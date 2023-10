Magyar pálinkával ünneplik a szenzációs Szoboszlai Dominikot Liverpoolban

Klubváltás után a legtöbb futballistának általában némi időre van szüksége, hogy elérje a csúcsformáját, hiszen meg kell szoknia a környezetváltást, az új csapattársakat, el kell sajátítania az edző elképzeléseit és meg kell ismernie a taktikát. Vannak azonban olyan játékosok, akik pillanatok alatt beilleszkednek új klubjukba és szinte azonnal vezéregyéniséggé válnak. Szoboszlai Dominikkal is ez történt Liverpoolban, a magyar válogatott csapatkapitánya szenzációsan mutatkozott be Jürgen Klopp együttesében. A 22 éves középpályás mellett összeállításunkban olyan focistákat mutatunk be, akik idén nyáron váltottak klubot, majd máris új csapatuk legjobbjai és a szurkolók kedvencei lettek.

Liverpoolban mindenki megőrül Szoboszlai Dominikért

A nyár legnagyobb futballszenzációja egyértelműen Szoboszlai Dominik klubváltása volt: a magyar válogatott csapatkapitányát 70 millió euróért szerződtette a Liverpool az RB Leipzigtól. Voltak, akik féltették a 22 éves középpályást, hiszen a világ legerősebb bajnokságába, a világ egyik legjobb csapatához került, ahol egy-egy rosszabb mérkőzés után könnyedén a kispadra lehet kerülni. Szoboszlai azonban már az előszezonban lenyűgözte edzőjét, Jürgen Kloppot, a német tréner a kezdetektől fogva elismerően beszélt a magyar focistáról.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek a klubnál, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ez az átigazolás a jelenünk és a jövőnk számára is a lehető legjobb" - méltatta új játékosát Klopp, miután hivatalossá vált Szoboszlai klubváltása.

A magyar válogatott legnagyobb sztárja aztán a tétmeccseken gyorsan be is bizonyította, hogy tényleg remek vétel volt, azonnal alapemberré vált és csapata egyik legfontosabb játékosa lett. A Premier League-ben az eddigi nyolc meccs mindegyikén az elejétől a végéig pályán volt, Klopp egyszer sem cserélte le, mert Szoboszlai minden mérkőzésen hatalmas pluszt tett hozzá a Liverpool játékához. A sokoldalú középpályás fantasztikus passzaival, zseniális cseleivel, precíz pontrúgásaival, fegyelmezett védőmunkájával és emberfeletti futómennyiségével vívta ki a szurkolók, a szakértők és edzője elismerését.

Az edzés első pillanata óta lenyűgöző volt, kiváló srác, de tényleg, igazán kiváló. Nagyon természetes, magabiztos, és ezen tovább segít, hogy nagyon keményen dolgozik, amit látsz is. Élvezi, hogy itt lehet és az emberek is értékelik, ez pedig így jó. Reméljük, ez még sokáig így is marad" - mondta róla Klopp szeptember végén.

A 22 éves sztár a bajnokságban és a Ligakupában is lőtt már egy-egy hatalmas bombagólt, a passzpontossága nagyon magas (87,5 százalékos a PL-ben), meccsenként átlagosan két alkalommal lő az ellenfelek kapujára, a statisztikái alapján minden téren kiemelkedő teljesítményt nyújt a pályán. Szoboszlai a Wolverhampton elleni bajnokin is ámulatba ejtett mindenkit a 36,76 kilométer per órás sebességű sprintjével, az első hét PL-meccsén pedig közel 84 kilométert futott, amivel mindenkit felülmúlt a ligában.

Fantasztikus játékának köszönhetően a szurkolók pillanatok alatt megszerették Szoboszlait, a nyári sztárigazolásról a Liverpool-drukkerek már elképesztően ötletes szövegű és fülbemászó dalokat írtak. Ezek közül az egyiket Don McLean American Pie című slágere ihlette, ezt a számot még Madonna is feldolgozta, amely alapján egy zseniális dal született a magyar középpályásról.

Loving this Dominik Szoboszlai song by @jack_gillypic.twitter.com/3GclgwM5vN — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) September 29, 2023

Szóval, az én, én Szoboszlai Dominikom, Magyarországról jött, és vele a Vörösök ismét k.rvára szárnyalni fognak. Mint a régi szép időkben, amikor Bill Shankly még élt, énekeljük azt, hogy ő az én Szoboszlai Dominikom, ő az én Szoboszlai Dominikom" - hangzik magyar fordításban a dalszöveg.

Az interneten egy másik Szoboszlai-dal is futótűzként kezdett el terjedni, ezt az angol sztárcsapat drukkerei Chuck Berry legendás Go, Johnny go! (Johnny B. Goode) című slágere alapján írták.

Came across a new Dominik Szoboszlai song



Thoughts, Reds? Don’t see it catching on myself #LFCpic.twitter.com/By7Ja0pGql — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) October 12, 2023

"Gyerünk, Dom, gyerünk Domi! Lőjj egy újabb gólt, vagy még többet! Szoboszlai Dominik! Imádjuk a show-t, Szobo. Emeld fel a fejed! Micsoda labdákat adsz! Meghívunk egy koccintásra a magyar pálinkával" - hangzik el többek között a szellemes dalszövegben.

A magyar játékosnak egyébként nem csak ezekkel a dalokkal kedveskedtek a szurkolók, ugyanis egy Whitney Houston- és egy Harry Styles-sláger részletét is átköltötték Szoboszlai tiszteletére.

Elképesztő teljesítményének köszönhetően a Liverpool klasszisának a piaci ára is hatalmasat emelkedett, 50 millió euróról 70 millióra ugrott. Szoboszlai ezzel holtversenyben a világ 42. legértékesebb futballistája, ráadásul megelőzte a Liverpool legnagyobb sztárját, Mohamed Szalah-t is a rangsorban, így már ő az angol csapat második legdrágább futballistája. A magyar játékost a szurkolók és a szakértők részéről is nagy elismerés övezi, minderre pedig kiváló teljesítményével alaposan rászolgált. Szoboszlai üstökösként robbant be a Premier League-be, posztján a világ legjobbjai közé emelkedett, és még mindig rengeteg potenciál van benne, hiszen még csak 22 éves.

Világsztárokat előz meg a Fradi csatára

A labdarúgó NB I-ben sorozatban öt bajnoki címnél járó Ferencváros a nyáron szenzációs döntést hozott, amikor szerződtette az előző szezon gólkirályát, Varga Barnabást a Pakstól. A 28 éves csatár 26 találattal, toronymagasan végzett a góllövőlista élén az OTP Bank Liga 2022/2023-as idényében, remek formáját pedig átmentette a Fradiba is. Varga minden sorozatot figyelembe véve 18 meccsen már 17 gólt lőtt és 7 gólpasszt adott a zöld-fehérek színeiben, ami szenzációs teljesítmény. Tizedik Fradi-góljához mindössze tíz mérkőzésre volt szüksége, nála jobban legutóbb 1974-ben Szabó Ferenc kezdett, ő kilencedik meccsén jutott el tizedik góljáig az FTC-ben. Szabónál is gyorsabb pedig nagyon régen, a negyvenes években volt három játékos, Deák "Bamba" Ferenc, Kubala László és Mike István.

Varga idei elképesztő teljesítménye nemzetközi szinten is abszolút figyelemre méltó. A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS októberben kiadott összegzése szerint a 2023-as naptári évben csupán az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo lőtt több gólt (40-et) a klubjában és a válogatottban Vargánál, aki olyan világklasszisokat előz meg ebben a tekintetben, mint Lionel Messi, Kylian Mbappé és Harry Kane.A magyar válogatott csatár jelenleg Erling Haalanddal holtversenyben 39 gólnál jár ebben az évben, amiért minden elismerést megérdemel.

Remek formájának köszönhetően Vargát Marco Rossi is rendszeresen játszatja a nemzeti csapatban, ahol a Fradi támadója tulajdonképpen átvette a tavaly visszavonult Szalai Ádám helyét a középcsatár posztján.

"Barnabás remek formában van, ahogy azt mindenki láthatja ezekben a hetekben, a klubjában és a válogatottban is jól játszik. Már amikor Gyirmóton futballozott is tudtuk, hogy van benne potenciál, szerencsére azóta folyamatosan fejlődik. Ha azt nézzük, hogy ki most a legjobb formában lévő magyar támadó, akkor egyértelműen kijelenthetjük, hogy Varga az, aki a visszavonult Szalai Ádámot remekül képes pótolni" - méltatta a válogatott szövetségi kapitánya a 28 éves csatárt, aki a Haladás csapatában nevelkedett, majd éveken át futballozott Ausztriában, a Fradiba igazolása előtt pedig Gyirmóton és Pakson is megfordult.

Hisztériát okozott Madridban a Real sztárigazolása

Ami a nemzetközi futballsztárokat illeti, nehéz lenne vitatkozni azzal a ténnyel, miszerint Jude Bellingham a legjobb formában focizó topjátékos, aki idén nyáron váltott klubot. A 20 éves angol válogatott középpályást az előző idény végén megválasztották a Bundesliga legjobbjának, majd a Borussia Dortmundtól 120 millió euróért meg is vásárolta a Real Madrid. Florentino Perez klubelnök döntése eddig telitalálat, a futballvilág legígéretesebb tehetségének bemutatkozása minden képzeletet felülmúlt. Bellingham pillanatok alatt a csapat első számú vezérévé vált, középpályásként ontja a gólokat, így a Real egyelőre nem érzi meg a nyáron Szaúd-Arábiába igazolt Karim Benzema hiányát.

A remek képességű és rendkívül sokoldalú angol játékos a nyolcadik bajnoki meccsén már a nyolcadik gólját lőtte az Osasuna ellen, ezzel pedig megdöntötte Cristiano Ronaldo rekordját, aki 2009 nyarán, a Real Madridba igazolása után az első hét meccsén hétszer volt eredményes. A BL-találkozókat is tekintve Bellingham 10 gólnál és 3 gólpassznál jár Carlo Ancelotti együttesében, nem véletlen, hogy Szoboszlaihoz hasonlóan neki is dallal kedveskedtek a drukkerek: keresztnevéből adódóan a Beatles világhírű slágerét, a Hey Jude című klasszikust szokták neki énekelni.

The Santiago Bernabéu singing 'HEY JUDE' after his goal pic.twitter.com/AoweRptOQe — JBZ (@JBellinghamZone) October 7, 2023

Spanyolországban a Bellingham-mánia egyre nagyobb méreteket ölt, a sajtóban már egészen különös elméletekkel lehet találkozni. A Real sztárigazolását legutóbb Michael Jordanhez és Albert Einsteinhez hasonlították, ugyanis a Napoli ellen szerzett remek szólógólja közben többször is kinyújtotta a nyelvét. Ez a jellegzetes arcmimika a Chicago Bulls legendás kosárlabdázójánál és a világhírű német fizikusnál is megfigyelhető volt, a mozdulat ugyanis segít a koncentrációban.

JUDE BELLINGHAM mania is reaching new levels over in Spain.https://t.co/jSXLDyF9nEhttps://t.co/jSXLDyF9nE — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) October 12, 2023

Ancelottit is folyamatosan lenyűgözi Bellingham teljesítménye, a Real olasz edzőjét meglepte játékosának érett személyisége.

Bellinghamben az a meglepő, hogy csak húsz éves, de úgy tűnik, mintha harminc lenne. Elképesztő a karaktere, a személyisége, mindig a meccsre koncentrál és pontosan tudja, mit kell tennie. Ez nagyon ritka egy ilyen fiatal futballistánál. Mindannyiunkat egy kicsit meglepett, amit tapasztaltunk vele kapcsolatban" - méltatta játékosát a négyszeres BL-győztes tréner, akinek edzői pályafutása során rengeteg világklasszis focista dolgozott a kezei alatt.

A Real legendás kapusa, Iker Casillas is szuperlatívuszokban beszélt az angol sztárról. Bellingham egy fenomén. Még csak 20 éves, de máris referencia a futballvilágban" - mondta a világ- és kétszeres Európa-bajnok ikon az ifjú klasszisról, akit a madridiak jelenlegi kapusa, a Chelsea-től kölcsönvett Kepa Arrizabalaga is az egekig magasztalt. "Nem hiszem, hogy van bárki, akit Bellingham fölé tudnék helyezni" - dicsérte csapattársát a spanyol válogatott kapus.

Harry Kane-nek már dublőre is van Münchenben

Az utóbbi néhány nyári átigazolási időszakban mindig felmerült Harry Kane távozása a Tottenham Hotspurtől, ám az angol válogatott csatár rendre maradt a londoni csapatban, amellyel nem nyert egyetlen trófeát sem. Idén azonban a Bayern München elképesztő ajánlata elérte a célját, és a bajor sztárcsapat Bundesliga-rekordot jelentő összegért, több mint 100 millió euróért megszerezte a 30 éves klasszist.

Kane bemutatkozása ugyan nem sikerült álomszerűen a Bayernben, a német Szuperkupa-döntőben simán kikapott Thomas Tuchel együttese a Lipcsétől, azonban a gólerős támadó már az első Bundesliga-meccsén rekordot döntött.A 30 éves csatár lett az első angol játékos, aki a német élvonalban góllal és gólpasszal debütált, és Leroy Sané 2020-as szeptemberi teljesítménye óta az első Bayern-futballista, aki képes volt ilyen kezdésre.

A Bayernnek tavaly nem sikerült megtalálnia a Barcelonába igazolt Robert Lewandowski utódját - Sadio Mané szerződtetése hatalmas kudarc volt -, Kane viszont képes lehet arra, hogy hozza a lengyel sztárcsatár szintjét. Az angol válogatott klasszis hamar beilleszkedett a csapatba, Thomas Müller alaposan felkészítette kolbászevésből és sörivásból új klubtársát, hogy otthonosan érezze magát az Oktoberfesten. Kane a képek és videók tanúsága szerint jól mulatott a világ legnagyobb sörünnepén, ahol még a hasonmásával, a Bayern-szurkoló Steffennel is találkozott.

Bizarre moment Harry Kane meets his doppelganger https://t.co/YSsyJZkW2S — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 25, 2023

Kane bombaformában futballozik a klubváltása óta, eddig 10 meccsen 9 gólnál és 5 gólpassznál jár, és saját elmondása szerint a legjobb évei csak most jönnek majd.

A sportban és a futballban is azt gondolják az emberek, hogy ha valaki 30 lesz, akkor vége. Én azonban úgy látom, hogy körülbelül a karrierem második félideje előtt állok. Kilenc-tíz évet játszottam a legmagasabb színvonalon és reménykedem abban, hogy további nyolc-kilenc évet tudok ugyanezen a szinten teljesíteni. Egyértelműen van még fejlődési lehetőség. Ha megnézünk olyan top futballistákat, mint Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski vagy Zlatan Ibrahimovic - mindannyian szinte jobbak lettek, miután elmúltak 30 évesek" - nyilatkozta az angol válogatott csapatkapitánya.

Lewandowskit is felülmúlta a Bundesliga új sztárja

A guineai Serhou Guirassy nevét talán még csak a legfelkészültebb futballrajongók és a Stuttgart-szurkolók ismerik, de ha továbbra is ilyen ütemben lövi a gólokat, akkor ez biztosan megváltozik. A 27 éves csatár idén nyáron a francia élvonalban szereplő Stade Rennais csapatától igazolt a Bundesligába, a német élvonalban pedig valóságos döbbenetet okozott. Vezérletével az általában kiesés elől menekülő, vagy a középmezőnyben ragadó Stuttgart hét forduló után a bajnokság második helyén áll, megelőzve a Bayernt, a Dortmundot és a Lipcsét is.

Guirassy az előző fordulóban 15 perc alatt rúgott mesterhármast a Wolfsburg ellen, és 7 meccsen már 13 gólnál jár a Bundesligában. Az előző idényben a társgólkirályok, Niclas Füllkrug és Christopher Nkunku összesen csupán 16-16 találatig jutottak, ezt hamarosan felülmúlhatja a guineai támadó, aki Robert Lewandowski csúcsát már megdöntötte. A lengyel szupersztár korábban kétszer is eljutott 7 forduló alatt 11 Bundesliga-gólig a Bayenben, azonban Guirassy ezt túlszárnyalta ezzel a 13 góllal.