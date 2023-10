Szoboszlai Dominik: Nem halt meg senki

A magyar válogatott csapatkapitánya önkritikusan nyilatkozott a litvánok elleni 2-2-es meccset követően az M4 Sportnak.

„Az első 45 percről szólva, szerintem még nem játszottunk ilyen rosszul ebben a sorozatban. Nem úgy csináltuk, ahogy kellett volna. Egy pozitívum volt, hogy a második félidőben megmutattuk az igazi énünket, de ez még nem volt elég, majd Bulgáriában remélem sikerül. Így döntött a mester, hogy támadóbb felfogásban játszunk. Kivett egy 6-ost, betett engem Styles helyére. Hogy a társaknak ez mennyire volt így másabb, azt nem tudom. A második félidőben jobban ment mindenkinek, nekem is, tanulunk ebből is. A szurkolók mögöttünk vannak, ha jól, ha rosszul megy, köszönet nekik. Őszinte leszek, nagyon nem kell szomorkodni, nem halt meg senki, tanulunk ebből, és a következő meccsen is úgy megyünk ki, hogy az első perctől nyerni akarunk. Sok meccs van mindenki lábában, de nem kifogásokat keresek, én lennék az utolsó, aki ezt megteszi. Mindenki tudja, hogy ez nem volt elég, de reagáltunk és a második félidőben visszahoztuk a meccset.