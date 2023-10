Csodálatos fociünnep, zseniális magyar győzelem egy nagyon jó csapat ellen

Talán már nincs olyan fociszerető ember Magyarországon, aki ne tudná, hogy a magyar válogatott újabb fantasztikus sikert ért el a szerbek 2-1-es legyőzésével. Közel 70 ezer ember a lelátókon, milliók a televíziók előtt, túlzás nélkül állítható, hogy tovább tart az elképesztő magyar fociláz. Ez pedig Marco Rossi csapatának köszönhető, amely most már tényleg folyamatosan képes Európa legjobbjaival felvenni a versenyt. Mindent elmond Szoboszlai Dominikék teljesítményéről, hogy immár kilenc mérkőzés óta veretlen nemzeti együttes, és reményeink szerint még jó messze van a vége. Egy biztos, igazi ünnep volt a szombati nap nem csak a Puskás Arénában, de egész Magyarországon.

Már hetekkel a Magyarország-Szerbia mérkőzés előtt érezhető volt, hogy bizony az egyik, ha nem a legfontosabb mérkőzésére készül Marco Rossi csapata. A jegyek pillanatok alatt elfogytak, akár kétszár-háromszor is meg lehetett volna tölteni az amúgy közel 70 ezres stadiont. Túlzás nélkül állítható, hogy elképesztő focilázban égett az egész ország, sajnos ezt a jegyüzérek ki is használták, olykor öt-hatszoros áron adták a belépőket. Vevők azonban bőven akadtak így is, mindenki ott akart lenni az év mérkőzésén. Ez nem is csoda, a nemzeti csapat csoportelsőként várta ezt a szerbek elleni csatát, Marco Rossi együttese óriási lépést tehetett egy estleges sikerrel az Európa-bajnoki kijutás felé.

Ennek megfelelően már órákkal a mérkőzés előtt fantasztikus volt a hangulat. Akik például autóval érkeztek, azoknak bizony sietnie is kellett, a stadion környéként lehetetlen volt parkolóhelyet találni. Olyannyira, hogy például a Dózsa György utcából a magukról megfeledkező autótulajdonosok járműveit hatalmas darus kocsikkal szállították el a megérkezésünkkor. Nekik már biztos nem volt jó napjuk, de talán ők is úgy gondolkoztak, hogy a magyar-siker mindenért kárpótolja az embert. Természetesen hatalmas volt a rendőri készültség is a stadion környékén, már csak azért is, mert Szerbiából is sok drukker érkezett.

A találkozó előtt két igazán bátor szerb szurkolóval is találkoztunk, akik a magyar válogatott nem hivatalos kocsmájánál, a hivatalos gyülekező helyről nem messze szerb pólóban és zászlókkal sétálgattak. Megpróbáltuk őket megszólaltatni, hogy nem tartanak-e esetleg bármi atrocitástól, de nem túl kedvesen elküldtek minket melegebb éghajlatra. Mondanunk sem kell, hogy már nem voltak szomjasok.

A legnagyobb fanatikusok a Verseny utcában hangoltak órákkal a meccs előtt, majd innen is vonultak közösen a stadionhoz. Nem maradtak el természetesen az ilyenkor szokásos látványelemek, füstbombák és szurkolói rigmusok sem. Ám nem csak a vonuló tömegben voltak nagyon sokan, de a "nézelődők" és a sajtó munkatársai sem akartak lemaradni a legjobb pillanatokról. A Carpathian Brigade '09 vezére többször felhívta a figyelmet, hogy a vonulás érdekében mindenki menjen a járdákra, aki nem akar velük tartani, de ne nehezítsék meg a dolgukat. Előbb szépen, majd később kicsit "erősebben" szólt, mert senki nem igazán akart tágítani. Végül aztán fantasztikus hangulatban zajlott le a vonulás, mindenki "szervusztok" rigmussal köszöntött a rájuk kíváncsi honfitársaikat.

A vonulás után sikerült is megkérdezni egy magyar szurkolót, mit vár a találkozótól, aki nem is akart más eredményre gondolni, mint természetesen a hazai sikerre:

Nekünk van a világon a legjobb szurkolótáborunk, meg a legjobb csapatunk. Nincs kitől félnünk, de miért is kellene? Szerbiában is sikerült legyőzni őket, akkor itthon telt ház előtt miért ne sikerülne? Egyértelmű magyar sikert tippelek, méghozzá 3-0-ra nyerünk. Ha nem így lesz, jövök egy sörrel" - mondta viccesen a drukker, mondhatta is, mivel nem valószínű, hogy gyakran össze fogunk futni a jövőben így ismeretlenül. Talán majd Litvániában, ugyanis hozzátette, hogy oda is elkíséri majd a csapatot. Bár a pontos tipp nem jött be, a magyar siker igen, és ez a legfontosabb.

A drukkerek a meccse előtt élőképpel is készültek, így előre felhívták a figyelmet, hogy mindenki időben foglalja el a helyét. Így már egy órával a mérkőzés kezdete előtt a stadionban is elképesztő volt a hangulat, az olykor szurkolással próbálkozó szerbeket azonnal elnyomták a magyar drukkerek.

Amikor már mindenki azt hitte, hogy nem lehet fokozni a hangulatot, jött Korda György Reptér című száma, amely szinte felrobbantotta a stadiont, ahogy az Ismerős Arcok Nélküled című dala is. A meccs előtt jött a már említett élőkép is, amely egészen lenyűgöző látványt nyújtott.

A fanatikusok az egyik legismertebb magyar betyárt, Rózsa Sándort jelenítették meg, alatta pedig a híres mondata volt olvasható. "Ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köll, akkó minden úgy lössz, ahogy lönni köll." A hírek szerint a koreográfia közel 4 millió forintból készült.

Ilyen fogadtatás után nem is csoda, hogy hatalmas elánnal kezdte az összecsapást a magyar válogatott, ennek eredményeképpen Varga Barnabás találatával a 21. percben meg is szerezte a vezetést. Játékban jobb volt Marco Rossi csapat, mint a szerbek, azonban Strahinja Pavlovic fejesével a 33. percben egyenlítettek a vendégek. Ezt követően viszont olyan következett, amelyet nem gyakran látni, nem is csoda, hogy kis híján felrobbant a stadion: a középkezdés után Sallai Roland bombagóljával ismét a magyaroknál volt az előny.

Ekkor még nem sokan hitték volna, hogy ezzel ki is alakult a végeredmény, pedig így történt, Ennek ellenére a második félidő is hihetetlenül izgalmas volt. A szerbek kétszer is betaláltak a második játékrész elején, de mindkétszer lesről tette Mitrovics, így őrizte az előnyét a nemzeti együttesünk. Ezt követően volt magyar kapufa, dupla szerb kapufa, Dibusz-bravúrok, igazából már csak a tűzijáték hiányzott. Újabb gólt azonban már nem esett, így a magyarok három ponttal elhúztak a második szerbektől és öttel a harmadik montenegróiaktól, ráadásul immár kilenc mérkőzés óta veretlen nemzeti együttes.

A meccs végén a két csapat játékosai még összeakaszkodtak egy kicsit - Kalmár második sárgával piros lapot is kapott -, de miután szétválasztották a feleket, a magyar focisták és a szurkolók hatalmas ünneplésbe kezdtek. A "buli" az öltözőben is folytatódott, a vegyes zónában várakozó újságírók is élvezhették azokat a zenéket, amelyekre a játékosok ünnepeltek az öltözőben. A zenei felhozatal nagyon vegyes volt, a mulatóstól, Korda György Reptér című számán keresztül egészen a popzenéi mindent megtalálható volt a "menüben".

A magyar hősök éjféltájt már nagyon fáradtan, ám annál mosolygósabban értékelték a látottakat.

"Ilyen meccsre számítottunk. Egy ilyen mérkőzés sosem egyszerű, még akkor sem, ha itthon játszunk. Tudjuk, hogy milyen játékosokkal van tele ez a szerb válogatott. Felkészültük belőlük, ahogy ők is belőlünk, de mi jobban akartuk a sikert" - mondta a válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki hozzátette, egy dolog, hogy mire számítanak a meccs előtt, és egy másik, mi lesz valójában a pályán. Elmondta, neki teljesen mindegy, hogy lövik a gólokat és mikor, ha egy 98. percben szerzett öngóllal is, csak nyerjenek. Majd, amikor a kijutás került szóba, viccelődött egy picit a Liverpool sztárja.

Őszinte leszek, nem voltam olyan jó százalékszámításban, de nagyon úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, de nem jutottunk még ki. Ettől függetlenül hallja mindenki a zenét, persze, hogy boldogok vagyunk. Ennek ellenére ugyanúgy százszázalékosan fogunk koncentrálni a litvániai mérkőzésre. Már csak azért is, mert nem egy másik csapat eredménye miatt akarunk kijutni, hanem mert mi megnyerjük a meccset." Szoboszlai Dibusz utolsó perces védésével kapcsolatban elmondta, hogy kicsit megijedt, mert Kerkez Milos nem túl magas játékos és egy nagyon magas támadóval volt az ívelésnél.

"Reméltem, hogy vagy Milos valahogy megállítja, agyonüti, tök mindegy,, vagy Dibusz védje ki" - mondta viccesen Szoboszlai. "A lényeg, hogy sikerült kivédeni. Ezért vagyunk egy csapat, mindenki segít mindenkinek."

Kalmár Zsolt piros lapjával kapcsolatban elmondta, nem látta, mi történt valójában, de elég erős a keret ahhoz, hogy pótolni tudják majd Litvániában, annak ellenére, hogy hiányozni fog azért a pályáról. Willi Orbán hiányával kapcsolatban is hasonló a véleménye, a védelemmel kapcsolatban kiemelte, hogy amig ott van Fiola Attila, addig nem kell félni.

"Nem akarok csúnyát mondani, de hogyha az anyukája lenne ott, akkor őt is felrúgná. Ilyen játékosokra van szükség."

"A kijutás a cél, szóval ne csodálkozzon senki, hogy egy kicsit elszabadulnak ilyenkor az indulatok. Próbáltam nyugodt maradni végig, mert valakinek azért annak is kell maradnia. Valószínűleg lesz olyan mérkőzés, ahol nekem fog elmenni az agyam, és másnak kell nyugodtan maradnia. Ezért vagyunk egy csapat, hogy ezt is megoldjuk. Imádok itt lenni, nagyon jó ez a közösség, ha lehetne, akkor minden hónapban jönnék" - mondta a Liverpool középpályása, aki a szurkolók koreográfiájával kapcsolatban elárulta, ilyet még ő sem élt át az emlékei szerint.

Tényleg iszonyatosan nagy köszönet nekik. Ez nekünk hatalmas erőt ad, és értük is csináljuk ezt az egészet, mert minden mérkőzésen ott vannak mögöttünk. Remélem minél többen el tudnak jönni Litvániába, hogy egy győzelem után együtt tudjunk ünnepelni."

A győztes gólt szerző Sallai Roland elmondta, hogy a bár a talákozó egyes szakaszaiban szerencséjük is volt, de ők is megszerezhették volna a harmadik találatot.

"Le a kalappal mindenki előtt, hiszen mindent beleadtunk" - mondta Sallai, aki Szoboszlai egyik megjegyzésére - miszerint már azt sem tudja, melyik a rosszabbik lába, hiszen most ballal lőtt óriási gólt - viccesen hozzáfűzte, "lehet nincs is". "Persze szép gól volt, de sokkal fontosabb, hogy nyerni tudtunk és nagy lepést tettünk a kijutás felé. A szerb válogatott nagyon erős csapat, erre fel is készültünk. Örülünk a három pontnak" - tette hozzá.

Sallai hozzátette, hatalmas önbizalommal tud játszani az elmúlt időszakban, ehhez persze hozzájárul az is, hogy a német élvonalban szereplő Freiburgban élvezi a bizalmat, amit ő gólokkal és gólpasszokkal tud meghálálni, és reméli, a nemzeti csapat szurkolóinak is sok örömet tud még szerezni a jövőben.

A Freiburg sztárja is beszélt a szurkolókról: Eddig azt mondtam, hogy Európa egyik legjobb szurkolótábora a miénk, most már azt mondom, hogy legjobb. Amit ma csináltak megint, az elképesztő, ma is 12. emberként segítettek. Köszönjük innen is."

Sallai elmondta, Litvániába is a három pontért utazik a csapat, de egyelőre a legfontosabb a regeneráció.

"Eljutott a válogatott egy nagyon magas szintre, de szeretnénk még feljebb jutni" - zárta a szavait a győztes gól szerzője.

A ferencvárosi Varga Barnabás - aki idénybeli 19. találatát szerezte - ugyancsak kiemelte a szerencsefaktort, de véleménye szerint teljesítményével erre rá is szolgált a csapat. Megjegyezte, a szerbek igazából csak beadásból tudtak veszélyt teremteni, játékban nem igazán tudták feltörni a védekezést.

A meccs egyik hőse, a kiválóan védő Dibusz Dénes - akit a szerb szövetségi kapitány, Dragan Sztojkovics is kiemelt - ugyancsak elmondta, hogy a mérkőzés nagy részében védekeztek, de így is megérdemelt a siker.

Őszintén szólva nem tudnám megmondani, hogy mostani, vagy a belgrádi mérkőzés volt ennél nehezebb. Az biztos, hogy nagyot küzdött mindenki, és érezhető volt, hogy a vérünket adnánk ezért a győzelemért. Azt gondolom, hogy emiatt mindenképpen megérdemelt a három pont, mert tényleg olyan csapat volt megint a pályán, amiért érdemes kijönni 65 ezer embernek és végig szurkolni a mérkőzést. A kritikus szituációban nagyon fontos volt, hogy a közönség is átérezze azt, oda kell állni a csapat mögé. Ekkor még hangosabbak voltak, plusz energiát adtak nekünk és így közösen sikerült itthon tartani a három hónapot. Ez pedig a kijutást tekintve kulcsfontosságú volt.

Hozzátette, nem kell álszentnek lenniük, az egyik lábuk már ott van az Eb-n, de kedden be kell lépni a másikkal is.

"Litvániában nagyon nagy alázattal, és mindenféle bizakodottság nélkül a kellő magabiztossággal és önbizalommal kell pályára lépni, meg kell tudni szerezni azt a három pontot, amivel bebiztosítjuk a kijutásunkat. A hazai mérkőzésen bebizonyítottuk, hogy jobb csapat vagyunk náluk, de nyilván ez egy új találkozó lesz, amely null-nullról indul, így mindenkinek a maximumot kell beletenni. Most van két napunk regenerálódni, aztán kedden úgy kell felmenni a pályára, hogy kétség ne férjen ahhoz, hogy kinek milyen céljai vannak."

A Fradi védője, Botka Endre szerint nem volt könnyű csereként beszállni a meccsbe, mert ilyen találkozókon azonnal fel kell venni a mérkőzés ritmusát. Szerencsére ez neki sikerült, de ami ennél is sokkal fontosabb, hogy sikerült megnyerni ezt a harcos meccset.

"Klasszikus betyáros, nagyon jó kis magyaros győzelem volt. Összességében megérdemeltük a sikert, nyilván csak annak a csapatnak van szerencséje, aki meg is dolgozik érte" - mondta Nagy Ádám. Hozzátette, fantasztikus volt a koreográfia és a szurkolás is.

"Nagyon-nagyot harcoltunk, talán még nagyobbat is, mint a kinti idegenbeli meccsen. Az biztos, hogy ez egy olyan gyönyörű szép győzelem, amelyet felrakhatok a polcra. Ezzel a sikerrel a kezünkben van a sorsunk, úgyhogy Litvániában be kell fejeznünk azt, amit ma itt elkezdtünk" - árulta el a Pisa légiósa.

Marco Rossi szövetségi kapitány a szerbek újbóli 2-1-es legyőzése után még nem ünnepel, de így is nagyon boldog.

Sokat szenvedtünk, miközben nagyon jó dolgaink, két fantasztikus gólunk, valamint tiszta helyzeteink is voltak. Szenvedés nélkül nincs győzelem, főleg olyan minőségű együttes ellen, mint Szerbia" - mondta az olasz szakember. "Még nem értük el a célunkat. Persze minden lehetőségünk megvan, hogy elérjük, mert most már óriási balszerencse kellene ahhoz, hogy lemaradjunk az Eb-ről, de két pontra még szükségünk van" - tette hozzá.

"Azok is alázatosak, akik pályán vannak, és azok is, akik a kispadon ülnek. Csányi Sándor elnök úrnak azt mondtam, hogy ma két évet öregedtem, mert nagyon megszenvedtük ezt a meccset. Az ellenfél fizikai fölényben volt, és a rögzített helyzetekben is erősnek bizonyult. Nem minőségben kerekedtünk felül, hanem a szívünknek köszönhetően, amihez egy csipetnyi szerencse is kellett" - fogalmazott Rossi.

"Azt mondtam a játékosoknak, hogy a négy döntő közül ez a mostani volt az első. Kedden Litvániában jön a második, s bár az ellenfél nincs azonos értéken Szerbiával, de nem szabad leírni őket, mert egyrészt most nyertek 2-0-ra Bulgáriában, másrészt merőben más körülmények várnak majd ránk. Elég, ha annyit mondok, 4-5 Celsius-fok lesz Kaunasban, de győzünk, akkor visszanyerem a most elvesztett két évet" - árulta el Rossi, aki Kalmár Zsolt kiállításáról azt mondta, a lefújás után odaszóltak neki, ezért a fehérvári középpályás odament, majd hátulról meglökték, amire elindult a tömegjelenet. Hozzátette, bosszantja az eset, de Litvániában ott lesz a csapattal Horváth Krisztofer, mivel így Kalmárra nem számíthat eltiltás miatt.

Ez tény, ahogy az is, hogy immár kilenc mérkőzés óta veretlen nemzeti együttes, a szerbek elleni fantasztikus sikert pedig biztosan nem felejti el egyetlen magyar futballszerető ember sem, akár a stadionból, akár a képernyők előtt szurkolt a nemzeti csapatnak. Folytatás kedden Kaunasban, ahol a magyar válogatott bebiztosíthatja sorozatban harmadik Eb-részvételét. Ráadásul az 1986-os világbajnokság óta először egyenes ágon, pótselejtező nélkül.