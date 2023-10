A karrierjébe kerülhet az illegális fogadási botrány az olasz focisztárnak

Újabb és újabb részletek derülnek ki az olasz focit megrázó fogadási botrány ügyében, amelynek legnagyobb vesztese Nicolo Zaniolo lehet.

Az Aston Villa támadóját a Newcastle Unitedben játszó csapattársával, Sandro Tonalival együtt csütörtökön vitte el a rendőrség az olasz válogatott covercianói edzőközpontjából. Az alapos gyanú szerint a játékosok, hasonlóan a Nicolo Fagiolihoz, a Juventus fiataljához, illegális sportfogadásokban vettek részt. A La Repubblica című lap szerint utóbbi vezette be előbbi kettőt az illegális fogadások világába, és Fagioli maga az elmúlt hónapokba 1 millió eurónál is többet játszott el.

A fiatal játékos elismerte a fogadások tényét, azt viszont tagadta, hogy valaha is saját csapata, a Juventus meccseire fogadott volna.

A Football-Italia szerint a legnagyobb bajban azonban Zaniolo lehet, ha igaznak bizonyulnak a feltételezések, miszerint az utóbbi időben már ő maga is futtatott egy illegális sportfogadási üzletet. Hiába állítja Tonalihoz hasonlóan, hogy csak pókert és balck jacket játszott, focira pedig soha nem fogadott, a nyomozás jelenlegi állása szerint ő üzemeltetett egy illegális honlapot, valamint szervezte be az újabb és újabb játékosokat. Ugyancsak a La Repubblica szerint egy-egy játékosnak akár tíz felhasználói profilja is volt az oldalon, azaz nem csak néha néztek be az oldalra, hanem nagyon is aktívan használták.

A rendőrség egyébként már Zaniolo édesnyja, Francesca Costa ellen is nyomoz az ügyben.

Az olasz törvények szerint profi sportolók semmilyen sportfogadásban nem vehetnek részt, különösen súlyos eset, ha egy sportoló a saját csapat meccsére fogad. Zaniolo a jelek szerint ezt megtette, amikor még az AS Roma játékosa volt.

Hasonlóan súlyos eset, a totonero néven elhíresült fogadási botrány utoljára 1980-ban rázta meg az olasz focit, akkor a Juventus fiatal csatárát, Paolo Rossit kiáltották ki főbűnösnek, akire három éves eltiltást szabtak ki. Ezt az 1982-es vb előtt két évre csökkentették, így Rossi ott lehetett a tornán, ahol hat góljával gólkirály lett és vb-győzelemhez segítette az olaszokat.