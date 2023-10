Egymilliárd eurós kivásárlási ára lett a Real Madrid sztárjának

Csatlakozott csapattársához, az uruguayi Fede Valverdéhez Eduardo Camavinga is, aki szintén meghosszabbította a szerződését.

Előbbi még korábban 2027-ig írt alá, de a hírek szerint most vele is hosszabbítanak még egy évet, míg Camavinga most 2028-ig szóló hosszabbításra bólintott rá. Ami viszont közös, hogy mindkét játékos kivásárlási ára egymilliárd euró.

Spanyol kluboknál egy ideje előfordulnak ezek az irreális kivásárlási árak, de kulcsjátékosok esetében ez nem csoda, hiszen akár Angliából, akár a Közel-Keletről érkezhetnek hihetetlen ajánlatok.