Marco Rossi: Az első félidő az én felelősségem, vállalom

A magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, vállalja a felelősséget a litvánok elleni 2-2-es döntetlent követően.

„Meg kell értenünk, hogy ha nincs meg a megfelelő hozzáállás minden meccsen, akkor rémálom lehet ebből. Nem gondolom, hogy taktikáról kell beszélni, az első félidőben nem nyertünk párharcot, mindig szabad területük volt. Próbáltunk a második félidőben változtatni és egyértelmű fölényben voltunk. Elrontottuk az első félidőt, ez az én felelősségem, minden felelősséget vállalok, de egy olyan csapat vagyunk amelyik fejlődik, amelyik fiatal. Néha még akkor is, ha a jó úton haladsz, akkor sem gondolhatod, hogy az út mindig fölfelé megy. Néha meg kell állni levegőt venni, újra kell kezdeni az utat, ezt pedig megtehetjük Bulgária ellen, fel kell készülnünk a három pont megszerzésére. A szünetben mondtam, hogy javítani kell. Bele kell menni félelem nélkül a párharcokba és a taktikai utasításokat is jobban be kell tartani. Másképp kellett játszanunk, sikerült feltörni a védelmüket, sok lehetőségünk volt. Így sem lehetünk elégedettek, de el kell fogadnunk ezt a pontot" - mondta az M4 Sportnak Kaunasban