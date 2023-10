Kiderült, milyen büntetést kapott a kiállított Lisztes Krisztián

Megkapta büntetését a Fradi focistája, Lisztes Krisztián, kit két sárga lappal állított ki a játékvezető a Debrecen elleni 2-2-re végződött meccsen.

Lisztes ügyében nem hozott súlyosabb döntést az MLSZ, az ilyenkor, két sárga lapos figyelmeztetés utáni, határozat nélküli eltiltást kapta, azaz egy meccset kell majd kihagynia.

Komolyabb büntetést kapott az MTK focistája, Kádár Tamás, aki két soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban részesült.

Büntetést kapott a ZTE is, miután a Puskás Akadémia ellenei hazai mérkőzésén a szurkolók randalíroztak. Dobáltak, és sört locsoltak a vendég technikai zónába és rasszista megnyilvánulás is volt, így pénzbüntetés megfizetésére kötelezték a klubot, valamint szektorbezárást is kapott a zalai csapat.