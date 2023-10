Ekkora botrányt még nem látott a világ focija

Németországról elsőre talán mindenkinek évtizedek óta a kiváló szervezés jut az eszébe. Ez fokozottan igaz volt mindig a labdarúgásban ténykedő vezetőkre, sok nagy sikert alapozott meg a körültekintő, minden részletre kiterjedő logisztika. Ám most olyan nevetséges hibákat követett el a szövetség, ami eddig nem volt jellemző rá. Ebből pedig olyan balhé kerekedett, amiről az egész világ beszél.

Európai idő szerint szerda hajnalban 2-kor kezdődik Philadelphiában a Mexikó-Németország barátságos labdarúgó-mérkőzés, az új szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann második találkozója.

A németek ezt a találkozót hónapokkal ezelőtt lekötötték, ami precíz előrelátásról árulkodik. Azt talán tudták, hogy a helyszín, a Lincoln Financial Field kb. 200 méterre van Citizens Bank Parktól, a philadelphiai baseball csapat stadionjától, de nyilván különösebben nem foglalkoztak vele, hisz ennek a tipikusan amerikai sportnak az alapszakasza október első hetében véget ért. Október 3-ra a rájátszás 12 csapata maradt csak versenyben, majd október 15-re már csak négy.

Ki gondolta volna hónapokkal ezelőtt, hogy a Philadelphia Phillies a legjobb négy között lesz? És miért kellett volna erre gondolnia a német és a mexikói szövetségnek, amikor megegyeztek a focimeccs idejéről, és helyszínéről?

Továbbá ki gondolta, hogy október 17-én pont otthon fog játszani a Phillies? Ráadásul keleti parti idő szerint este nyolctól?

Akkor, amikor a Mexikó-Németország kezdődik.Úgyhogy az a humoros eset áll elő, hogy olyan távolságra rendezik egyszerre a baseball-, és a focimeccset, hogy a szurkolók nemcsak hallani fogják egymást (leginkább a legendásan hangos philadelphiai baseball-fanatikusokat a gömbalakú labdát rúgókra kíváncsiak), hanem ha nagyon „nyújtogatják a nyakukat" talán még be is tudnak kukucskálni a másik sportág találkozójára. „Two in one", vagyis kettő az egyben. Ahogy az nálunk a Kincsem Parkban szokás, ahol egy-egy rögbimérkőzésről kiválóan követhető az éppen aktuális lóverseny. És fordítva is: a két futam között a lósport rajongói élvezhetik a kemény fiúk tojáslabdás birkózását.

Visszatérve Philadelphiába: a közös meccs előtt a kocsiból kiszállva jól elbeszélgethetnek arizonai baseball szurkolók mexikói focifanatikusokkal, vagy baseball-kesztyűben érkező helyiek a német ultrákkal.

Ez az egyik humoros része ennek a Mexikó-Németország találkozónak, a másik néhány embernek már kicsit sem az, bár a világ nevethet, de az empatikusabbak rosszallóan csóválhatják a fejüket: már ezek a németek sem tudnak szervezni!

Az ugyanis (a Philadelphia Phillies- Arizona Diamondbacks NLCS, második meccsel ellentétben) már tudott dolog volt augusztusban is, hogy a német-meccs utáni hétvégén rendezik a Bundesligában a 8. fordulót. És a válogatottal az amerikai kontinensen lévőknek addigra haza kellene érniük. A Philadelphiából Frankfurtba tartó menetrendszerinti járatok csütörtökön érnek Németországba, ezekkel oda lehet érni a meccsekre, bár túlzottan nem lesznek pihentek a játékosok sem szombaton, sem vasárnap.

Csakhogy minden fordulóban egy meccset a televíziós közvetítési jogokat birtokló társaság kérésére pénteken rendeznek. Ez így lesz most is. Nem kell hozzá többezer eurós havi fizetés, hogy valaki belássa, ilyenkor két olyan csapat mérkőzését illik péntekre tenni, amely a legkevesebb válogatott játékost adja.Most például kínálta volna magát a Heidenheim-Augsburg, esetleg a Freiburg-Bochum. Ám előbbi vasárnap lesz, utóbbi szombaton.

Mi lesz pénteken? A Borussia Dortmund-Werder Bremen összecsapás.

A bajnoki címért folyó harcban évek óta a Bayern München elsőszámú kihívójának számító Dortmund csak a német válogatott amerikai túrájára ad négy játékost, de van akit a svájci, a belga, az osztrák, a norvég, a török, a holland nemzeti 11-nél vesznek számításba, és akkor az Európán kívüliek közül csak egy név, Giovanni Reyna-é kerüljön szóba, aki éppen Németország ellen játszott az amerikai csapatban szombaton.Sebastian Kehl, a Dortmund sportigazgatója már augusztusban, a 8. forduló időbeosztásának fixálásakor jelezte, hogy a repülőtársaságok menetrendjei közül egyik sem megfelelő játékosai hazatéréshez. Már akkor is sejthető volt, hogy több dortmundi focista kerül a keretbe, bár akkor még Hansi Flick állította össze azt. Viszont már akkor is az a Rudi Völler volt a válogatott sportigazgatója, aki most is Amerikában tartózkodik a csapattal. És aki nem rejtette véka alá a véleményét, amikor azt mondta, hogy ezt bizony csúnyán elrontották a műsor összeállításakor.

A „háromoldalú tárgyalások" (szövetség, klub, tv-társaság ) során az utóbbi azt javasolta, hogy utólag változtassák meg a műsort (ez nagy ritkaság a Bundesligában), és ők hajlandóak vasárnap műsorra tűzni a találkozót. Erre a Borussia úgy érvelt, hogy következő szerdán a csapat sorsdöntő BL-mérkőzést játszik, ráadásul idegenben, Angliában.Maradt a pénteki Bundesliga-meccs.

Hatvannégy órával a Mexikó-Németország meccs lefújása után. Egy másik kontinensen.

Amennyiben a BVB játékosai a csapattal utaznak haza, akkor kevesebb, mint másfél nappal a pénteki meccs előtt érkeznének Frankfurtba (az még nem Dortmund!), és számolni kell még hatórányi időeltolódással, ami szintén megviseli a szervezetet.

A klub vezető ezért egészen meglepő húzásra szánták magukat: négy játékosuknak magánrepülőt bérelnek. Így aztán a válogatott mérkőzés lefújása után szinte az oldalvonal mellől Mats Hummels,Niclas Füllkrug, Niklas Süle és Julian Brandt száguld az amerikai reptérre, és a gép a Dortmund-Bremen meccs előtt még le tudja tenni őket a németországi stadion oldalvonalánál, mielőtt a bíró jelt ad a kezdésre.

Ez persze így kissé túlzás, de az biztos, hogy ez 20-30 éve még nem fordulhatott elő.

Akkor ugyanis még odafigyeltek a részletekre. Amúgy régiesen. Németesen.