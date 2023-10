15 éves focista miatt tört ki a botrány az NB III-ban

A labdarúgó NB III észak-nyugati csoportjának 8. fordulójában az Urbán Flórián vezette Csornai SE hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Bicske TC csapatával. A meccsnek mégsem lett pontosztozkodás a vége, ugyanis a találkozó után óvott a Bicske, mivel a Csorna csapatában pályára lépett a 15 éves Németh Bence, aki a hatályos versenyszabályzat szerint nem játszhatott volna a meccsen a fiatal kora miatt.

A 15 éves Németh Bence 2008. július 4-én született, így legkorábban a következő szezon elején léphetett volna pályára felnőtt bajnoki mérkőzésen, ugyanis az MLSZ versenyszabályzatában benne van, hogy a „férfi felnőtt bajnoki, kupa és egyéb mérkőzéseken a mérkőzés napjáig a 16. életévét naptári napra betöltött és annál idősebb korú labdarúgó vehet részt, kivéve, ha a versenykiírás a korosztályra vonatkozóan ettől eltérően rendelkezik.”

A bicskeiek tehát a meccs után kiszúrták, hogy a 15 éves Németh Bence jogosulatlanul szerepelt a mérkőzésen, így meg is óvták azt, az MLSZ pedig elfogadta az óvást, így a vendégek 0-3-as eredménnyel megkapták a három pontot.

Az eset azért is érdekes, mert Németh Bencét a fiatal kora miatt nem lett volna szabad nevezni a mérkőzésre, azonban azt is le kell szögezni, hogy a találkozó előtt súlyos játékvezetői mulasztás is történt, ugyanis minden meccs előtt a bíróknak át kellene nézniük az igazolásokat, és hitelesíteni a jegyzőkönyvet. Márpedig az, hogy Németh Bence bekerülhetett a jegyzőkönyvbe, az nem csak a Csornai SE hibája, hanem a találkozót vezető Práth Dávid játékvezetőé is.

A fiatalokra vonatkozó szabály is elég érdekes. Magyarországon nem léphet pályára egy focista 16 éves kora előtt, legyen az bármilyen tehetséges, míg Barcelonában a Lamine Yamal 15 évesen és 290 naposan már bemutatkozott a nagy csapatban, azóta pedig már a klubja és a spanyol válogatott és a La Liga történetének legfiatalabb gólszerzője is lett.