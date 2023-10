Szurkolói botrány, megsemmisítő kiütés, hétgólos fociőrület - ezek voltak a legdurvább DVTK-Fradi meccsek

A labdarúgó NB I 10. fordulójának rangadóján a Diósgyőr a címvédő Ferencvárost fogadja. Miskolcon óriási futballőrület tombol, már 10 nappal a meccs előtt elkelt az összes jegy. A negyedik helyen álló DVTK-t mindössze három pont választja el az éllovas Fraditól a tabellán, igaz, Dejan Sztankovics csapata egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A vasárnapi találkozón hatalmas izgalmakra van kilátás, ennek kapcsán pedig összegyűjtöttük a DVTK és a Fradi eddigi legemlékezetesebb NB I-es meccseit.

Brutális kivégzés a Groupama Arénában

Legutóbb 2021 márciusában találkozott egymással a két csapat az NB I-ben, a Diósgyőr abban az évben kiesett az élvonalból, majd két szezont is a másodosztályban töltött, mielőtt idén nyáron visszajutott az első osztályba. A 2020/2021-es idényben lejátszott három meccsükből kettőt a Fradi nyert, egyet a DVTK, de ami az utóbbi 10 évet illeti, nem sok sikerélményben lehetett része a miskolci csapatnak a zöld-fehérek ellen. A Diósgyőr ebben az időszakban mindössze háromszor győzte le a magyar rekordbajnokot, emellett háromszor ért el döntetlent és 17-szer kikapott riválisától az NB I-ben.

A Fradi ellen 2019 márciusában szenvedte el története legsúlyosabb vereségét a DVTK, a Groupama Arénában 7-0-ra végezte ki Szergej Rebrov együttese a borsodi csapatot. A meccset hatalmas fölényben kezdte az FTC, de a Diósgyőr az első 20 percben még tartotta magát, sőt, veszélyes helyzetei is voltak. A 27. percben aztán Fernando Gorriarán góljával vezetést szereztek a hazaiak, majd a szünetben már 3-0 állt az eredményjelzőn.

Varga Roland és Nyikolaj Szignyevics újabb góljaival az 59. percben már 5-0-ra vezetett a Fradi, majd a 67. percben az utolsó emberként szabálytalankodó Dejan Karant azonnali piros lappal lezavarta a pályáról Bognár Tamás játékvezető. A kegyelemdöfést a csereként beállt Davide Lanzafame adta meg, az olasz csatár a hajrában további két góllal sokkolta a 10 emberrel küzdő DVTK-t, amely ezt megelőzően az Újpest ellen is megalázó, 5-0-s vereséget szenvedett.

"Egy 7-0-ra elvesztett mérkőzés után nehéz megszólalni. Az első félidő szorosan indult, a szünetben mégis 3-0-ra vezetett az ellenfél, ez mégis jobban nézett ki, mint a mérkőzés egésze. Rengeteg párharcra, egy az egy elleni küzdelemre készültünk, ami így is történt, azonban sok gyermeteg hibát követtünk el, nem lehetett más a vége. Tizenkét gólt kaptunk az elmúlt két mérkőzésen, ami nagyon sok a mi helyzetünkben, csalódott vagyok, hogy így ért véget a nagyszerű sorozatunk" - értékelt a hatalmas kudarc után Fernando Ferndandez, a diósgyőriek spanyol edzője.

Havas pálya, öngól és egy furcsa kiállítás Miskolcon

A vasárnapi mérkőzést Miskolcon játssza a Fradi ellen a Diósgyőr, ahol legutóbb már elég régen, 2018 márciusában tudta legyőzni a zöld-fehéreket. Azon a mérkőzésen az NB I-es mezőny egyik legrosszabb formában lévő csapata fogadta a legjobb formában játszó együttest, mégis meglepő eredmény született. Az elképesztő körülmények között, havas pályán megrendezett bajnokin már a 9. percben vezetett Böde Dániel góljával a Fradi, ám a második félidő eleje hatalmas fordulatot hozott. Az 56. percben Ugrai Roland szögletéből Dusan Brkovics szép gólt fejelt, három perccel később pedig fordított a DVTK a menetni igyevő Botka Endre öngóljával és 2-1-re meg is nyerte a meccset.

A lefújást követően Farkas Ádám játékvezető piros lapot adott az egyenlítő gólt fejelő Brkovicsnak, a szerb légiós állítólag a Fradi uruguayi középpályásával, Fernando Gorriárannal került összetűzésbe a meccs után. Az ítélet a DVTK vezetőedzőjét, Bódog Tamást is meglepte, akinek végül a saját játékosai számoltak be a történtekről.

Én a játékosaimnak hiszek, nem láttam semmit az esetből. Volt egy szerencsétlen szituáció, amit a bíró a mi szempontunkból rosszul ítélt meg, vagy másként látott, nem tudom pontosan. Bízom benne, hogy nem történt olyan, amiért piros lapot kellett volna kapnia Brkovicsnak. Nem tudom, ha bebizonyosodik az eset, akkor mi fog történni. De azt hallottam, nem történt semmi olyasmi, ami kiállítást ért volna" - nyilatkozta az eset kapcsán Bódog. A Diósgyőr edzője már az első félidőben is elégedett volt a játékosaival, akik hittek abban, hogy meglephetik az éllovast.

A Ferencváros német trénere, Thomas Doll bosszúsan nyilatkozott és a futballistáinak is odaszúrt a meglepő vereség után. Ezen a talajon erő nélkül játszottunk és így nem lehet nyerni. Könnyen szórjuk a pontokat, mert nem megfelelő a hozzáállásunk" - bosszankodott a Fradi edzője.

Szurkolói botrány miatt félbeszakadt a rangadó

A 2009/2010-es idényben többnyire szenvedett a Ferencváros, a szezon során még kiesési gondjai is voltak a zöld-fehéreknek. A Diósgyőr elleni hazai rangadót 2009. október 31-én játszották az Albert Flórián Stadionban, és a második félidő közepén elszabadultak az indulatok a lelátón. A DVTK az 53. percben már 3-0-ra vezetett, majd Tóth Bence 10 perccel később szerzett szépítő gólja után robbant ki a káosz, amikor a ferencvárosi szurkólók egy csoportja megpróbált bemászni a pályára, illetve átjutni a vendégszektorba.

A rohamrendőrök felsorakozása nyomán valamelyest lecsillapodtak a kedélyek, ugyanakkor a lelátón felgyújtottak néhány széket, majd pirotechnikai eszközöket és székdarabokat dobáltak a gyepre az őrjöngő drukkerek. Sulyok Gergely játékvezető először tizenöt percre szakította félbe a meccset, ám a játék folytatása után nem sokkal később petárdák hullottak a pályára, ezért a bíró mindezt megelégelve lefújta a találkozót.

Az MLSZ döntését követően 0-3-as végeredménnyel írták jóvá a mérkőzést a Diósgyőr javára, míg a Ferencváros visszaesett a tabella utolsó előtti helyére, valamint az MLSZ fegyelmi bizottságának ítélete nyomán három zártkapus mérkőzés és hárommillió forintos pénzbírság lett az FTC büntetése. Mindemellett a Fradi védőjét, Dragóner Attilát is eltiltották három meccsre, mert a találkozó során arcon könyökölte Balajti Ádámot, amit a bíró nem vette észre.

Drámai fordítás és Fradi-siker telt ház előtt a DVTK Stadionban

Az akkor még 16 csapatos NB I 2004/2005-ös idényében a két együttes tavaszi meccsét telt ház, 15 ezer néző előtt rendezték meg a DVTK Stadionban. Már a találkozó 1. percében vezetett a Fradi: a hazaiak kapusa borzasztóan rosszul mozdult ki egy szabadrúgásra, így Thomas Sowunmi könnyedén fejelhetett a kapuba. A Diósgyőr ezt követően összekapta magát, két helyzetből két gólt lőve fordított és előnnyel mehetett szünetre. A második félidő hajrájában jött az újabb fordulat, Rósa Dénes éles szögből leadott kapáslövésével egyenlített a Ferencváros, amely a 84. percben Alekszandar Bajevszki révén a győztes gólt is megszerezte.

Dicséretet érdemel a csapat morális tartása, hiszen idegenben, ilyen légkörben nagyon nagy dolog 1-2-ről fordítani. Kiváló volt a hangulat, ilyen légkörben kötelező mindenkinek a maximumot nyújtani. A hozzáállással elégedett is voltam, de több dolog nem tetszett. A gyors vezetés után nem lett volna szabad engedni, hogy felálljon a padlóról az ellenfél" - mondta a 3-2-es győzelem után a Fradi edzője, László Csaba, aki a három pont ellenére nem volt teljesen elégedett a játékosaival.

"Nekünk a bennmaradás kiharcolásához minden pontra égető szükségünk van. Csalódott vagyok, hiszen 2-1-re vezettünk és megnyerhettük volna a meccset. Nem vagyok kibékülve a játékvezető teljesítményével sem, ugyanis úgy gondolom nem mért egyenlő mércével, az egyik súlyos sérülésünket előidéző ferencvárosi szabálytalanságot még le sem fújta, de természetesen nem emiatt vesztettünk, csak most ez is nagyon bosszant" - dühöngött a vereség után a DVTK trénere, Gálhidi György.

Győzelmének köszönhetően ugyan a Fradi három pontos előnnyel vezette a tabellát, azonban a szezon végén a Debrecen nyerte a bajnokságot, a Diósgyőr pedig végül feljött a 9. helyre és simán bennmaradt az élvonalban.

Hétgólos őrület az Üllői úton

Minden idők legizgalmasabb, legfordulatosabb Fradi-DVTK rangadójára az 1998/1999-es idényben került sor. A Ferencvárosnak akkoriban a klublegenda Nyilasi Tibor volt az edzője, míg az egy évvel korábban még újonc Diósgyőrt Tornyi Barnabás irányította. Az Üllői úti Stadionban megrendezett októberi meccset pazar góllal kezdte a vendégcsapat, Kulcsár Sándor a 9. percben gyönyörű szabadrúgásgólt csavart Udvarácz Milán kapujába. 10 perccel később újra megvillant a DVTK csatára, ezúttal Egressy Gábor beadását vágta közelről a léc alá. Két perccel később szépített a Fradi. Nyilas Elek remek szólója után Szabics Imre fejesébe ugyan beleért Julius Nota kapus (a szlovák futballistát 2009-ben, 37 éves korában brutálisan meggyilkolták), de a labda áthaladt a gólvonalon.

A második félidő elején Szabó Tibor növelhette volna a diósgyőri előnyt, de lövése a felsőlécen csattant, majd Egressy is kihagyott egy óriási helyzetet. A Fradi a vendégek kihagyott ziccereit megbosszulta és Szabics második góljával a 69. percben kiegyenlített. Ezzel azonban nem értek véget a fordulatok, mert Egressy négy perccel később újra a DVTK-t juttatta vezetéshez, ám a középkezdés után Bükszegi Zoltán 3-3-ra módosította az állást. A meccs hőse végül Szabó Tibor lett, aki a 84. percben egy remek csel után visszarúgta a rövid sarokra a labdát, Udvarácz pedig nem tudott leérni a pontos lövésre. Bükszegi az utolsó pillanatban pár lépésről még kihagyott egy döbbenetes helyzetet, így a fordulatos rangadót a Diósgyőr nyerte meg 4-3-ra idegenben.

A meccs egyik legjobbja, a kétgólos Kulcsár Sándor életre szóló emlékeket őriz a nem mindennapi derbiről, a mérkőzés előtt ugyanis összetűzésbe keveredett a Fradi kőkemény védőjével, Mátyus Jánossal, aki jelenleg a Kisvárda vezetőedzője.

A mérkőzés előtt nagyon komolyan összementem Mátyus Jánossal, aki a meccs előtt meg akart félemlíteni és megfenyegetett. A 18. percig lőttem két gólt, igaz egyet szabadrúgásból, de a másikat róla. Végül 4-3-ra nyertük a meccset, és igazi elégtétel volt számomra, mert a meccs előtt Kiss László, a Fradi másodedzője azt nyilatkozta, hogy "nem fordult még annyit a világ, hogy a Diósgyőr nyerni járjon az Üllői útra". Tornyi akkor úgy feltüzelt minket az öltözőben ezzel a hírrel, hogy apait-anyait beleadtunk. A csapattársak a meccs végén nagy betűkkel felírták egy filctollal az öltöző falára, hogy "kapd be Jani, üzeni Kuli". Másnap még az újságokban is megjelent. Nem sokkal azután, amikor a Fradihoz igazoltam, Mátyus Jani volt az első az öltözőben, aki odajött hozzám, kezet nyújtott és sok szerencsét kívánt. Azóta is jó barátok vagyunk" - idézte fel később a meccsel kapcsolatos élményeit a kétgólos Kulcsár Sándor.

Kapusa mentette meg a még nagyobb szégyentől a Fradit

A legjobb játékosait nélkülöző, a szezon végére összeomló Ferencváros 1980 júniusában 15 ezer néző előtt lépett pályára Diósgyőrben a bajnokság utolsó fordulójában. A tartalékos vendég együttes nem volt egyenrangú partnere a könnyedén és tetszetősen focizó DVTK-nak, amely már a 9. percben vezetett Fükő Sándor góljával. A hazai csapat a 15. percben szép támadás után Tatár György találatával növelte az előnyt, a második félidő elején pedig már 3-0 állt a kijelzőn, miután Fükő szögletét Borostyán Mihály 7 méterről a bal felső sarokba fejelte.

A folytatásban kétszer is tizenegyeshez jutottak a kupagyőztes diósgyőriek, azonban a Fradi kapusa, Kakas László mindkét büntetőt kivédte, és számos bravúrral járult hozzá, hogy a fővárosiak ne szenvedjenek megalázó vereséget.

"Amikor Tatár nekifutott a büntetőnek, elhatároztam, hogy jobbra vetődöm. Éreztem a ritmust, sikerült is kiütnöm a labdát. Fükő 11-esénél megfordult a fejemben, hogy arra számít, most balra dobom el magam. Igaz, én is gondoltam, hogy oda fogja rúgni a labdát, valami mégis azt súgta, ismételjem meg az előbbi produkciót. Sikerült!" - árulta el Kakas, hogyan védett ki két tizenegyest a második félidőben.

"Régen játszott ilyen jól a csapat. Ha kihasználjuk a helyzeteinket, kétszámjegyű győzelmet arathattunk volna" - mondta a 3-0-s győzelem után a DVTK edzője, Szabó Géza, míg az FTC trénere, Friedmanszky Zoltán szűkszavúan csak gratulálni tudott a remekül futballozó ellenfélnek.

Dalnoki Jenő szóhoz sem jutott, Ebedli Zoltánt kiállították

Az 1976/1977-es idény 10. fordulójában hihetetlenül fordulatos és izgalmas rangadót játszott egymással a két csapat Miskolcon 25 ezer néző előtt. A 27. percben Bálint László büntetőjével vezetett a Fradi, azonban az első félidőben a többet kezdeményező és lendületesebb diósgyőriek játszottak jobban, akik a 37. percben egy ma már ritkán látható szituáció után egyenlítettek. A Ferencváros kapusa, Hajdú József a kelleténél tovább tartotta magánál a labdát, ezért a játékvezető 11 méterről közvetett szabadrúgást ítélt. A sorfal a gólvonalon állt, a legurított labdát azonban Oláh Ferenc a lábak között laposan a jobb alsóba lőtte.

A szünet után szinte azonnal fordított a DVTK: a Fekete László buktatásáért megítélt büntetőt Oláh értékesítette a 47. percben. A kapott gól után nagy lendülettel kezdett rohamozni a vendégcsapat, aminek a 60. percben meg is lett az eredménye, a Fradi-legenda Ebedli Zoltán egy kiugratás után egyedül törhetett a kapura és kiegyenlített. Sokáig nem örülhettek a Ferencváros játékosai, mert 7 perccel később Polyák József passza után Fekete lerázta magáról a védőit, majd a kifutó Hajdú mellett 10 méterről a kapuba emelt. A hajrá óriási izgalmakat hozott, Nyilasi Tibor többször is helyzetbe került, a 80. percben pedig Onhausz Tibor lövése a felsőlécen csattant, de a Fradi végül nem tudott kiegyenlíteni és 3-2-re kikapott.A lefújás után még a dühös Ebedli a szurkolók közé rúgta a labdát, ezért Müncz György játékvezető kiállította.

"Nehéz küzdelemben, lelkes, helyenként jó játékkal, úgy érzem, megérdemelten győztünk" - mondta a meccs után a DVTK mestere, Szabó Géza. A Ferencváros edzője, a legendás Dalnoki Jenő szóhoz sem jutott. Mit nyilatkozzak? Látták" - zárta rövidre a kérdést az egykori olimpiai bajnok futballista.

Az akkor még 18 csapatos NB I-ben a Ferencváros végül a harmadik, a DVTK pedig a tizedik helyen zárta az 1976/1977-es szezont.