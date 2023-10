A Fradi edzője meglátogatta a szerb csapatot a magyar válogatott elleni meccs előtt - kép

A Ferencváros labdarúgócsapatának szerb vezetőedzője, Dejan Sztankovics meglátogatta hazája válogatottját Budapesten a magyarok elleni Eb-selejtező előtt.

A szerb szövetség a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy közvetlenül a Puskás Arénában megtartott hivatalos edzés után a szerb válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a Ferencváros jelenlegi edzője, Dejan Sztankovics meglátogatta péntek este a szerb csapatot a budapesti Hilton Hotelben. Sztankovics amellett, hogy támogatta hazája válogatottját a magyarok elleni kulcsfontosságú mérkőzés előtt, egy közös képet is készített korábbi csapattársával, Dragan Sztojkovics szövetségi kapitánnyal.

Подршку нашој репрезентацији пред важан дуел са Мађарској у Будимпешти пружио је Дејан Станковић.



➡️ https://t.co/t4orSp40dE#HUNSRB#EURO2024pic.twitter.com/wekVboqxdk — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 13, 2023

A szövetség honlapja, az fss.rs egy interjút is készített vele, amelyben többek között Szerbia Eb-re való kijutásáról is kérdezték.

"Természetesen lehetséges. A magyarországi meccs egy igazi meccslabda lesz. Az edzőnk és a játékosaink rendkívül tehetségesek. Szívből kívánok nekik minden jót, és persze azt, hogy győzzenek szombat este! Régóta várjuk, hogy a csapat kvalifikálja magát, el se hiszem, hogy a 2000-es Eb óta már 24 év telt el. Néhány kudarc sajnos mindig megakadályozott bennünket abban, hogy ismét kijussunk. Most itt a lehetőség" – idézte a szerb szövetség honlapja a 102-szoros válogatott korábbi játékost, aki a jugoszláv csapat tagjaként szerepelt a 2000-es Európa-bajnokságon.

Sztankovics emellett a Marco Rossi együttesét is megdicsérte.