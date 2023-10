Sallai: Európa legjobb csapatai szívesen cserélnének velünk

A freiburgi magyar válogatot támadót, Sallai Rolandot kicsit meglepték a litvániai meccset követő szélsőséges reakciók. Sallai Roli nem látja rossznak a helyztet, bár azt beismeri, Kaunasban egy igen gyenge félidőt hozott le a magyar válogatott.

Miután hazai pályán is legyőzte Szerbiát, a magyar labdarúgó-válogatott úgy utazott el Litvániába, hogy egy győzelemmel bebiztosíthatta volna Európa-bajnoki szereplését, ám Kaunasban talán a Rossi-éra legrosszabb félidejét hozta le a csapat, így csak döntetlent játszott. Nagyot változott a közhangulat, pedig tragédia aztán végképp nem történt. A meccs összefoglalóját ide kattintva tekinthetik meg.



Őrizzük a veretlenségünket, továbbra is az első helyen állunk a csoportban úgy, hogy eggyel kevesebb meccset játszottunk a szerbeknél vagyis további egy pont elég az Eb-kvalifikációnkhoz. Ebből fakadóan bevallom, meglepődtem a sok szélsőséges reakción - mondta el a MOL csapatának a válogatott csatára, Sallai Roland. Sallai egyébként is szívesebben látja félig telinek a poharat, mint félig üresnek, de már hozzászokott ahhoz, hogy a szurkolói érzelmek igencsak szélsőségesek.



Ne érts félre, az első félidő tényleg borzasztó volt, de én inkább arra koncentrálok, hogy kétgólos hátrányból is fel tudtunk állni, és a második félidőben kifejezetten jól játszottunk. Közhelyes, de igaz: manapság már nincs könnyű ellenfél, és mi egy kifejezetten jó napot kifogó litván válogatottba futottunk bele - mondta a keddi mérkőzésről a csatár. Kicsit talán elkényeztettük a szurkolóinkat, hiszen az utóbbi években elért eredményeink miatt sokan azt gondolják, simán behúzunk egy olyan meccset, mint a kaunasi, de ez súlyos tévedés. "Egyrészt hiába járunk jó úton a csapattal, továbbra sem vagyunk világverők, másrészt sokan elfelejtik, hogy már az nagy dolog a keretünk erejét elnézve, ahova eddig eljutottunk - árulta el a Freiburg támadója. Amibe sokan nem gondolnak bele az az, hogy nem óriási kudarc, ha Litvániában döntetlent játszik a csapat, kivált úgy, hogy közben vezeti a selejtezőcsoportját és egy éve nem kapott ki senkitől - tette hozzá Sallai.



A Freiburg csatára, aki a szombati játéknap legszebb gólját rúgta a szerbek kapujába, már csak azért sem érti a nagy kétségbeesést, mert - ahogy azt Marco Rossi is többször elmondta - elsősorban az eredmények számítanak, és azokra továbbra is büszke lehet a válogatott.



Jelenleg nem áll kijutást érő helyen Olaszország, Horvátország, Lengyelország és Svédország sem, miközben mi vezetjük a csoportunkat. Szerintem ez beszédesebb és fontosabb, mint az, hogy volt egy nagyon gyenge félidőnk - nyilatkozta Sallai Roland.

Ha végignézünk azon az úton, amit Marco Rossi érkezése óta bejártunk, egészen hihetetlennek tűnik, amit elértünk. Az Európa-bajnokság, a Nemzetek Ligája, a sok nagy csapat ellen megnyert meccs mind azt mutatja, hogy nagyon jó az út, amin járunk. De még nem vagyunk a végén, folyamatosan fejlődünk és változunk is - néha kényszerből, néha saját döntésből. És néha persze becsúszik egy-egy rosszabbul sikerült félidő vagy mérkőzés is - fogalmazta meg mondandóját a magyar válogatott játékos.