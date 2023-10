Válogatottat cserél a Real Madrid spanyol focistája

A spanyol Marca szerint minden adott ahhoz, hogy a Real Madrid focistája, Brahim Díaz válogatottat cseréljen és a spanyol helyett marokkói színekben szerepeljen.

Ibrahim Díaz ügye hamarosan lezárul marokkói hírek szerint, ami azért is érdekes mert Díaz eddig a spanyol válogatottban szerepelt. Az összes korosztályos csapatban is pályára lépett, valamint a felnőttek között is. Igaz, a legjobbak között csak egy meccset kapott, míg az U17-es csapattal Európa-bajnokságot is nyert.

Amennyiben sikerül a váltás, akkor januárban az Afrika Kupán is szerepelhet majd Díaz, ami a klubcsapatát érintheti érzékenyen. Mivel Díaz csak egy meccsen szerepelt a spanyol csapatban, így válthat nemzetiséget. Díaz egyébként Spanyolországban született, egyik nagyszülője marokkói származású.