden Hazard-ral pedig pontosan ez történt. A belga középpályás még csak 19 éves volt és a Lille-ben focizott, amikor maga Zizou tanácsolta a Real Madrid elnökének, Florentino Péreznek, hogy vigye őt Madridba. Az üzlet végül csak 10 évvel később jött létre, ugyanis Hazard 2019-ben lett a Real focistája, amikor éppen Zidane volt a csapat edzője. Az együttműködéstől talán minden fél többet várt, de Zidane-nak igaza volt a focistával kapcsolatban, csak ő mindezt még Londonban, a Chelsea-nél bizonyította.

Hazard 2012-ben tehát a Chelsea focistája lett, és az egész Premier League egyik legjobb focistája lett. Nyert két bajnoki címet, két Európa-ligát, FA-kupát, de volt a bajnokság legjobb játékosa és legjobb fiatal játékosa is, de kicsit menjünk vissza az időben.

Eden igazi sportos családba született, édesapja is focizott, majd tornatanárként dolgozott, testvérei is mind fociztak. Thorgan Hazard a leghíresebb, aki szintén belga válogatott lett, ő focizott a Borussia Dortmundban és jelenleg az Anderlecht játékosa. Kylian Hazard volt az Újpest, majd a Chelsea játékosa, jelenleg ő is Belgiumban focizik, illetve a 21 éves Ethan Hazard is focizik.

Eden Belgiumban focizott a Royal Stade Brainois és az AFC Tubize csapataiban is, de a francia megfigyelők hamar lecsaptak rá és a Lille akadémiájára került. Hazard a 2006/07-es szezon végén profi szerződést írhatott alá, miközben megindult az útja a felnőttek közt, de nem ment minden simán, ugyanis több panasz is volt rá, főleg, ami a szorgalmát illette.

Egy dologban nem lehetett rá panasz, mégpedig a tehetségben és az őszinteségben, ugyanis soha nem titkolta, hogy nem ő volt a legelszántabb srác az edzéseken. Az akadémián foglalkozott vele Jean-Michel Vandamme, aki korábban elmondta, hogy Hazard mindig őszinte volt és olyan kvalitásai voltak, hogy nem lehetett lemondani róla.

„Sosem keresett kifogásokat, amikor nem ment neki a játék. Igazi küzdő, imádja a kihívásokat, nem csal, nem lazsál el dolgokat, nem lehet egy szavát sem hallani, amikor szabálytalankodnak ellene" – mondta korábbi edzője.

Hazard 2007-ben, 16 évesen mutatkozott be a felnőttek között, csereként állt be, de akkor még nem kapott sok lehetőséget. A Lille B csapatával a bajnokságuk ötödik helyén végzett, ott alapember lett már tinédzserként, nem is csoda, hogy a következő szezonban a jelenleg még a Napolit vezető Rudi Garcia már számított rá. A szélső hamar meghálálta a bizalmat, az Auxerre ellen pedig első gólját is megszerezte. Egy szöglet utáni kipattanót követően lőtt a jobb alsóba a tizenhatoson kívülről.

Ezzel Hazard lett a klub történetének legfiatalabb gólszerzője, két hónappal később pedig már kezdőként léphetett pályára a Saint-Étienne ellen, amikor szintén gólt szerzett. Hazard a szezonban később győztes gólt szerzett vagy készített elő a Sochaux és a Monaco ellen is, a kupában pedig az ő gólja is kellett, hogy kiejtsék a címvédő Lyont.

Hazard a nagycsapatok elleni specialista lett, betalált a Marseille kapujába is, nem csoda, hogy a Ligue 1 legjobb fiatal játékosának választották, miközben a Lille bejutott az Európa-ligába is. A Lille felszálló ágban volt, 2001-ben szerepelhetett a Bajnokok Ligájában is, mindössze négy évvel azt követően, hogy a csapat kiesett az élvonalból. Claude Puel vezetésével akkor a Manchester United és az AC Milan is nyerni tudott a csapat. Ezt követően Hazard mellett olyan sztárok bukkantak fel a bevételekből felavatott új edzőközpontban, mint Mathieu Debuchy, Yohan Cabaye, Gervinho vagy Rio Mavuba. Mindenki közül Hazard lett a legnagyobb sztár, aki az Európa-liga selejtezőjében gólt szerzett a Sevojo és a Genk ellen is, a csoportkörben pedig csodagólt lőtt a Genoa ellen, később pedig a Slavia Praha elleni 5-1-es sikerből vette ki alaposan a részét.

Hazard a a bajnokságban továbbra is eredményes volt, gólt lőtt a Lens, a Montpellier és a Le Mans ellen is, az El-ben pedig brillírozott a Liverpool elleni nyolcaddöntőben. Az első meccsen darabokra szedte a Glen Johnson, Daniel Agger, Jamie Carragher, Emiliano Insúa védősort, majd szabadrúgásból ő is eredményes volt a meccs végén. A második meccsen a 'Pool összeszedte magát, az Anfielden elért 3-0-s sikerrel kiejtette a franciákat.

Hazard a szezon végén ismét a liga legjobb fiatal játékosa lett, ő nyert el elsőként a díjat kétszer egymás után. A „nagyok" között is jelölt volt, itt második lett a lyoni Lisandro López mögött. A csapat a bajnokságban negyedik lett, így pont nem indulhatott a BL-ben.

A következő szezon elején Hazard a kispadon találta magát, mert Rudi Garcia szerint a hullámzó teljesítménye kihatott a csapatra is. A kis szünet jót tett a játékosnak, aki később jó formában tért vissza, a 2010-es év végére pedig már a tabella élén volt a Lille. Hazard Gervinho párjaként félelmetes formába lendült, szinte megállíthatatlan volt. 2011 márciusában a Marseille ellen élete addigi legszebb gólját lőtte a belga, ráadásul ballal, a gyengébbik lábával.

A Lille végül meg sem állt a bajnoki címig, amit nyolcpontos előnnyel nyert meg. Hazard később elmondta, óriási szüksége volt a szezon eleji pihenőre, amikor mentálisan összeszedte magát és végül hét góllal és 11 gólpasszal zárt, közben pedig a liga legnagyobb cselgépe lett. A Lille a Francia-kupát is megnyerte a Paris Saint-Germain ellen, így 1946 után először duplázott a csapat.

Hazard ezek után már megkapta a Ligue 1 legjobb játékosának járó díjat, minden idők addigi legfiatalabbjaként, miközben egyre egyértelműbbé vált, hogy a Lille már képtelen lesz őt sokáig megtartani. Cabaye és Gervinho is a PL-be igazolt, de Hazard maradt, ő a Bajnokok Ligájában akart játszani a Lille-lel.

A belga mellé érkezett Joe Cole és Dimitri Payet, a hármas pedig félelmetes triót alkotott, már amikor mindenki pályára léphetett. A BL-ben az Inter, a Trabzonspor és a CSZKA Moszkva mellé került a Lille, amely csak Moszkvában tudott nyerni, így nem meglepő, hogy utolsóként végzett a csoportjában. A kiesés után Hazard hihetetlen góllövő formát mutatott, már januárban felülmúlta az előző szezonban nyújtott teljesítményét, nem csoda, hogy az angol óriások megjelentek körülötte. Akarta a Manchester United, a Manchester City és a Chelsea is.

A bajnoki címet meglepetésre a Montpellier nyerte és befurakodott a Lille elé az újgazdag PSG is, de Hazard nem maradt üres kézzel. Megint ő lett a bajnokság legjobb játékosa, Pauleta óta az első, aki duplázott, majd bejelentette, hogy a friss BL-győztes Chelsea-nél folytatja. Utolsó meccsén a Lille színeiben megszerezte első mesterhármasát, mégpedig a Nancy ellen.

„Előző este úgy döntöttünk, megiszunk pár italt. Végül nem pár lett belőle, Eden még reggel is részeg volt. A srác nem aludt, egész este ivott, majd 30 perc alatt lőtt három gólt. Tudtuk, hogy ez a srác igazán különleges" – mondta később Mavuba ennek a meccsnek a kapcsán. Hazard utolsó francia szezonjában rekordot döntött a 16 gólpasszal.

A Chelsea-be kész játékosként érkezett

Eden Hazard mai szemmel nézve, csak 35 millió euróba került a Chelsea-nek. Különleges játékost igazolt a személyében a Chelsea, aki hosszú évekre meghatározta a csapat játékát. Hazard alacsony súlypontjával, gyors lábával és agyával kergette őrületbe a védőket.

„Amikor a labda Hazard-hoz kerül, máris tudja, honnan jön az ellenfél. Az utolsó pillanatig kivár, kiteszi a hátsóját, amivel blokkolja az ellenfelet, majd kihasználja a pillanatot, beindul az üres térbe és indul a támadás. Kivételesen kezeli a labdát, tökéletesen fedezi azt, bármelyik irányba remekül fordul, hihetetlen megmozdulásai vannak" – mondta róla Yaya Touré, a Manchester City korábbi játékosa.

Hazard fenekéből egyébként sokszor viccet csináltak, hiszen nem csak Touré jött rá, hogy használja a testét, ennek ellenére a legtöbb védő tehetetlen volt vele szemben.

Hazard rengeteg szabálytalanságot szenvedett el. Egyszer az Instagramra töltött fel egy képet, amin az látszódott, hogy korábbi csapattársa, az akkor a Galatasarayban focizó Aurelien Chedjou a zokniját is átszakította egy szabálytalansággal.

A Nike reklámot is csinált ebből. Az ellenfelek rajta hagytak nyomot, Hazard pedig a pályán hagyta ott a magáét. Megszokott látvány volt, hogy Hazard a Chelsea meccsei után sántikálva jön le a pályáról vagy a lecserélése után jeges zsákok vannak a lábán.

Amikor kedve volt, Hazard a világ legjobb cselezője volt. Szlalomozott a védők között, miközben a labda ragadt a lábához. Viszonylag kis termete ellenére bátran ment be a legbrutálisabb angliai védők közé is, nem ismert félelmet. Kevin De Bruyne és Mohamed Szalah igazi berobbanása előtt a PL legnagyobb sztárja volt, nem véletlenül emlegették egy lapon pályafutása csúcsán Cristiano Ronaldóval, Lionel Messivel és Neymarral.

Ha már a fenti triót emlegettük, a Premier League-ben négyük közül minden bizonnyal Hazard kapta a legkeményebb felügyeletet. A spanyol bajnokságban, illetve a franciában talán komolyabb védelmet kaptak a játékvezetőktől a többiek. Hazard-t előszeretettel rugdosták a védők, talán ennek is van szerepe abban, hogy hány meccset kellett kihagynia a londoni hét szezonja alatt.

A 2014-15-ös szezonban 3372 percet töltött a pályán Hazard, 113 alkalommal szabálytalankodtak ellene, amiből 23 sárgát kaptak az ellenfelek. Ebben a szezonban a Chelsea bajnok lett, Hazard pedig 14 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott.

A bajnoki szezon után a csapat menedzsere, José Mourinho arra célozgatott, hogy Hazard legalább azon a szinten van, mint Ronaldo, de már ekkor is érezte, az ő pályafutásában nincs annyi, mint a portugáléban, egész egyszerűen más az ő szervezete.

„A Premier League előző szezonjában Eden nagyon szerencsés volt, hogy nem tört el a lába. Több alkalommal is megsérülhetett volna, sok játékost láttam már, akiknek sokkal kevesebbtől eltört a lába vagy a bokája. Nem akarok neveket mondani, mert az előző szezonnak már vége, de volt pár brutális szerelés, amit elszenvedett. Szeretném, ha sokkal komolyabb védelmet kaphatna" – mondta a Special One.

Mourinho hiába kérte, az igazi védelmet nem kapta meg Hazard, aki londoni pályafutása vége felé egyre kétarcúbb lett. Még mindig zseniális megoldásokra volt képes, de hajlamos volt hosszú, hosszú percekre eltűnni. Egyszerre volt jellemző rá a sok, fantasztikus gól és megmozdulás, de előfordult, hogy kihagyta a súlyzós edzéseket vagy éppen kikötött cipőfűzővel melegített.

Hazard a válogatottban Eden Hazard a belga aranygeneráció legfényesebb csillaga volt, mindenki azt várta ettől a csapattól, hogy nyer egy világbajnokságot vagy Egy Európa-bajnokságot, de ez végül nem jött össze. Hazard Szerepelt U17-es Eb-n és U17-es világbajnokságon is.

A felnőttek között összesen 126 meccsen lépett pályára, ezeken pedig 33 gólt szerzett. Szerepelt három világbajnokságon és két Európa-bajnokságon. A nemzeti csapattal a legnagyobb sikert a 2018-as oroszországi világbajnokságon érte el, ahol bronzérmet szerzett a csapattal.

„Nem szakad meg, hogy visszaérjen védekezni, nem döglik meg az edzéseken, öt perccel a meccs előtt még simán videojátékozik" – mondta róla a korábbi csapattársa, Filipe Luis.

Hazard fiatalon röhögve porolta le magát egy-egy brutális belépőt követően. Megrázta magát, felállt és ment tovább. Az idő előrehaladtával már egyre nehezebben állt fel, egyre többször volt sérült.

2019-ben elmondása szerint egy álma vált valóra, hogy a Real Madrid játékosa lett, de a teste már nem bírta. Négy év alatt hét gólig és 12 gólpasszig jutott, és mindössze 76 meccsen tudott pályára lépni. Hazard 16 évesen kezdte a felnőtt pályafutását, 30 éves korára pedig gyakorlatilag kiégett.

„Imádja a hamburgert és a pizzát. Állandóan pizzériákban láttam. Nem érdekli más, csak a foci, és az, hogy jól érezze magát. A Chelsea-ben ez nem volt probléma, de Madridban a sérüléseknek is köszönhetően, kicsit elszaladt a súlyával " – mondta róla a Chelsea korábbi kapusa, Marcin Bulka.

Hazard a pályán kívül nem szerette a felhajtást. Élvezte, hogy Angliában a tengerparton úgy tudott mászkálni, hogy nem ismerték fel. Szabadidejében gyakran tűnt fel NBA-meccseken, Felesége, Natacha sem kereste különösebben a rivaldafényt, már négy fiút nevelnek közösen.

Hazard a Chelsea-ben 110 gólig, 92 gólpasszig jutott. A Manchester United elleni FA-kupa döntőben kiharcolt egy tizenegyest, amit be is lőtt 2018-ban, egy évvel később pedig az Európa-ligát nyerte meg utolsó Chelsea-mezben lejátszott meccsén.

„Mindig mosolyogtam. Mindig ilyen voltam. A rosszabb és a jobb pillanatokban is. Szeretek nevetni, mosolyogni, ilyen vagyok. A pályán félelem nélkül játszom. Így játszom az első pillanattól fogva. Élvezned kell a focit, én pedig mindig ezt próbálom tenni, így fejezem ki magam" – mondta Hazard.

Hazard-nál egyszer ment le a függöny, amikor a Swansea elleni Ligakupa-meccsen 2013-ban kiállították. Akkor annyira felhúzta egy labdaszedő, hogy megrugdosta a labdát, csak éppen azon rajta feküdt a 17 éves labdaszedő is, Charlie Morgan, aki az időt húzta a csapatának.

Hazard 2022-ben Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, de a döntőben egy percet sem játszott. A buszos ünneplés közben megígérte, hogy a nem túl jól sikerült első három madridi szezon után a negyedikben mindent megtesz majd, hogy azt a játékost lássák, akiért érdemes volt 100 mllió eurót fizetnie a Realnak.

Nos, Hazard a következő szezonban 392 játékpercet szedett össze, 2023 őszén pedig bejelentette a visszavonulását. Hazard-ra úgy emlékezhetünk, mint a belga aranygeneráció legtehetségesebb játékosára. Olyan játékos volt, aki a maga képére tudta formálni a meccsek alakulását, aki fiatalos lelkesedéssel edzett és játszott, majd úgy vonult vissza, mint egy igazi veterán, pedig még nem volt az.