Megdöbbentő bejelentés: visszavonult a magyar válogatott focista

Befejezi profi pályafutását a 23-szoros magyar válogatott futballista, Pátkai Máté.

A 35 éves középpályás az elmúlt három szezont a Vasasnál töltötte, ám hiába épült fel súlyos keresztszalag-szakadásából, a klub nem hosszabbította meg a nyáron lejáró szerződését. A háromszoros magyar bajnok a csakfoci.hu-nak adott terjedelmes interjút, amelyben többek között arról is beszélt, hogy mivel nem kapott lehetőséget a folytatásra, úgy döntött, hogy felhagy a profi labdarúgással.

"Halmai Tomival, a válogatott szakemberével végeztem a rehabilitációt, eljutottunk egy 85-90%-os szintig, de akkor, szeptember közepe felé, amikor láttam, hogy nem kapok olyan lehetőséget, felhívtam és megmondtam neki, hogy arra, amire szeretném, tökéletes a lábam, viszont abbahagyom a rehabot, mert nem folytatom a focit" – jelentette be az MTK, a Győr és a Fehérvár korábbi játékosa.

Pátkai azt is elárulta, hogy azért nem beszélt eddig nyilvánosan a döntéséről, mert eddig őt senki sem kérdezte, magát pedig nem érezte akkora játékosnak, hogy a közösségi médiában jelentse be a visszavonulását.

"Akik közel állnak hozzám, tudják, mi a helyzet, mindenki más pedig majd most megtudja. Már rendben lennék fizikálisan, de nyáron lejárt a szerződésem a Vasasnál, és úgy érezték, hogy már nem vagyok fontos, nem tudok segíteni. Persze nyilván nem így, sérülten terveztem a lezárást" – mondta a 23-szoros magyar válogatott futballista, aki elismerte, hogy így fájdalmasra sikerült a búcsú.

"Sok mindenkitől hallottam, hogy ilyen esetben – főleg ha az ember valamit letett már az asztalra, még ha nem is fiatal –, segítik azzal a játékost, hogy vissza tudjon jönni a sérüléséből. A Vasasnál ezt nem érezték fontosnak. Hogy fájt-e? Igen, két dolog miatt. Az egyik, hogy sérülten kellett befejeznem, a másik, hogy látva a csapatot, 35-36 évesen is tudtam volna segíteni. Már márciusban éreztem, hogy nem akarják a folytatást, de ezt csak május végén közölték. Ettől függetlenül szurkolok nekik, nincs bennem tüske, békében váltunk el. Ezt meg kell emészteni, én meg is tettem" – tette hozzá.

Pátkai 2006-ban mutatkozott be az MTK felnőtt csapatában, amellyel két évvel később bajnoki címet nyert. Ezt követően Győrbe igazolt, ahol szintén magyar bajnok lett, majd 2018-ban a Fehérvár csapatával ért fel harmadjára is a csúcsra az NB I-ben. A magyar válogatottba 2012-ben debütált, és összesen 23-szor lépett pályára címeres mezben, két gólt szerzett.