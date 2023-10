Lang Ádám beszélt a magyar válogatott Eb-szerepléséről

Szombat este a magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a szerb csapatot a Puskás Arénában, ezzel Marco Rossi csapata továbbra is magabiztosan vezeti az Eb-selejtezős csoportját és óriási lépést tett kijutás felé. A találkozó után a sérült Willi Orbán helyén futballozó Lang Ádám az M4 sport kamerája előtt azt mondta, hogy volt szerencséje a csapatnak, de meg kellett dolgozni érte.

„Egymást irányítjuk, ez a jó az egészben. Ha valaki nem vesz észre valamit a a pályán, másik szól neki. Így működünk, harmonikusan. Melós meccs volt, de a gólokat jó ütemben rúgtuk. A második félidőben volt pár meleg szituáció, de a szerencséért is megdolgozik az ember. A lényeg mindig a végeredmény, amit együtt közösen értünk el. Hatalmas lépést tettünk együtt, de még be kell biztosítani. Ezt matematikailag minél gyorsabban be kell biztosítani, utána lehet ünnepelni. Papíron könnyűnek ígérkezik, de maximálisan oda kell majd figyelni" – utal Lang Ádám a keddi litvánok elleni idegenbeli meccsre.

Ezzel a győzelemmel a a magyarok három ponttal elhúztak a második szerbektől és öttel a harmadik montenegróiaktól.

Az immár kilenc mérkőzés óta veretlen magyar válogatott a mostani sikernek köszönhetően kedden Kaunasban már úgy léphet pályára, hogy ha legyőzi a litván csapatot, akkor bebiztosítja sorozatban harmadik Eb-részvételét és az 1986-os világbajnokság óta először egyenes ágon, pótselejtező nélkül jut ki egy világversenyre.