Szoboszlai Dominik: Azért szóltam, mert már többször megszívtuk

A csoportjában éllovas magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte szombaton a vendég szerb csapatot Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik beszélt a szurkolókról, Sallai bombagóljáról, és az Eb-re való kijutási esélyeikről is a meccs után.

Varga Barnabás találatával 21 perc után szerzett vezetést a magyar válogatott, majd Strahinja Pavlovic fejesével a 33. percben egyenlítettek a vendégek. Egy perccel később Sallai Roland bombagóljával ismét a hazaiaknál volt az előny. A második félidő is élvezetes futballt hozott, de gólt nem, így a magyarok három ponttal elhúztak a második szerbektől és öttel a harmadik montenegróiaktól.