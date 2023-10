Zűrzavar után feltámadás: még egy pont kell az Eb-hez

A magyar labdarúgó-válogatott kedden este 2-2-es döntetlent játszott Kaunasban Litvánia ellen Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így bár csoportja élén maradt, de a szerbek sikere miatt még nem bebiztosította be részvételét a 2024-es németországi kontinensviadalra. A magyar csapat azonban így is kiváló helyzetből várhatja a folytatást a csoportja élén, mivel egyetlen pontra van szüksége a kijutáshoz a hátralévő két találkozóján.

Kiküldött munkatársunk helyszíni tudósítása Kaunasból.

A meccs napjának délelőttjén hiába sétálgattunk Kaunas belvárosában, vagy éppen a stadion környékén, szinte semmi jel nem utalt arra, hogy ma itt bizony Eb-selejtezőt rendeznek. A találkozót nem nagyon hirdették - a televízióban sem -, a város pörgött a dolgos hétköznap forgatagában.

Közben érkezett a szomorú hír, hogy sajnos, előző nap néhány magyar állampolgárt előállítottak, illetve őrizetbe vettek. A csoport néhány tagját már elengedték, ketten voltak még vizsgálati fogságban, de az ígéretek szerint a meghallgatásukat követően ők is szabadlábon távozhattak.

Ezt a kis incidenst leszámítva a szállodában egy-egy magyar hang, hazai televíziós stáb jelenléte jelezte, hogy azért készül valami Kaunasban. Sok magyar szurkoló döntött ugyanis úgy, hogy a hétfőt még Vilniusban tölti és csak a meccs napján utazik át vonattal, busszal, vagy éppen bérelt autóval Kaunasba. Több szurkolói csoportban olvasható volt szinte egész nap, hogy próbálták megszervezni a közös utazást a drukkerek, amennyire csak lehetséges.

Este viszont már teljesen más volt a helyzet, a Carpathian Brigade által meghirdetett gyülekezőhelyen és a környékén szinte mindenhol csak magyar fanatikusokat lehetett látni, a hangulat szavakkal leírhatatlan volt, mintha csak otthon lettünk volna.

"Ezért a magyar csapatért a világ végére is érdemes elutazni. Na meg ezért a hangulatért. Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok és itt lehetek Kaunasban a honfitársaimmal. Ez az érzés mindent pénzt és időt megér" - mondta az Origónak az egyik helyszínen lévő szurkoló, akit természetesen egy kis tippelésre is meginvitáltunk a meccs előtt.

"Nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen szerbek elleni sikert követően kikapjunk itt Litvániában. De még azt sem, hogy döntetlen legyen a meccs. Már csak azért sem, mert egyrészt sokkal jobb csapatunk van, másrészt hatalmas a szívünk. Utóbbit már nagyon sokszor bebizonyítottuk."

Arra is kíváncsiak voltunk, esetleg tud-e többet az őrizetbe vett magyar szurkolókról, mint amit a sajtóban lehetett olvasni, de elmondása szerint ő is csak az interneten értesült róla.

"Reméljük, hogy minden rendben lesz és az összes magyar szurkoló épségben hazaért majd egy fergeteges ünneplés után. Csak azt bánom, hogy nagyon későn ér majd véget a mérkőzés, de talán még így is nyitva lesz egy-két vendéglátóhely a városban" - zárta szavait a drukker.

A vonulás is hozott sokáig emlékezetes beszólásokat, a szurkolók nagy része nem értette, hogy egy balti országba hogyan lehet akkora emelkedő, mint amelyen fel kellett mászni a stadionig. "Kékestető", "Mit keres az alföldön hegy?", "Nem ezt vállaltuk" – ilyen és ehhez hasonló beszólások tették még élvezetesebbé az egyébként is emlékezetes gyaloglást.

A magyar drukkerek már jóval a kezdő sípszó előtt megtöltötték a vendégszektort és tartottak körülbelül 1500-an bemutatót arról, hogyan kell szurkolni.

A meccs viszont nem úgy alakult, ahogy abban minden magyar reménykedett a helyszínen, vagy éppen a televíziók képernyői előtt. A hazaiak ugyanis Fedor Cernych és Pijus Sirvys révén kétgólos előnyre tettek szert, a magyar csapat nem igazán találta a játékát.

A szünet után fordult a kocka, Marco Rossi tanítványai fölényben játszottak, és előbb Szoboszlai Dominik büntetőből szépített, majd a 82. percben Varga Barnabás idénybeli huszadik góljával egyenlített. Ezt követően is maradt támadásban a magyar együttes, de hiába voltak meg a helyzetek, újabb gólt már nem sikerült szerezni.

A magyar válogatott így bár csoportja élén maradt, de nem bebiztosította be részvételét a 2024-es németországi kontinensviadalra. Ám semmi nincs veszve, sőt: a magyarok előnye egy pontra csökkent az eggyel több meccset játszó szerbekkel szemben, de hatra nőtt a harmadik Montenegró előtt, így egyetlen pontra van szükség a kijutáshoz a hátralévő két találkozón.

Ennek ellenére azért a vegyes zónába érkező magyar játékosokon látszott, hogy nagyon csalódottak. Annak ellenére, hogy a mérkőzés után a szurkolók megtapsolták őket, és lehetett hallani, amint a drukkerek vezetője azt mondja, hogy semmi baj, majd Bulgáriában sikerül. (A nemzeti együttes legközelebb november 16-án a nyeretlenül utolsó Bulgária vendége lesz.)

Az pozitívum, hogy 2-0-ról vissza tudtunk jönni a meccsbe, de ettől függetlenül inkább csalódás volt a mai mérkőzés. Szerettük volna már ma bebiztosítani a kijutást. Ez sajnos nem sikerült, elsősorban azért, mert nagyon rosszul játszottunk az első félidőben. Így utólag azt mondom, hogy az egy pontnak is örülhetünk" - mondta a gólszerző Varga Barnabás, aki hozzátette, igazából nem tudja, mi nem működött az első félidőben.

"Szinte az összes párharcot az ellenfél nyerte, nem úgy mentünk bele párharcokba, ahogy kellett volna. Ezen kívül nem tudom, hogy mi történhetett. Az első félidő az nagyon rosszul nézett ki, de aztán vátbeszéltük a dolgokat, próbáltunk javítani mindenben. Ez sikerült is, mert később jöttek a hólok.

Biztos aláírtuk volna az elején a mostani állást, úgyhogy félig tele van a pohár, de ennek ellenére most kicsit rossz. Nyilván holnap már más szemmel állítja az ember" - tette hozzá Varga, aki elmondta, Rossi nem volt boldog a szünetben és próbált rendet tenni a fejekben. A Fradi csatára elárulta, hogy nem foglalkoztak a csoport másik meccsével, nyerni akartak, csak rajtuk múlott, se sajnos most nem sikerült győzni.

A mérkőzés másik magyar gólszerzője, Szoboszlai Dominik elárulta, az első félidő negatív volt és a többieknek is azt mondta, hogy ezt nagyon gyorsan el kell felejteni.

"Persze csak úgy, hogy tanuljunk belőle, mert így nem lehet kimenni egy mérkőzésre. Nemhogy egy válogatott mérkőzésen, még a klubcsapatodban sem. De a pozitívum az, hogy a második félidőre úgy jöttünk ki, hogy megmutattuk az igazi énünket. Azt az akaratot, ami bennünk van és sikerült kétgólos hátrányból felállni. Mindenki azt gondolja, hogy egyszerű Litvániában játszani, de nagyon nem az. Büszke vagyok tényleg a csapatra, mert azt az arcunkat mutattuk a második félidőben, ami kellett."

"Kicsit úgy éreztem, hogy túl nyugodtak lettünk, nyugodtan játszunk, azt gondoltuk, nincs stressz, nincs semmi nyomás rajtunk, de sajnos ezt el kell felejtenünk" - mondta a Liverpool sztárja, aki a szurkolóknak megköszönte, hogy ennyien elkísérték a csapatot.

"Úgy érzem, kiérdemeltük, hogy mellettünk állnak, viszont nélkülük nem lennénk itt, ahol most vagyunk, hogy már azon gondolkozunk, hogy három meccsel a vége előtt ki kellett volna jutnunk az Eb-re. Nem gondolom, hogy erre bárki számított öt éve. A pozitívumot eltesszük ebből a mérkőzésből, és koncentrálunk a bolgárok elleni meccsre."

Szoboszlai szerint nagyon sok mindent átélt már a magyar labdarúgás, így hiába vannak még mindig jó helyzetben, soha nem szavad megelégedni azzal, ami van. Hozzátette, Ggyőzni mennek Bulgáriába, és győzni szeretnének otthon a Montenegró ellen is.

"Kicsit magasra tettük a lécet, de nincs semmi gond ezzel, magunknak küzdöttük ki. Magunknak értük el, és ezt tartani is szeretnénk. Nem akarjuk azt, amit pár szerb játékos is lenyilatkozott a szombati meccs előtt. Remélem, hogy most már elkezdenek tisztelni minket."

A Pisa légiósa, Nagy Ádám sem volt boldog a lefújást követően.

"A legegyszerűbben úgy tudnám összefoglalni az egész meccset, hogy nem szabad semmilyen szinten az ellenfélnek egy félidőnyi előnyt adni. Ez ma is bebizonyosodott. Már a mérkőzés előtt beszéltük, az, hogy papíron talán jobbak vagyunk a litván válogatottnál, az nem jelent semmit. Ma is arra lett volna szükség, ami a szerbek ellen. Tizenegy harcosra, oroszlánra. Sajnos ez az első félidőben egyáltalán abszolút fölénk kerekedtek. Azt éreztem, hogy nem játéktudásban, hanem egyszerűen azt a játékot ránk erőltették, amit ők akartak játszani."

Hozzátette, nyilván a hibákat majd ki kell elemezniük, ezekből tanulniuk kell.

"Szép lett volna már a mai mérkőzés után Eb-re való kijutást ünnepelni, sajnos ezt most el kell halasztanunk. A bolgárok ellen pedig úgy kell kimennünk a pályára, hogy az első perctől kezdve nem lehet kérdés az, hogy ki akarja jobban azt a győzelmet" - árulta el Nagy, aki szerint, ha tehette volna Marco Rossi, akkor a félidőben az egész csapatot lecseréli.

"Dühösek vagyunk saját magunkra, mert tudtuk, hogy mire számíthatunk. Gyakorlatilag megmentettünk egy elvesztett mérkőzést. Összességében most meg kell elégednünk ezzel a döntetlennel. Nem volt meg az, ami az eddigi meccseken jellemző volt a csapatra, de minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt a csorbát kiküszöböljük a következő mérkőzésen."

A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes is hasonlóan látta a meccset, mint a csapattársai.

"Kicsit gyorsabban kell tudni alkalmazkodni a körülményekhez. Nagyon hasonlónak éreztem ezt a találkozót, mint amit játszottunk Észak-Írországban, Luxemburgban, Montenegróban. Nagyon sokszor a kapunak háttal vettük fel a labdát. Voltak technikai hibák, voltak egyéni hibák is, emiatt nyilván a hazai csapat az felbátorodott. Az első félidőben gyakorlatilag minden ült nekik, nagyon kevés párharcot nyertünk meg. Ez a mi hibánk, ahogy pedig az első félidő alakult, az nagyon elkeserítő volt. A szünetben megbeszéltük, hogy 45 perc van ezt helyrehozni. Kis híján sikerült is" - mondta Dibusz, aki hozzátette, a második félidőben már egy olyan játékot mutattak, amelyre lehet alapozni.

"Benne volt az, hogy megfordítjuk a találkozót. Sajnos ez nem jött össze. Az mindenképpen pozitív, hogy így tudtunk reagálni, és talpra álltunk. Egyértelmű, hogy ebből azért nagyon sokat kell tanulnunk. Egy pont kell, Bulgáriában ezt meg is kell szerezni. A három pontért fogunk menni, főleg ezután a mai mérkőzés után nem is nagyon lehet más választás. Ma be akartuk biztosítani a kijutást, sajnos nem jött össze, így várnunk kell még egy néhány hetet erre."

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a szünetet követően akár a fordítás is összejöhetett volna.

Az én ötletem volt, hogy Szoboszlai hátrébb futballozzon, de nem jött be. Olyan, mintha teljesen kihagytuk volna az első félidőt, nagy területet hagytunk az ellenfélnek, amely ezt ki is használta. A szünetben végrehajtott változtatások beváltak, teljesen megváltozott a meccs képe, többször áttörtük a rivális védelmét, így sok helyzetünk volt, de a litván kapus remekül védett, így nem sikerült nyerni" - értékelte az ellentétes félidőket az olasz edző.

A tréner hozzátette, egyetlen cserét hajtott végre a kezdőcsapatban a három nappal ezelőtti találkozóhoz képest, illetve Szoboszlai hátrébb került, ami nem működött, és ezért felelősséget vállal, de szerinte nem ez volt a fő oka a gyengébb első félidei teljesítménynek. Megjegyezte, legközelebb nem követi el ezt a hibát, de akár hét-nyolc játékost is lecserélhetett volna a szünetben.

"Nem vagyunk boldogok, mert nyerni akartunk. Viszont lépésről lépésre haladunk, és jó úton járunk. A fejlődés sosem egyenletes és egyenes vonalú, mindig vannak benne döccenők. Meg kell értenünk, amíg matematikailag nem biztosítjuk be a részvételünket, addig nem jutottunk ki az Európa-bajnokságra" - fogalmazott Rossi, aki az ellenfélről szólva kifejtette, kihasználta fizikális adottságait és kifejezetten agresszív és jó futballt játszott.

Az 59 éves szakember a nemzeti együttes tartásáról, hogy kétgólos hátrányból egyenlíteni tudott, úgy vélekedett, mindig is jellemezte együttesét a "soha fel nem adás". Kiemelte még a védelmet, mert a térdsérülése miatt harcképtelen Willi Orbán hiányát nagy érvágásnak tartja, ugyanakkor szerinte a hátsó alakzat mindhárom tagja a legjobbak között volt ezen az összecsapáson.

A litvánok szövetségi kapitánya, Edgaras Jankauskas annak ellenére nem volt boldogtalan, hogy kétgólos előny birtokában sem tudtak végül nyerni.

Elégedett vagyok, mert a csoport legerősebb csapatával játszottunk. Az első félidőben remekül futballoztunk, 2-0-ra vezettünk, de a szünet után a magyarok mindent bevetettek, megmutatták, milyen erős együttesük van, így nem tudtuk ugyanazt nyújtani, mint az első 45 percben. Összességében elégedett lehetek a teljesítménnyel, a mutatott játékkal, a labda nélküli agresszivitással. Igazságos eredmény született" - értékelt Edgaras Jankauskas, aki Szoboszlai pozícióváltásával kapcsolatban azt mondta, ő egy szabad labdaművész, de sikerült olyan szorosan őrizni, hogy nem volt területe kibontakozni. Hozzátette, a magyar futball büszke lehet arra, hogy ilyen játékosa van.

A kaunasi döntetlennel tehát a magyar válogatott előnye egy pontra csökkent az eggyel több meccset játszó szerbekkel szemben, viszont hatra nőtt a harmadik Montenegró előtt, így egyetlen pontra van szükség a kijutáshoz a hátralévő két találkozón. Az Eb-kijutásra legközelebb november 16-án lesz lehetősége Marco Rossi csapatának, amikor a nyeretlenül utolsó Bulgária vendége lesz.