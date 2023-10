Szerződést kötött a Fradival Lisztes Krisztián

A magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy visszatért a klubhoz a 49-szeres magyar válogatott Lisztes Krisztián, aki a zöld-fehérek utánpótlás-menedzsereként fog dolgozni.

A korábbi kiváló középpályás játékosként 1993 és 2012 között három különböző időszakban, összesen 195 alkalommal, többek között a Bajnokok Ligája csoportkörében is pályára lépett a Fradi színeiben, majd később öt éven át a Ferencváros utánpótlásedzőjeként is dolgozott, 2020-ban távozott, így most három év után tér vissza – jelentette be a klub.

"Mindig is a Ferencvároshoz tartoztam, a fiam, Krisz szereplésének köszönhetően pedig tovább erősödött a kötődés. Most adódott egy lehetőség a klubnál, amivel élni szerettem volna. Úgy érzem, számomra testhezálló a magasabb korosztályokban szereplő tehetségek menedzselése, az ő fejlődésük segítése, ezért nem is gondolkodtam igazából, amikor felvetődött a visszatérés lehetősége. Elérkezett a pillanat, ez volt a legjobb megoldás. Elsősorban az NB III-as, az U19-es és az U17-es csapatunkban, valamint a Soroksárban szereplő játékosokkal fogok foglalkozni. A cél az, hogy minél hamarabb, minél magasabb szinten beintegráljuk a felnőtt fociba a tehetségeket. Hiteles lehetek a fiatalok előtt, hiszen a Fradiban nevelkedtem, innen indulva tudtam nemzetközi karriert is befutni, manapság ráadásul a fiam is ugyanezt az utat járja. A cél, hogy a nálunk szereplő fiataloknak segíthessünk abban, hogy mielőbb megállják a helyüket a felnőtt fociban is" – mondta el az FTC újdonsült utánpótlás-menedzsere, Lisztes Krisztián, akinek 18 éves fia, ifjabb Lisztes Krisztián is a Fradiban vált idén közönségkedvencé.

A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás úgy véli, idősebb Lisztes Krisztián fontos kapocs lesz az utánpótlás munkájának magasabb szintre emelésében.