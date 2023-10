Egy foci vb-döntőt dobott el magától a Bundesliga új királya

Serhou Guirassy nevét csak a legnagyobb focirajongók ismerték három hónappal ezelőtt. Pedig már 27 éves, és 10 éve játszik felnőtt bajnokságokban. Ebben a szezonban viszont annyira eredményes, hogy különböző csúcsokat döntöget, ráadásul az országváltására is nyugodtan mondhatjuk: egészen különleges.

Évtizedek keresztül megdönthetetlennek tűnt a legendás Gerd Müller azon csúcsa a Bundesligában, hogy egy bajnokságban (34 mérkőzésen) 40 gólt szerzett. Aztán ezt a rekordot Robert Lewandowski a 2020-21-es évadban túlszárnyalta, 41 gólt elérve. Arról ritkábban beszéltek a német foci szerelmesei, hogy mennyi volt a legkevesebb gól, amennyivel gólkirályi címet lehetett szerezni az 1963-ban útjára indított sorozat történetében. Így aztán keveseknek tűnt fel, hogy a legutóbbi pontvadászatban olyan kevés találat kellett az ágyú elnyeréséhez, mint 60 év során soha. Niclas Füllkrug és Christopher Nkunku 16-16 góllal lett a legeredményesebb. Ez tényleg szánalmasan kevés, de emiatt természetesen nem a két győztesnek kell szégyenkezni, hanem a vetélytársaknak.

Ez is olyan (igaz, negatív) csúcs, mely lehet, hogy örökre megmarad.

Ennek a tavalyi „termésnek" az ismeretében értékelődik fel egy Serhou Guirassy nevű stuttgarti focista teljesítménye, aki az eddigi 7 forduló során 13 gólt lőtt. Igen, nem tévedés, 7 mérkőzésen csak hárommal kevesebb alkalommal talált be a Bundesligában, mint amennyivel legutóbb gólkirályi címhez lehetett jutni!

Ez nemcsak a legutóbbi „diétás" évhez hasonlítva nagy dolog, hanem a történelmet tekintve is: soha, senki nem talált be az első 7 játéknapon 13-szor.Ki ez a játékos, és mit csinált pályafutása eddigi részében? A kérdés második részére a válasz nagyon egyszerű: kevés emlékezetes dolgot. Pedig már nem pályakezdő, 27 éves.

Franciaországban született, Arlesben. Ez Marseille és Montpellier között van, tehát délen. Ám a család hamarosan északabbra költözött, és ott, Montargisban kezdett focizni a kis Serhou, az Amilly csapatában. Nevelőedzője elmondta, hogy erősebb fizikummal rendelkezett társainál, és látszott, hogy jó barátságban van a labdával. Ma ez az edző Európa egyik legjobb csatárának nevezi, ami persze tőle megbocsátható elfogultság. Az biztos, hogy az U15-ös csapatban egy szezonban 70 gólt szerzett a regionális bajnokságban.

Ennek is köszönhető, hogy 17 évesen már profi szerződést kapott a Stade Lavallois csapatánál. A francia másodosztályban mutatkozott be a felnőttek között, és annyira felfigyeltek rá, hogy meghívták a francia korosztályos válogatottba. Vagyis a kezdet tökéletesebb nem is lehetett volna! Akkor állt le az „egyenesvonalú egyenletes mozgás", amikor még 20 éves kora előtt a Lille-hez került egy félévre, majd a következő néhány hónapot az Auxerre-nél töltötte.

2016-ban váratlanul a Bundesligába igazolt, két és fél évet töltött Kölnben. Ellentmondásos időszak volt az számára, mert játszhatott az Európa-ligában, de részese volt az elsőosztályból való kiesésnek is. Az U16-es francia válogatott után az U19-esbe is meghívták. A korosztályos francia válogatottakban összesen 6 gólt szerzett, ám 2022. márciusában egészen meglepő döntést hozott. Úgy döntött a felnőttek között a guineai válogatottban szerepel majd. Ez az elhatározása természetesen nem minden alapot nélkülöző, ugyanis szülei Guineaból érkeztek Franciaországba.Ennek ellenére azért is volt meglepő ez a húzása, mert 2019 telén elhagyva az akkor másodosztályú Kölnt visszatért szülőhazájába. Mégis másik hazát talált magának!

Azonnal erőssége lett az afrikai válogatottnak, gólt szerzett Brazília és Egyiptom ellen is, és a téli afrikai kontinensviadalon is kulcsembere lehet a guineai válogatottnak.

Amikor úgy döntött, hogy nem Franciaországot képviseli a felnőttek között, akkor a Rennes-ben focizott, sőt azzal írta be magát a klub történelmébe, hogy ő szerezte a csapat első Bajnokok Ligája gólját a Krasznodar ellen. Még abban a sorozatban a Chelsea ellen is betalált, de nyilván ő is tisztában van vele, hogy a francia válogatott támadósorában milyen vetélytársai lettek volna.

A 2021-22-es szezonban az Ekl-ben játszott a Rennes, Guirassy itt is két gólt szerzett, ám 2022 nyarán (már a guineai válogatott tagjaként) visszatért Németországba.

Olyan csapatba érkezett, mely csak az utolsó meccs, utolsó utáni pillanatában biztosította be a bentmaradását a Bundesligában. Tőle várták a csodát, kisebbre futotta is, 22 meccsen 11 gólt szerzett. Ám a Stuttgart csak az osztályozón tudta biztosítani a bentmaradását, a rájátszásban Guirassy is gólt szerzett, de ki gondolta akkor, hogy három hónappal később mindenki ódákat zeng majd róla, és a tavaly vergődő Stuttgartról. Az első hét meccséből a VfB hatot megnyert, a (most már) guineai csillagának szédületes szezonkezdéséről pedig már volt szó.



Remek érzés gólt lőni, de ezt mi csapatként érjük el. Amikor gólt szerzek, az az egész csapat elismerése. Ma én vagyok eredményes, a jövő héten valaki más lesz. Nyilvánvalóan nagyon örülök a mesterhármasomnak, de még jobban örülök a győzelemnek." - mondja szerényen Guirassy, miután Bundesliga-pályafutása első mesterhármasát érte el a 4. fordulóban Mainzban. Pedig olyan módon, ahogy ő tette csak kevesen szoktak mesterhármast „gyártani". Ugyanis egyet jobbal lőtt, egyet ballal, egyet pedig fejelt.

A legutóbbi fordulóban pedig a Wolfsburg ellen is hármat termelt. Ezzel olyan szezonkezdetet produkált a gólszerzés tekintetében, amilyet soha senki a Bundesligában. Pedig játszott itt elég világsztár gólgyáros az elmúlt 60 évben.

A 61. szezon eleje hozott egy ilyen csodálatos (talán soha meg nem dönthető) rekordot.A Wolfsburg elleni meccs (egyik) labdáját a lefújás után magához vette, és azt mondta aláíratja csapattársaival.

Edzője, Sebastian Hoeness így vélekedik róla:

Ő egy szimpatikus, normális srác, aki mindig a csapat érdekeit tartja elsődlegesnek. Esetében nem áll fenn a veszélye annak, hogy a fejébe száll a dicsőség." A stuttgarti szurkolók sokban hasonlítják a stílusát korábbi kedvencükhöz, Marió Gomezéhez. „Szuper Marió" a 2006-07-es szezonban bajnoki címig vezette a VfB-t, majd később, már a Bayern játékosaként gólkirály is lett.

Nyilván annak nincs realitása, hogy a Stuttgart idén bajnok legyen, tulajdonképpen egy olyan mezőnyben, amelyben ott van Harry Kane a miniágyút sem könnyű megszerezni.

Ha előbb-utóbb (ahogy az legyünk őszinték várható) Guirassy megáll a gólgyártásban akkor is mindenki szívesen emlékszik majd erre a csodás szezonkezdésére, és nemcsak Stuttgartban.