A káprázatosan cselező Messi bohócot csinált a védőkből - videó

Argentina 2-0-ra legyőzte Perut vb-selejtező mérkőzésen. Lionel Messi két fantasztikus gólt rúgott, és emellett több gyönyörű cselt is bemutatott a találkozón.

Argetina hazai pályán fogadta Peru csapatát a dél-amerikai vb-selejtezősorozat meccsén. Az argentinok klasszisa, Lionel Messi két gólt rúgott a meccsen: az elsőt a 32. percben egy visszagurítás után egy tökéletes lövést követően, majd a 42. percben egy remek átlövés után.

A hétszeres Aranylabdás Messi két perui védőből is bolondot csinált az oldalvonalnál: az argentin támadó elképesztő testcselekkel csapta be őket, akik hirtelen nem is tudták, hogy merre van a labda.

Az argentinok vezetik a dél-amerikai selejtezőcsoportjukat.