A tragikus földrengés után a focipályán zajlott az újabb tragédia

Győzelemmel mutatkozott be a német fociválogatott történetének 12. kapitánya. Julian Nagelsmann szombat este csapatával 3-1-re győzött Hartfordban az Egyesült Államok ellen. Európai idő szerint szerdán hajnali kettőtől az amerikai „miniturnén" Philadelphiában Mexikóval játszik a német csapat, és ez a találkozó vélhetően az elsőnél komolyabb kihívás elé állítja az új szövetségi kapitány társulatát.

A 2026-os világbajnokság egyik társházigazdája elleni meccs után ezúttal a másikkal találkozik a német válogatott. Mondhatjuk, hogy semleges helyszínen, hiszen a barátságos találkozóra az Egyesült Államokban, Philadelphiában kerül sor. Egy igazi sportvárosban, ahol ráadásul mostanában még a megszokott sportláz is magasabbra szökött, hiszen a város egyik büszkesége, a Phillies főcsoportdöntőt játszik a világ legmagasabban jegyzett baseball bajnokságában, az MLB-ben, a napokban kezdte a szezont a hokicsapat, a Flyers, és szárnyal az amerikaifoci-gárda, az Eagles. Mindig érdekes kérdés, hogy az ottani értékrendben ezen mindent megelőző események mellé mennyire fér oda az „európai foci", de ha valahol kíváncsiak erre Észak-Amerikában, akkor azon helyek egyike Philadelphia.

Az biztos, hogy Mexikóban nagy érdeklődés lett volna a találkozó iránt, mert arrafelé mindig az egyik legnagyobb ünnep egy Mexikó-Németország focimeccs.

Mint általában az igazán jó dolgokból ezekből sem volt túl sok a történelemben. Mindössze tizenkettő. Ezek fele barátságos találkozó volt, kettőt a nem túl nagy téttel bíró Konföderációs Kupában vívtak, ám négy összecsapás kőkemény világbajnoki csata volt. Egyet ráadásul a negyeddöntőben vívtak, és aki látta bizonyára örökre emlékszik rá.

Mert Mexikóban került rá sor, és a hazai pálya egyensúlyi helyzethez közelítette azt a mérleget, mely a nagyobb tudás, és a lényegesen jobb játékosok okán Németország felé billent volna semleges pályán.

A labdarúgó világbajnokságok történetének egyik legérdekesebb napja volt 1986. június 21-e. Két negyeddöntőt rendeztek, a délin (bizony, helyi idő szerint 12 órakor indult el a játék, hogy Európában „főműsoridőben" legyen) a végső győzelemre is esélyes két válogatott, Brazília és Franciaország csapott össze, délután ( magyar idő szerint éjfélkor) pedig a házigazda Mexikó szerette volna folytatni a menetelését története legnagyobb sikere felé.

Franciaország egy örökké emlékezetes találkozón, 11-es párbajban ütötte ki a Brazíliát, majd jött a hazaiak számára a nap csúcspontja. Kicsit fellengzősebben fogalmazva a monterrey-i stadionban lévő szurkolók számára életük egyik legfontosabb három órája.

„Vida o muerte" -- azaz: „Élni vagy meghalni!'' – ezt lehetett olvasni több transzparensen is. Örült hangulat uralkodott a létesítményben. Mexikó kilenc hónappal volt csak túl története legsúlyosabb földrengésén, amely tízezernél is több áldozatot követelt. Döbbenetes képsorokat mutattak a televíziók hónapokon át az országból, a túlélők egy jelentős részének mindenét elvette ez a természeti csapás. Mindenki a nehézségek ellenére is megrendezett világbajnokságon egy nagy hazai sikertől várta a gyógyírt összeomlott életére.

A hazaiak világvándor edzője, Bora Milutinovics próbálta visszarángatni a földre a fanatikus szurkolókat, amikor ezt mondta:

Boldog vagyok, és ugyanakkor büszke is, hogy csapatommal néhány örömteli órát, napot tudtunk szerezni egy roppant sokat szenvedett népnek. Ami ezután következik, az már ráadás, győzhetünk az NSZK ellen, de ki is kaphatunk Beckenbaueréktől, hiszen nem mi vagyunk a Mundial legjobb együttese. Remélem, ezt belátják lelkes szurkolóink is, akiknek köszönettel, mi több, hálával tartozunk, hogy eddig eljutottunk."

A német válogatott egyáltalán nem volt meggyőző addig a meccsig. A csoportban kikapott Dániától, a hajrában mentette döntetlenre az Uruguay elleni meccset, míg Skócia ellen is fordítania kellett a 2-1-es győzelemhez. A nyolcaddöntőben csak egy gólt lőtt Marokkónak, azt is a 87. percben, Lothar Matthäus révén. Ráadásul az edzőtábor utolsó napjaiban annyira rossz volt a hangulat, hogy néhány kulcsjátékos komolyan fontolóra vette, hogy ki sem utazik Mexikóba. A hazaiak elleni meccs előtti napon Klaus Augenthaler, Dieter Hoeness, Ditmar Jakobs és Uli Stein három órával tovább maradt a városban a megengedettnél, úgyhogy volt gond jócskán.

Mexikó pedig a Bulgária elleni nyolcaddöntőben 114.000 fanatikussal a stadionban, és egy teljes ország lakosságával a háta mögött szárnyalt.

És mindent bevetett, amit be lehetett a negyeddöntőben. Próbálták megfélemlíteni a németeket, ami akkoriban nem volt könnyű, mert azokban az időkben kemény terminátorok (is) alkották a National11-et. Ám ott voltak a „pengés játékosok" is, elég csak Lothar Matthäus, Felix Magath, Karl-Heinz Rummenigge vagy Pierre Littbarski nevét említeni. A válogatott mai sportigazgatója, Rudi Völler is ott volt Mexikóban, de ezen a meccsen sérülés miatt nem játszhatott. A hazaiak legnagyobb sztárja a Real Madrid csatára, Hugo Sanchez volt, aki a kétségkívül csodálatos játéka mellett a színészi tudását, és a provokátori képességeit is mindig pályára vitte. Ezen a vb-n sajnos az utóbbi kettőből többet mutatott.

Öldöklő mérkőzés volt, nem feltétlenül a szép megoldások, és a látványos jelenetek miatt emlékszik rá mindenki, aki látta. Egy órán keresztül az „életükért játszó" mexikóiak tartották a lépést a „gépekkel", ám akkor érezhetővé vált, hogy az utolsó 30 percben a németek meg fogják nyerni a meccset. Ahogy felőrölték három korábbi ellenfelüket is a hajrában. Ám a 64. percben a német Thomas Bertholdnál egy sokadik ellene elkövetett provokációt követően „elszakadt a cérna", és piros lapot érően odacsapott.

Ez átbillentette a mérleget, a délutáni hőségben emberhátrányban úgy tűnt nem tudják tartani magukat a németek ( az esetleges hosszabbítással együtt) további egy óráig. Az volt az óriási szerencséjük, hogy egy évvel korábban szintén júniusban (még a földrengés előtt) turnéztak itt, és akkor úgy szenvedték el a történetük első vereségét Mexikótól, hogy a remek erőnlétű játékosok többsége a hajrában szédelgett a pályán, és gyomorpanaszokkal küzdött. Utólag kiderítették az orvosaik, hogy ők ugyan megtiltották nekik a helyi víz fogyasztását, de a játékosok az üditőjükhöz a jégkockát a csapból vett vízből készítették. Sok csapat 1986-ban szembesült ezzel a problémával, a németek már 1985-ben. Így az emberhátrányon túl újabb gondokkal nem kellett szembe nézniük. Nehezen, de kibírták kapott gól nélkül a 90 percet, de a hosszabbítás újabb megpróbáltatásait aligha tudták volna emberhátrányban, ám Javier Aguirre a 100. percben megkapta második sárga lapját, és így „csak" bő félórát játszott emberelőnyben a mexikói gárda. Amint kiegyenlítődött a létszám egy pillanat alatt fölénybe került az NSZK, és ekkor már csak a 11-esekben bízhatott a hazai csapat.

Büntetőpárbajt nyerni a németek ellen az a nehezen megvalósítható kategóriába tartozott akkoriban!

A 120 perces dráma után a sérült Rudi Völler odament a kapushoz, Toni Schumacherhez, aki négy évvel korábban a franciák elleni elődöntőben is védett 11-est a szétlövésben, és ezt mondta neki:

Legalább két tizenegyest ki fogsz védeni, egészen biztosan megcsinálod! Ha nem, akkor a stoplikkal együtt megeszem a cipőmet." Völlernek – aki négy évvel később játékosként világbajnok lett, majd 2002-ben szövetségi kapitányként vb-ezüstérmes – nem kellett elfogyasztania a góllövő cipőjét. Manuel Negrete ugyan betalált a német kapuba, de a második hazai kísérletre így emlékszik Schumacher:

Újra én állok a vonalra. Fernando Quirarte a következő mexikói tüzér. Várj ki a reagálással, Harald! Később kell elmozdulnod, akár egy jumbo jet, amikor a felszállásnál teljes gázt ad, de a fékek még egy pillanatra visszafogják. A labda középre jön, én jobbra vetődöm, ám a térdemmel még elérem, és hárítok."



Aztán a harmadik próbálkozó, Raul Servin lövését is megfogta, míg a németektől Klaus Allofs, Andy Brehme, Lothar Matthäus és a 115. percben már a 11-esek miatt beküldött Pierre Littbarski is betalált.

A negyedik mexikóinak már oda sem kellett állnia, de Schumacher olyan transzban volt, hogy ő elindult a kapuba a negyedik sorozatban is. Rá is üvöltött a hozzá rohanó Littbarskihoz, hogy menjen innen, még be kell állnia a kapuba. Ám a kölni csapattársa meggyőzte:

Toni, megcsináltad, vége a meccsnek, érted, továbbjutottunk az elődöntőbe!" Ez a jelenet európai idő szerint hajnali háromhoz közel volt. Az NSZK-ban 17 millióan látták, az ország tévékészülékeinek 44 százaléka be volt kapcsolva ekkor.

Németország az elődöntőben Franciaországot is legyőzte, végül ezüstérmes lett.

Bora Milutinovics pedig nemzeti hős (Mexikóban Is), de a lefújás után szomorúan nyilatkozott:

Nem vagyok elégedetlen, csak boldogtalan. Egyszer sem kaptunk ki, mégis kiestünk. A tizenegyesekkel az NSZK játékosainak jóval nagyobb szerencséjük volt... Azt hiszem, a világbajnokságon nyújtott teljesítménnyel együttesem nem okozott csalódást, sőt, Mexikó éppen most érte el labdarúgó-történelmének legnagyobb sikerét."

Ezen a negyeddöntőn kívül a másik három mexikói-német vb-találkozó is emlékezetes, csak nem ennyire. Argentínában, 1978-ban a csoportmeccsek során 6-0-ra győzött az NSZK, 1998-ban a nyolcaddöntőben hajrábeli fordítással 2-1-re az akkor már egységes Németország válogatottja , míg a 2018-as csoportban aratott mexikói 1-0-s sikerre talán a legfiatalabbak is emlékeznek. A két Konföderációs Kupa találkozón Németország győzött, míg a barátságos meccsek mérlege: négy döntetlen mellett egy siker az egyik, egy siker a másik válogatottnak.

A mostani is papíron barátságos lesz, ráadásul semleges helyszínen, de valaki számára így is óriási a tét. Julian Nagelsmann-nak kötelező nyernie, mert a hazai rendezésű világbajnokság előtt az eddig sok-sok kudarcot és csalódást hozó év statisztikáján javítani kell, és bizonyítani kell, hogy a német válogatottat nem lehet leírni.