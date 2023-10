Mbappé megelőzte Platinit, a franciák a hollandok legyőzésével kijutottak az Eb-re

Péntek este a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők B csoportjának 7. fordulójában a holland válogatott 2-1-re kikapott a vb-ezüstérmes francia csapattól az amszterdami Johan Cruijff Arénában, ezzel Didier Deschamps együttese továbbra is százszázalékos, és matematikailag is kijutott a jövő nyári Európa-bajnokságra. Szintén ott lesz a kontinensviadalon a portugál válogatott, amely Portóban aratott 3-2-es győzelmet a szlovák csapat felett, mellettük a belgák is bebiztosították a helyüket az Eb-n, miután 3-2-re győztek Ausztriában.