Szoboszlai Dominik életre szóló emlékkel lepte meg a lelátón zokogó kisfiút - képek

Mint ismert, a csoportjában éllovas magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte szombaton a vendég szerb csapatot Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így, ha kedden Litvániában is begyűjti a három pontot, akkor kijut a jövő évi németországi kontinenstornára. A lefújást követően is tomboltak az érzelmek, nem csak a pályán, de a lelátón is.