Lukaku: A BL-döntőben úgy éreztem, hogy fel fogok robbanni

A belga Romelu Lukaku, az olasz élvonalban szereplő AS Roma középcsatára beszélt a számára mozgalmas nyári időszakról, amikor az Inter és Juventus is meg akarta szerezni, de végül a José Mourinho vezette AS Románál kötött ki.

"Nem féltem a nyári időszaktól, bőven elég ember van tisztában a képességeimmel. A helyzet csupán az, hogy sok kívülálló érzi a feladatának, hogy a nevemben beszéljen" - mondta el a belga csatár.



Rengeteg hülyeség jelent meg rólam – idézi Romelu Lukakut a sporza.be.

A legtöbben ebben a teremben ismernek engem. Ti tudjátok, hogy nem szeretek köntörfalazni. Idővel majd beszélek erről, azonban ha elmondanám, mi történt pontosan a nyár folyamán, mindenki sokkot kapna. A BL-döntőn nem voltam jelen fejben. Bizonyos pillanatokban úgy éreztem, fel fogok robbanni. Öt éve lehet, hogy megtettem volna, most viszont már nem pazarolok energiát ilyen dolgokra. A tárgyalások kezdetétől kezdve jól éreztem magam Rómában. Köszönettel tartozom Radja Nainggolannak, amiért összehozott a klubbal. Sokat mesélt nekem az AS Romáról és a szurkolókról, de természetesen José Mourinhóval is beszélgettem – fogalmazott Lukaku.