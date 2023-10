Dráma a hollandok meccsén, Ronaldo tovább javította válogatott rekordjait

Hétfő este a 2024-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők B csoportjának nyolcadik fordulójában a holland válogatott egy 93. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Görögországban, ezzel nagy lepést tett a kijutás felé.

A holland válogatott úgy lépett pályára Athénban, hogyha kikap Athénban, akkor búcsút inthet a kijutásnak, miközben a görögöknek négygólos győzelemre volt szükségük az Eb-szereplés ünnepléséhez. Ennek megfelelően már az első félidőben is nagy fölényben játszottak a narancsmezesek, a 28. percben pedig hatalmas lehetőséghez jutott, hogy megszerezze a vezetést, de Weghorst kihagyott egy tizenegyest, pontosabban Vlahodimosz kapus védte bravúrral.

A szünet után is a hollandok előtt adódott az első nagy lehetőség, Steven Bergwijn lövésénél ismét bravúrral védett a görög kapus. Ahogy telt az idő, úgy lett a görögöknek egyre sürgősebb, így többet kockáztattak, ám éppen ez okozta a vesztüket, ugyanis az utolsó pillanatban újabb tizenegyeshez jutottak a hollandok. Ezt már a csapatkapitány, Virgil van Dijk végezte el, és nem is hibázott. A görögök szövetségi kapitányát, Gustavo Poyetet aztán reklamálás miatt kiállította a 94. percben a bíró. Majd még a hosszabbításban a hollandok kaphattak volna még egy büntetőt, amikor Brian Brobbeyt megrúgták ziccerben, de végül a visszajátszás után sem kaptak.

Győzelmükkel a hollandok pontszámban beérték a görögöket, ráadásul egy meccsel kevesebbet is játszottak.

Az Eb-re már korábban kijutott portugál válogatott hamar lezárta a Bosznia-Hercegovina elleni meccset, ugyanis már a félidő derekánál 3-0-ra vezetett Cristiano Ronaldo két góljának is köszönhetően, majd végül ötgólos előnnyel vonult már a szünetre, ami aztán a lefújásig már nem is változott. Az ötszörös aranylabdás klasszis először tizenegyesből talált be, majd egy lesgyanú miatt videózott szituációból volt eredményes. Ronaldo ezzel már 9 gólos az Eb-selejtező sorozatban, amivel utolérte a belga Romelu Lukakut a góllövőlista élén, emellett a mérkőzések és szerzett gólok tekintetében is előrébb lépett: 203. meccsén 126. és 127. találatát szerezte nemzeti színekben. A 38. esztendős klasszist még egy pályára berohanó szurkoló inzultálását is átvészelte.

Ronaldo mellett még Bruno Fernandes lőtt egy bombagólt a felső sarokba, illetve a Barcelona két nyári szerzeménye, Joao Cancelo és Joao Felix volt eredményes, ezzel Portugália megőrizte százszázalékos mérlegét.

A tíz selejtezőcsoport mindegyikéből az első két helyezett jut ki a németországi kontinensviadalra. A maradék négy pozícióból egy a házigazda németeké, háromért pedig a pótselejtezőn 12 csapat küzdhet meg elődöntő-döntő rendszerben a Nemzetek Ligája sorrendje alapján.

Eb-selejtezők, 8. forduló:

B csoport:

Görögország-Hollandia 0-1 (0-0)

Gibraltár-Írország 0-4 (0-2)

Az állás: 1. Franciaország 18 pont/6 mérkőzés, 2. Hollandia 12/6, 3. Görögország 12/7, 4. Írország 6/7, 5. Gibraltár 0/6

J csoport:

Izland-Liechtenstein 4-0 (2-0)

Bosznia-Hercegovina - Portugália 0-5 (0-5)

Luxemburg-Szlovákia 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Portugália 24 pont, 2. Szlovákia 16, 3. Luxemburg 11, 4. Izland 10, 5. Bosznia-Hercegovina 9, 6. Liechtenstein 0

F csoport:

Belgium-Svédország 1-1-es állásnál a szünetben félbeszakadt

korábban:

Azerbajdzsán-Ausztria 0-1 (0-0)

Az állás: 1. Belgium 16 pont/6 mérkőzés (16-3), 2. Ausztria 16/7 (15-7), 3. Svédország 6/5, 4. Azerbajdzsán 4/6, 5. Észtország 1/6