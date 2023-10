Felújítják az NB I-es focicsapat stadionját

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (OTP Bank Liga) szereplő Kecskeméti TE a hivatalos honlaján jelentette be, hogy elindulhat a Széktói Stadion felújításának első üteme.

A KTE ügyvezetője, dr. Filus Andor a Széktói Stadion fejlesztése kapcsán friss hírekkel szolgált. Az első ütem kapcsán megszületett a határozat, így a pályatest korszerűsítése a legközelebbi, erre lehetőséget adó időpontban elindul, előreláthatólag a 2023/2024-es szezon végén.

"Megszületett a határozat, ami lehetővé teszi a pálya felújítását, köszönöm a városnak is azt, hogy minden követ megmozgatott ezért. Ez azt jelenti, hogy a pályatest felújítását elkezdhetjük, erre a nyári bajnoki szünetben kerül majd sor. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a stadionnak is megvannak a hiányosságai, gondolok itt elsősorban a fedett lelátókra, ennek tervezése is el fog viszont kezdődni. Nem mindegy természetesen, hogy hova tesszük le fűtéssel együtt az új pályát, hiszen a korábbi futókör miatt azt is nézni kell, hogyan haladhatunk aztán tovább. Több verzió is létezik a stadion átépítésére, de ezekről később születhet döntés" – mondta dr. Filus Andor.

