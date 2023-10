Magyarország a harmadik legjobb csapat egész Európában - ezt bizonyítják a számok

Szinte még mindig hihetetlen leírni, de a szerbek elleni kettős győzelem után elképesztően közel kerültünk ahhoz, hogy ott lehessünk a németországi Európa-bajnokságon, ráadásul az is könnyen elképzelhető, hogy mindezt csoportgyőztesként sikerül majd elérni. A fantasztikus sorozatnak is köszönhetően mára ott tartunk, hogy a számok lapján Európa közvetlen élvonalába került Marco Rossi csapata.

Marco Rossi csapata Belgrádban, majd Budapesten is 2-1-re verte a szerbeket, ezzel pedig jó eséllyel az egyik továbbjutó, azaz Eb-re kijutó csapat helyét be is biztosította magának. Szoboszlai Dominikék kedden Litvániában lépnek pályára, ott pedig olyan dolgot érhetnek el, amire 1986 óta nem volt példa, ugyanis legutóbb arra a világeseményre jutott ki egyenes ágon a válogatott, azaz úgy, hogy nem kellett pótselejtezőt vívnia.

A magyar válogatott most 13 pontos, a szerbeknek 10, Montenegrónak 8 pontja van. Marco Rossi csapata biztos Eb-résztvevővé válik, ha nyer a litvánok ellen, hiszen kedden a szerbek Montenegró csapatát fogadják, ott pedig az egyik csapat biztosan pontokat fog hullajtani, azt se felejtsük el, hogy a szerbeknek már csak két meccsük van a sorozatban, nekünk és Montenegrónak még három-három. Ha nyerünk Litvániában és Montenegró nem nyer, akkor már a csoportelsőségünk is biztos.

Amennyiben a magyar válogatott döntetlent ér el Litvániában, abban az esetben válik biztossá az Eb-kijutás, ha Szerbia nem győzi le Montenegrót. Amennyiben a magyar válogatott kikap Litvániában, abban az esetben válik biztossá az Eb-kijutás, ha Montenegró nyerni tud Szerbiában. Egyenes ágon a csoport első két helyezettje jut ki a németországi Európa-bajnokságra, a harmadik még pótselejtezőt játszhat, ennél rosszabb pedig már nem lehet a Rossi-csapat.

A magyar csapat novemberben még Bulgáriában lép pályára, majd Montenegró ellen zárja a sorozatot hazai pályán.

A szombati eredmények után böngészve az Eb-selejtezős tabellákat, az derül ki, hogy eddig három csapat részvétele biztos az Európa-bajnokságon (a rendező Németország mellett), Franciaországé, Portugáliáé és Belgiumé, ide csatlakozhat majd tehát már kedden Magyarország is.

A fenti három csapat közül kettő őrzi még a százszázalékos mérlegét: Portugália hétből hét, Franciaország hatból hat meccset nyert. Veretlen csapatból még több van: a már kijutott Portugália, Franciaország, valamint Belgium, de nem kapott még ki a sorozatban Anglia, Svájc és Románia mellett Magyarország sem.

Igazán érdekesé akkor válik a helyzet, ha a vesztett pontokat figyeljük, ugyanis talán ez adja a legtisztább képet a csoportokban szereplő csapatok összevetésében, ugyanis nem minden csoportban van hat csapat, a mienkben öt van, így eleve kevesebb pontot lehet szerezni.

A vesztett pontok tekintetében az egész selejtezősorozatban csak két csapat, természetesen a hibátlan Franciaország és Portugália előzi meg a magyar válogatottat. Nekik nulla vesztett pontjuk van, nekünk kettő. Ugyanígy áll még Anglia és Belgium is, az összes többi válogatott tehát ennél rosszabbul, ez pedig óriási dolog.

A magyar válogatott a selejtezőktől eltekintve is óriási sorozatban van, ugyanis idén még nem kapott ki (5 győzelem, két döntetlen), összességében pedig már kilenc meccse veretlen és nagyon közel van ahhoz, hogy sorozatban a harmadik Európa-bajnokságon is ott lehessen.

Legutóbb az olaszok tudtak nyerni ellenünk több mint egy éve, a Nemzetek Ligájában, ahol pedig óriási bravúrral ott tudtunk maradni a legjobbak között egy olyan csoportban, amiben az olaszok, a németek és az angolok mellé kerültünk.

Ha a nagy sorozatokat említettük, akkor ebben is nagyon jól állunk, ugyanis a franciák csak egy meccse veretlenek, ugyanis szeptemberben barátságos meccsen kaptak ki a németektől, igaz, azt megelőzően legutóbb a világbajnoki döntőben szenvedtek vereséget az argentinoktól. Portugália is remek formában van, zsinórban hét meccset nyert meg az Eb-selejtezőkön, legutóbb Marokkótól kapott ki, szintén a világbajnokságon. Angliáról ugyanez elmondható, hét meccse veretlen, legutóbb a vb-n kapott ki a franciáktól és ugyanígy állnak a belgák is, akik szintén nem kaptak ki a katari világbajnokság óta.

"Csodálatos pillanatok ezek, óriási harc volt. Ma két évvel öregebb lettem, úgyhogy 61 vagyok már. El kell, hogy ismerjük, ma szerencsések is voltunk, de természetesen, ha nincs szenvedés, nincs győzelem. Főleg Szerbia ellen, amely egy nagyszerű csapat, most is megmutatta, hogy mire képes. Biztos vagyok benne, hogy a szerbek ki fognak jutni az Európa-bajnokságra, mert minőséget tekintve az övék a legjobb csapat ebben a csoportban. Ennek ellenére Magyarország másodszor is legyőzte Szerbiát, ez a szívnek köszönhető. Minden egyes alkalommal az összes energiánkat kitesszük a pályára. Az emberek pedig szeretik a csapatot és a hozzáállásunkat, hogy mindent bele adunk, soha nem adjuk fel, mindig harcolunk mindenki ellen. Persze, kikaphatunk, mert többször is mondtam, hogy nem fenomenális a keretünk, nem vagyunk Brazília és nem tartozunk Európa élcsapatai közé, de minden meccsen kitesszük a szívünket és harcolunk. Még két pont hiányzik. Erre van még három meccsünk. Most két lábbal a földön kell maradnunk, de Litvániába úgy fogunk utazni, hogy a három pontért megyünk" - nyilatkozta az olasz szakember a szerbek elleni újabb győzelmet követően.

Még egy statisztikával alátámasztjuk a mester szavait. A fent említett szűk elit, - amelyhez szigorúan a számok alapján mi is tartozunk - így néz ki a Transfermarkt tabelláján, ami a keretek értékét illeti. 1. Anglia (1,35 milliárd euró), 2. Franciaország (1,07 milliárd euró), 3. Portugália (998 millió), 9. Belgium (424 millió) és a 24. Magyarország (147 millió). Ez pedig csak az európai sorrend.

Azt, hogy melyik válogatottnak milyen a szurkolótábora és mekkora a szíve, azt nem mérik sehol, pedig ha lehetne, ebben biztosan mi lennénk a dobogón. És ahogy a pénzeszsákok nem rúgnak gólokat, úgy a csapategység, a szív, az akarat és a szurkolók segítségét sem lehet számszerűsíteni.