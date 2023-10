Eljött a nagy nap: ma csúcsra érhet a magyar focicsoda!

A magyar fociválogatott kedden magyar idő szerint 20.45-kor lép pályára Litvánia ellen a kaunasi Darius&Girėnas stadionban. A tét óriási, ugyanis, ha nyer Marco Rossi csapata az Európa-bajnoki selejtezősorozat nyolcadik fordulójában, akkor biztosan ott lesz a 2024-es németországi kontinensviadalon. Az 1986-os világbajnokság óta először juthat ki a magyar csapat egyenes ágon, pótselejtező nélkül egy világversenyre. Az pedig már csak hab a tortán, hogy sorozatban harmadik Eb-részvétel lehetne meg - az előző két alkalommal egyaránt pótselejtezőn jutott ki a magyar válogatott -, méghozzá két fordulóval a selejtező vége előtt.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése Kaunasból.

Túlzás nélkül állítható, hogy újra focilázban ég az ország. Talán a selejtezők indulásakor nem sokan gondolták volna, hogy Marco Rossi együttese három körrel a vége előtt vertlenül fogja vezetni a csoportját, Litvániába pedig úgy utazhat, hogy matematikailag is bebiztosíthatja az Eb-szereplést. Pedig ez a helyzet. A fantasztikus szereplés pedig a magyar szurkolókat is megmozgatta. Már a szerbek elleni, 2-1-es sikerrel zárult mérkőzésre hetekkel a találkozó előtt elfogytak a jegyek, most pedig a Litvániába történő utazásunk során tapasztalhattuk meg, hogy mennyire imádják a magyar a válogatottat.

Már kora reggel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren piros-fehér-zöld színekbe öltözött drukkereket lehetett mindenhol látni. A varsói átszálással Vilniusba tartó járaton is kiváló volt a hangulat, mindenhonnan magyar szavakat lehetett hallani. A korábbi meccsek emlékeinek mesélése pedig végeláthatatlan volt, a szurkolók nem győzték egymást túlharsogni, kinek melyik "túrája" volt a kedvenc a magyar csapat mellett. Voltak, akik maradtak még egy éjszakát a fővárosban, többen viszont úgy döntöttek, hogy már ma átutaznak vonattal, busszal, autóval Kaunasba. Természetesen nem mindenki ezen az útvonalon közelítette meg Litvánia második legnagyobb települése, és korábbi ideiglenes fővárosát. Az internetet böngészve számos fotót találhatunk, amelyen a magyar szurkolók büszkén osztották meg, hogy úton vannak Litvániába.

A városba megérkezve egyébként sok minden nem utal arra, hogy itt bizony fontos Eb-selejtezőt játszanak Litvánia második legnagyobb településén, és korábbi ideiglenes fővárosában. Magyar hangokat azonban szinte mindenhol lehet hallani, a fanatikusok egy része már a hétfői sajtótájékoztatót megelőzően meglepte egy rövid időre a csapatot a stadionban. Mindenki a Ria, ria, Hungária! rigmusra lett figyelmes, ám mire a rohanó újságírók kiértek, a szurkolók már el is tűntek. A fanatikusok egyébként könnyeben jutottak be, mint mi, nem volt könnyű a hatalmas park szomszédságában fekvő stadion médiabejáratát, a helyi szervezők nem fektettek nagy hangsúlyt arra, hogy ne lehessen eltéveszteni a bejáratot a stadionba, amely egy autóbejáró volt ezúttal. Az ott sétálgató biztonsági embernek arról se volt fogalma, hogy itt bizony sajtótájékoztatót tartanak a magyarok. Mentségére szóljon, hogy kaunasi fagyban már az is nagy fegyvertény, hogy nem fagy meg.

Ha már szóba kerültek a drukkerek, a szurkolásra nagy szükség lesz a kedd esti meccsen is - borítékolható, hogy megtelik a vendégszektor, a Carpathian Brigade a kaunasi mérkőzés előtt is gyülekező pontot hirdetett, ahova várnak minden kiutazó fanatikust -, mivel, ha ismét begyűjti a három pontot a magyar válogatott, akkor bebiztosítja részvételét a németországi kontinenstornán. Döntetlen és vereség esetén is kijuthatnak a magyarok, de ahhoz már némi segítség is szükségeltetik a csoport másik találkozóján. Szívet melengető érzés, hogy végre eljutott odáig a nemzeti együttes, hogy ilyenekkel nem is kell nagyon foglalkozni, végre nem kell matekozni.

Ha véletlenül valaki mégis ragaszkodna hozzá, akkor íme a képlet: ha a mindkétszer legyőzött Szerbia nem szerez több pontot Montenegró ellen, mint Magyarország Litvániában, akkor az egymás elleni eredmények miatt már nem tudja megelőzni a magyar csapatot, amely így biztos kijutóvá válna. Ez azt jelenti, hogy kaunasi döntetlen esetén Montenegró belgrádi pontszerzése, litvániai vereség esetén pedig Montenegró szerbiai győzelme érne magyar kijutást.

Ám az ellenfél tisztelete mellett a magyar válogatott célja - a játékosok a sajtótájékoztató előtt egy kis átmozgató sétán vettek részt a stadionban, majd siettek vissza a szállodába - is egyértelműen az, hogy győzzön és ne kelljen számolgatni.

Nem titkoljuk, hogy a három pontért jöttünk, de meg kell adni az ellenfélnek a tiszteletet. A sikerrel két körrel a vége előtt kijuthatnánk az Eb-re, ez pedig történelmi mérföldkő lenne a magyar foci számára. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a litván válogatott nagyon motivált lesz, a budapesti találkozón is megnehezítették a dolgunkat. Ráadásul másfél év után most aratták az első sikerüket Bulgária ellen, ez nagy lökést adhat nekik" - mondta Marco Rossi a meccset megelőző sajtótájékoztatón. "A válogatott kispadján mindig különleges érzés nyerni. A legutóbbi Eb-kijutás alkalmával nem tudtam ott lenni a csapat mellett betegség miatt, így ez lenne az első, amit a pálya szélén élnék meg. Nagyon különleges lenne számomra, még nem tudom, milyen érzések kavarognának bennem. Minél idősebb vagyok, annál emocionálisabbá válok. Az biztos, hogy életem legkülönlegesebb napjai közé fog kerülni, ha kijutunk."

De hogy látja az esélyeket a litván labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Edgaras Jankauskas?

"A magyar válogatott már a 2021-es Eb-n bebizonyította, hogy akár a legjobb csapatok ellen is van esélye, azóta például Angliát legyőzte kétszer is. A keretet minőségi játékosok alkotják, éppen ezért nehéz lesz megóvni a kapunkat. Nem véletlen, hogy a montenegrói meccset leszámítva mindig legalább két gólt szerzett."

A 48 éves szakember, aki másodjára irányítja a litván együttest, arról számolt be, hogy a szombati, bulgáriai sikernek köszönhetően már több mint 7000 belépőt eladtak, ráadásul tudomása szerint legalább ezer magyar is érkezik, így remek hangulat várható a 15 ezer férőhelyes Darius és Girenas Stadionba, melyet éppen egy éve adtak át.

Megjegyezte, nagyon szeretnék megszerezni az első sikerüket ebben az arénában, s bár tudja, nem az együttese a favorit, "mégsem ölni akarják a futballt", mert szeretnék kiszolgálni a közönséget.

"Mindig fontos nyerni, mert így megtapasztaltuk a győzelem ízét, amit ráadásul meg is érdemeltünk. Sokat jelent ez a litván futballnak, a csapat pedig ennek köszönhetően remek hangulatban várja az újabb megméretést" - beszélt a szófiai 2-0-s sikerről Jankauskas.

Ami a két csapat egymás elleni teljesítményét illeti, a magyar és a litván labdarúgó-válogatott eddig hatszor találkozott egymással, ötször magyar siker, egyszer pedig döntetlen született.

Ebben a párosításban az egyik legemlékezetesebb 2000-ben a világbajnoki selejtezősorozat első felvonása volt, melyen 6-1-re győzött a Bicskei Bertalan irányította magyar csapat, éppen az eddigi egyetlen litvániai összecsapáson, Kaunasban. Azon a találkozón játszotta egyik legjobb mérkőzését Fehér Miklós: a támadó - aki 2004-ben a Benfica futballistájaként összeesett a pályán és elhunyt - három gólt szerzett.

A litvánok az egyetlen döntetlent az egy évvel későbbi vb-selejtezőn érték el, amikor 1-1 lett az eredmény a magyar fővárosban.

A magyar válogatott védője, Szalai Attila az Origo kérdésére elmondta, nem foglalkoznak a múlttal, így a hazai 2-0-s litvánia elleni sikerrel sem.

A modern labdarúgás a jelenről szól, azt pedig csak az Isten tudja, mit hoz a holnap. A hazai Litvánia elleni meccsből a tanulságokat le kell vonni, a hibákat ki kell javítani. Oda kell figyelnünk, hogy stabil legyen a védekezésünk ezúttal is."

Hozzátette, nagyon nagy ünneplés nem volt a szerbek legyőzése után, de természetesen örültek a sikernek.

"Remek volt a hangulat, mindenki átérezte, mekkora eredményt értünk el. Jó helyzetben vagyunk, de még nem értük el a célunkat" - hangsúlyozta a Hoffenheim játékosa, aki a klubcsapatának is bizonyítani akar, ott ugyanis kevés játéklehetőséghez jut, az elmúlt négy mérkőzésen ugyanis nem lépett pályára.

Ami keretet illeti, a magyar védelemből térdsérülése miatt ezúttal is hiányozni fog Willi Orbán, de a többiek egészségesek, így ott lehetnek a Darius and Girėnas stadionban.

"Mindenki egészséges a keretben, három napunk volt regenerálódni. Ha valaki nem lenne egészséges, akkor akár fél lábbal is pályára lépne egy ilyen meccsen" - mondta viccesen az olasz szakember, aki nem árult el összeállítást, de nagy változtatásokra nem kell készülni a szerbek elleni meccshez képest. Az sem lenne meglepő, ha ismét a Dibusz - Fiola, Lang, Szalai A. - Nego, Styles, Nagy Á., Kerkez - Sallai, Szoboszlai - Varga B. kezdőcsapat lépne pályára kedden is.

A kaunasi mérkőzést az albán Juxhin Xhaja vezeti, a mindössze 33 éves játékvezető pályafutása során ez lesz eddig a legrangosabb feladata. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy bőkezűen osztogatja a sárga és a piros lapokat. De reményeink szerint nem a bíróval, hanem a magyar csodával, azaz az Eb-kijutással kell majd foglalkoznunk a helyi idő szerint az éjszakába nyúló meccs után.

A Litvánia-Magyarország mérkőzést kedden (20:45) az Origo élő szöveges tudósításban közvetíti.