Marco Rossi élete egyik legkülönlegesebb napjáról beszélt

Hétfőn este a kaunasi Dariaus ir Girėno Stadionasban tartotta meg a magyar labdarúgó-válogatott a hivatalos sajtótájékoztatóját a keddi (20:45) Litvánia-Magyarország Eb-selejtező előtt. Az eseményen a nemzeti tizenegy szövetségi kapitánya, Marco Rossi és a csapat védője, Szalai Attila vett részt.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása Kaunasból.

Nagyon sok újságíró volt kíváncsi az olasz szakember és a Hoffenheim játékosának szavaira, ez nem is olyan meglepő, mivel a magyar válogatott kedden a kijutás reményében lép majd pályára Litvánia vendégeként az Európa-bajnoki selejtezősorozat nyolcadik fordulójában.

"Nagyon nagy ünneplés nem volt a szerbek legyőzése után, de természetesen örültünk a sikernek. Remek volt a hangulat, mindenki átérezte, mekkora eredményt értünk el. Jó helyzetben vagyunk, de még nem értük el a célunkat" - hangsúlyozta Szalai Attila. Hozzátette, a Litvánia elleni meccs előtt a megfelelő regeneráción volt a hangsúly. A magyar védő elárulta, nagyon várják a meccset és szeretnének nyerni.

A saját helyzetével kapcsolatban elmondta, mindig hatalmas megtiszteltetés a válogatottnál lenni. Most pedig plusz motivációja is van: "Sajnos a klubcsapatomban az elmúlt négy mérkőzésen nem léptem pályára, így duplán ég bennem a bizonyítási vágy. Aki ismer, az tudja, mit várhat tőlem, igyekszem mindig a legjobbamat nyújtani.

Az Origo kérdésére elárulta, a korábbi eredményt ki kell zárni. "A modern labdarúgás a jelenről szól, azt pedig csak az Isten tudja, mit hoz a holnap. A hazai Litvánia elleni meccsből a tanulságokat le kell vonni, a hibákat ki kell javítani. Oda kell figyelnünk, hogy stabil legyen a védekezésünk holnap is."

Hozzátette, a védelemben fontos az összeszokottság, Langgal, Fiolával és Botkával is játszott már együtt, ha éppen Willi Orbán hiányzott. Akkor is mindenki jól megoldotta a feladatát, reményei szerint holnap is így lesz.

A várható hideg időjárással kapcsolatban elárulta, ő jobban szeret ilyen időjárási körülmények között játszani.

"A profi fociban mindenhez alkalmazkodni kell. Ezzel soha nem volt probléma, holnap sem lesz."

A szövetségi kapitány, Marco Rossi azzal kezdte a sajtótájékoztatóját, hogy mindenki egészséges a keretben, három napjuk volt regenerálódni. Hozzátette, ha nem lenne egészséges egy játékosa, akkor fél lábbal is pályára lépne egy ilyen meccsen.

Nem titkoljuk, hogy a három pontért jöttünk, de meg kell adni az ellenfélnek a tiszteletet. A sikerrel két körrel a vége előtt kijuthatnánk az Eb-re, ez pedig történelmi mérföldkő lenne a magyar foci számára. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a litván válogatott nagyon motivált lesz, a budapesti találkozón is megnehezítették a dolgunkat. Ráadásul másfél év után most aratták az első sikerüket Bulgária ellen, ez nagy lökést adhat nekik" - mondta az olasz szakember.

Hozzátette, az új szövetségi kapitánnyal sokkal agresszívabban játszanak, de erre is felkészültek. A kezdőcsapattal kapcsolatban először nem árult el részleteket, majd viccesen megjegyezte, hogy a szerb meccshez képest tíz helyen fog változtatni.

"Na jó, nem bolondultam meg" - mondta nevetve Marco Rossi. Hozzátette, azt kell folytatni, amit eddig csináltak és működött, a hibákat pedig kijavítani.

"A válogatott kispadján mindig különleges érzés nyerni. A legutóbbi Eb-kijutás alkalmával nem tudtam ott lenni a csapat mellett betegség miatt, így ez lenne az első, amit a pálya szélén élnék meg. Nagyon különleges lenne számomra, még nem tudom, milyen érzések kavarognának bennem. Minél idősebb vagyok, annál emocionálisabbá válok. Az biztos, hogy életem legkülönlegesebb napjai közé fog kerülni, ha kijutunk."

Hozzátette, bár nagyon jól elbeszélget az újságírókkal a győzelemről, az ellenfélről sem szabad megfeledkezni. Ezt fontos szem előtt tartani. A szurkolókkal kapcsolatban elmondta, mindig valami különlegessel készülnek, a 2016-os Eb alatt, amikor még a Honvéd edzője volt, akkor is minden taxiból magyar zászlók lógtak, az egész ország focilázban égett.

Remélem ezúttal is meglepnek minket a szurkolóink, ha sikerül kiharcolni az Eb-részvételt.

Marco Rossi az időjárással kapcsolatban elmondta, véleménye szerint a nagy hidegben többet tudnak futni a játékosok, így ezzel nem lehet gond. Modern a stadion, minden adott a jó eredményhez.

"Ha az ellenfél taktikai vagy technikai szempontból esetleg fölénk nőne, akkor a szívünk kell, hogy tovább vigyen minket" - zárta a szavait az olasz mester.

A Litvánia-Magyarország mérkőzést kedden (20:45) az Origo élő szöveges tudósításban közvetíti.